Isis ilmoitti mestanneensa joukon kristittyjä Nigeriassa – järjestön mukaan kyseessä oli kosto Abu Bakr al-Baghdadin kuolemasta

Terroristijärjestö Isis julkaisi torstaina videon mestauksista. Järjestön uskotaan pyrkivän teolla kristittyjen ja muslimien välisten jännitteiden kiristymiseen Nigeriassa.

Terroristijärjestö Isis on ilmoittanut surmanneensa Nigeriassa joukon kristittyjä miehiä. Reutersin mukaan järjestö kertoi teon olevan osa kampanjaa, jolla se haluaa kostaa johtajansa Abu Bakr al-Baghdadin kuoleman.

Al-Baghdadi kuoli lokakuussa Syyriassa Yhdysvaltain joukkojen toteuttaman operaation yhteydessä.

Isis julkaisi torstaina kanavallaan Telegram-sovelluksessa vajaan minuutin mittaisen videon, jolla sen naamioituneet taistelijat näyttävät katkaisevan päät kymmeneltä mieheltä, joiden silmät ovat sidottuina. Lisäksi videolla näytetään yhden miehen surmaaminen ampumalla.

BBC:n mukaan järjestö ei kertonut tarkempia tietoja uhreistaan, mutta se kertoi ottaneensa heidät vangikseen ”viimeisten viikkojen” kuluessa.

Reuters kertoi nähneensä Isisin aiemmin julkaiseman videon, jolla järjestö sanoi ottaneensa vankeja Nigerian Bornon osavaltiossa sijaitsevissa Maidugurin ja Damaturun kaupungeissa. Videolla vangit anelivat Nigerian kristittyjen kattojärjestöä CAN:ia sekä presidentti Muhammadu Buharia puuttumaan tilanteeseen ja pelastamaan heidät.

Reuters ei ole kyennyt varmistamaan kummankaan videon aitoutta.

Islamistimilitantit ovat taistelleet vuosia Bornon osavaltion alueella pyrkiessään perustamaan sinne Isisin erillisen haaran, jota he kutsuvat lyhenteellä ISWAP (Länsi-Afrikan provinssin islamilainen valtio). Kyseessä on paikallisesta Boko Haram -järjestöstä vuonna 2016 irtautunut ryhmittymä, josta on vähitellen tullut alueen voimakkain jihadistijärjestö.

Islamistikapinalliset ovat surmanneet viimeisen vuosikymmenen kuluessa noin 30 000 ihmistä Nigerian pohjoisosissa.

Presidentti vetosi kansaan

Presidentti Buhari tuomitsi surmat ja pyysi, ettei kansa antaisi jakaa itseään uskonnollisten rajalinjojen perusteella.

– Meidän ei tulisi missään olosuhteissa antaa terroristien jakaa meitä kääntämällä kristittyjä muslimeja vastaan, koska barbaariset tappajat eivät edusta islamia ja miljoonia muita, lakia noudattavia muslimeja ympäri maailmaa, Buhari sanoi lausunnossaan BBC:n mukaan.

BBC:n Nigerian-kirjeenvaihtaja Ishaq Khalid arvioi Iswapin tähdänneen huomion maksimoimiseen ajoittamalla mestaukset jouluun. Hänen mukaansa videon tarkoituksena voi olla jännitteiden kiristäminen Nigerian kristittyjen ja muslimien välillä.

Turvallisuusasiantuntija Kabiru Adamun mukaan on mahdollista, että järjestö pyrkii teollaan kasvattamaan painetta hallitusta kohtaan, jotta se suostuisi sen vaatimuksiin.

Iswap on aiemminkin surmannut vankejaan, mutta nyt kyseessä on suurin kerralla surmattu joukko. Järjestö on ottanut vangeikseen aiemmin muun muassa turvallisuusjoukkojen jäseniä, hallinnon työntekijöitä sekä avustustyöntekijöitä sekä vaatinut heistä vastineeksi lunnasrahoja ja vankilassa olevien jäsentensä vapauttamista.

Iswapin tämänhetkisten vankien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta heitä uskotaan olevan kymmeniä.