Erittäin uhanalainen pensassarvikuono sai poikasen – eläintarhan julkaisemat videot ihastuttavat

Michiganilaisessa eläintarhassa on syntynyt äärimmäisen uhanalainen pensassarvikuono.

Pensassarvikuonoja elää eläintarhoissa reilu 50 ja luonnossa vain noin 5000.

Michiganilaisessa eläintarhassa on syntynyt äärimmäisen uhanalainen pensassarvikuono. Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun kyseisen lajin poikanen syntyy eläintarhassa, CBS News kertoo.

Lansingissa sijaitsevan Potter Park Zoon 12-vuotias pensassarvikuono Doppsee synnytti esikoisensa jouluaattona. Sarvikuonon aitauksessa kuvatussa videossa näkyy, kuinka urospoikanen nousee seisomaan omilla jaloillaan noin 1,5 tuntia syntymänsä jälkeen.

– Koska kyse on Doppseen ensimmäisestä raskaudesta, eläinten hoitajat ja eläinlääkärin henkilökunta seuraa Doppseeta ja poikasta tarkkaan seuraavien viikkojen ajan, eläinlääkäri Ronan Eustace sanoi.

– Toistaiseksi sarvikuonon poikanen vaikuttaa terveeltä ja me olemme havainneet tiheää imettämistä syntymän jälkeen, mikä on rohkaisevaa.

Eläintarhan sosiaalisessa mediassa julkaisemat videot ovat herättäneet ihastusta.

Hieman yli 50 pensassarvikuonoa elää eläintarhoissa, Potter Park Zoon sivuilla kerrotaan. Keskimäärin vähemmän kuin kaksi pensassarvikuonon poikasta syntyy vuosittain ihmisten hoidossa. Tänä vuonna luku on hieman suurempi, sillä Euroopassa on tänä vuonna syntynyt kaksi poikasta.

France24 uutisoi ennen joulua, että Bassin d'Arcachon Zoo -eläintarhassa oli syntynyt pensassarvikuonon poikanen. Eläintarhan mukaan kyse oli toisesta pensassarvikuonon poikasesta tänä vuonna.

Pensassarvikuonoja elää vapaana vain pienillä alueilla Afrikan etelä- ja itäosissa. Tällä hetkellä pensassarvikuonoja arvioidaan olevan vain 5 000 luonnossa. Läntisessä Afrikassa asunut alalaji julistettiin sukupuuttoon kuolleeksi vuonna 2011.

Pensassarvikuonoja elää vapaina Keniassa (kuva Laikipian kansallispuistosta), Namibiassa, Etelä-Afrikassa, Swazimaassa, Tansaniassa ja Zimbabwessa. Lisäksi pensassarvikuonoja on siirretty Sambiaan, Botswanaan ja Malawiin elämään luonnossa.

WWF:n mukaan pensassarvikuonoja eli aikoinaan lähes kaikkialla Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, Kongon allasta lukuun ottamatta. Siirtomaa-aikana sarvikuonojen metsästys kuitenkin kiihtyi niin, että 1960-luvun lopussa laji oli kadonnut useasta maasta ja koko mantereella niitä oli arviolta 70 000 yksilöä.

Salametsästys on vähentänyt sarvikuonojen määrää entisestään. WWF:n mukaan arviolta 96 prosenttia pensassarvikuonoista salametsästettiin vuosina 1972–1992.

Vaikka pensassarvikuonot ovat edelleen erittäin uhanalaisia ja salametsästys on edelleen niiden suurin uhka, suojelutoimet ovat tuottaneet tulosta ja niiden lukumäärä on ollut viime vuosina kasvussa. Sarvikuonoja on myös siirretty maihin, joista ne ehtivät kadota.

Esimerkiksi BBC uutisoi torstaina, että brittijoukot auttoivat siirtämään 17 pensassarvikuonoa Etelä-Afrikasta Liwonden kansallispuistoon Malawissa. Britit myös kouluttavat puistonvartijoita suojelemaan uhanalaisia eläimiä.