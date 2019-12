Vauvansa kanssa kadonnut texasilainen Heidi, 33, löytyi kuristettuna takakontista – pääepäiltynä raskautta teeskennellyt lapsuudenystävä

Magen Fieramuscan epäillään teeskennelleen raskaana olemista, jotta hän saisi vietyä parhaan ystävänsä vastasyntyneen lapsen.

Kolmen viikon ikäisen vauvansa kanssa kadonneen Heidi Broussardin, 33, ruumis löytyi viikko sitten auton takakontista Texasissa, Jersey Villagen pikkukaupungissa sijaitsevan talon pihalta. Broussardin Margot-niminen vauva löytyi hengissä ja hyvinvoivana talosta.

Äitiä ja vauvaa oli etsitty viikon ajan. Heidät oli nähty edellisen kerran 12. joulukuuta, kun Broussard oli vienyt vanhemman lapsensa kouluun Austinissa, joka on perheen kotikaupunki.

Poliisi on pidättänyt talossa asuvan Magen Fieramuscan, 33, jonka tiedetään olleen Broussardin läheinen ystävä. CBS Newsin mukaan myös nimeä Maygen Humphrey käyttänyt nainen on saanut syytteet kahdesta sieppauksesta sekä hautarauhan rikkomisesta.

Magen Fieramuscan kerrotaan olleen Heidi Broussardin paras ystävä.

Ruumiinavauksessa Broussardin kuolinsyyksi on todettu kuristaminen, mutta syytettä hänen murhastaan ei ole toistaiseksi nostettu. Poliisin mukaan lisää syytteitä on kuitenkin tulossa sitten kun varmistuu, kuka kuristi naisen ja pani hänen ruumiinsa auton Fieramuscalle kuuluvan auton takakonttiin.

Viranomaisten on sanottu kertoneen, että Fieramusca oli teeskennellyt olevansa raskaana samaan aikaan Broussardin kanssa. Raskauden teeskentelemisen uskotaan olleen osa juonta, jonka avulla nainen halusi siepata ystävänsä vauvan itselleen.

Broussard nähtiin viimeisen kerran elossa 12. joulukuuta.

Broussardin toinen ystävä Caressa Nolte oli antamassa haastattelua rikosaiheiseen suoraan podcast-lähetykseen juuri samalla hetkellä, kun tietoja Fieramuscan pidätyksestä alkoi tulla julkisuuteen. Ystävänsä katoamisesta lähetyksessä keskustelemassa ollut Nolte järkyttyi tajutessaan, että kyseessä on sama ihminen, johon hän ja Broussard olivat tutustuneet jo 11-vuotiaina kirkon leirillä.

– Voi hyvä jumala. Mitä? nainen sanoi tajutessaan asian.

Broussard oli kutsunut Fieramuscaa aiemmin Facebookissa parhaaksi ystäväkseen.

Teeskenteli järkyttynyttä ystävänsä kadottua

Nolten mukaan Broussard ja Fieramusca olivat pysyneet vuosien varrella keskenään niin läheisinä ystävinä, että Fieramusca oli ollut jopa läsnä synnytyssalissa Margot-vauvan syntyessä. Nolte ja Fieramusca olivat niin ikään olleet tiiviissä yhteyksissä siinä vaiheessa, kun heidän yhteistä ystäväänsä Broussardia vielä kuumeisesti etsittiin.

Raskauden teeskentelystä epäilty Fieramusca oli rekisteröinyt omiin nimiinsä vauvan yhdessä oman miesystävänsä kanssa, mutta miehen mahdollisesta osuudesta asiaan ei ole tietoa.

– Olen puhunut Magenin kanssa joka päivä, koko ajan. Hän on voinut huonosti tämän vuoksi, hän sai juuri vauvan. Hän on imettänyt ja hänen täytyi mennä erikoislääkärille... En edes ajatellut Magenia, koska hän on hänen (Broussardin) paras ystävänsä, Nolte sanoi.

Hän kertoi, ettei ollut ehtinyt nähdä Fieramuscan vauvaa itse, eikä myöskään tämän kuvia, sillä naisella ei ole esimerkiksi Facebook-profiilia.

Kuvassa Magen Fieramuscan auto, jonka takakontista poliisi löysi Heidi Broussardin ruumiin viime torstaina.

Niin ikään Broussardin ystäväpiiriin kuulunut Rachel West kertoi NBC Newsin mukaan olleensa koko viikon ajan yhteyksissä Fieramuscaan. West kertoi naisen ”teeskennelleen täydellisesti”.

Poliisin on kerrottu löytäneen tiensä Fieramuscan talolle saatuaan vinkin asiasta.

Heavy.com-sivuston mukaan Fieramusca on työskennellyt seitsemän vuoden ajan hääsuunnittelijana ja saanut hyviä arvosteluja asiakkailtaan. Sivusto kertoo oikeuden asiakirjojen paljastavan, että naista syytettiin marraskuussa varkaudesta, joka kohdistui hänen entisen työnantajansa omaisuuteen.

Todisteet eivät kuitenkaan olleet riittäviä, ja Fieramusca vapautettiin syytteestä. Naisen asianajajan mukaan tämä vaikutti oikeusprosessin aikana olleen raskaana ja mielenterveydeltään normaali.