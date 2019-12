Verkossa leviävä kuva ”Suomen uudesta hallituksesta” hämmentää – Katri Kulmunin ja Sanna Marinin tilalla poseeraavat Deepa ja Damanta!

Etenkin Intiassa on levitetty viime aikoina kuvaa, jonka väitetään esittävän Li Andersonia, Katri Kulmunia, Sanna Marinia sekä Maria Ohisaloa. Kuvan naiset ovat kuitenkin ansioituneet aivan muissa hommissa kuin ministereinä.

Suomen naisvetoinen hallitus on saanut viime aikoina runsaasti maailmalla sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Verkossa on levinnyt useita kuvia Suomen hallituksen naisministereistä, joiden nousua maan johtoon on pidetty muun muassa kadehdittavana edistysaskeleena.

Nyt intialaislehdet Hindustan Times sekä Times of India ovat kiinnittäneet huomiota etenkin Aasian suunnalla sosiaalisessa mediassa leviävään neljän naisen kuvaan, jossa väitetään olevan opetusministeri Li Anderson (vas), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), pääministeri Sanna Marin (sd) sekä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Moni on kuitenkin havainnut jotakin olevan vialla kuvassa. Suomalaisministerien sijaan siinä esiintyy nimittäin neljä aivan muuta naista.

Kuvassa yksi Twitterissä julkaistuista päivityksistä, joissa esitellään ”Suomen uutta hallitusta”.

Siitä ei ole tietoa, mistä virheellinen tieto kuvassa esiintyvistä naisista on alun perin lähtenyt liikkeelle. Useat sosiaalisen median käyttäjät ovat kuitenkin jo ehtineet korjaamaan virhettä.

Hindustan Times ja Times of India ovat selvittäneet, keitä kuva todellisuudessa esittää. Lehtien mukaan kyseessä ovat neljä nepalilaisnaista, jotka ovat nousseet tähdiksi sosiaalisessa mediassa.

Heidän nimensä ovat Deepa, Damanta, Prisma ja Princy. Nuorison suosimassa TikTok-videosovelluksessa mainetta keränneiden Deepan ja Damantan kerrotaan olevan kaksosia, ja kuva on alun perin julkaistu heidän yhteisellä Instagram-tilillään maaliskuussa.

Naiset eivät ole ainakaan toistaiseksi ansioituneet ministereinä, mutta nelikon Instagram-tilien perusteella heidän päivityksensä ovat keränneet kuvapalvelussa kymmeniätuhansia tykkäyksiä. Kaksosilla Deepalla ja Damantalla on Instagramissa liki 30 000 seuraajaa, mutta sosiaalisen median ”vaikuttajiksi ja brändilähettiläiksi” itsensä esittelevillä Princylla ja Prismalla seuraajien määrät ovat jo kuusinumeroisia.

Alkuperäisen kuvatekstin perusteella nelikko vietti maaliskuun lopulla keskenään yhdessä ”mahtavan päivän”. Yksi Deepan ja Damantan tuoreimmista taidonnäytteistä on nähtävissä alla: