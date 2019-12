Main ContentPlaceholder

Filippiineille iskenyt Phanfone-taifuuni on pilannut tuhansien joulunvieton

Phanfonen myrskytuulet puhalsivat pahimmillaan yli 40 metriä sekunnissa.

Lauttaliikenne on pysähtynyt, lentovuoroja on peruttu ja rannikolla tuhansia on kehotettu poistumaan kodeistaan.

Filippiineillä trooppinen myrsky on pilaamassa tuhansien joulunvieton. Phanfone-myrsky voimistui taifuuniksi hieman ennen kuin se rantautui Filippiineille. Phanfone rantautui Filippiinien itäosassa sijaitsevalle Samarin saarelle iltapäivällä paikallista aikaa. Myrskytuulet puhalsivat pahimmillaan yli 40 metriä sekunnissa. Viranomaisten mukaan alueen rannikot sekä tulville ja maanvyörymille herkät alueet on evakuoitu. Tarkkoja evakuointimääriä viranomaiset eivät kuitenkaan kertoneet. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman väestönsuojeluviranomaisen Reyden Cabrigasin mukaan jotkut perheet ovat olleet vastahakoisia noudattamaan viranomaisten evakuointiohjeistuksia, koska he haluavat viettää joulun kodeissaan. Paikallisen ilmatieteenlaitoksen mukaan Samarin ja läheisen Leyten saaren rannikkoalueilla oli varoituksia kaksimetrisistä aalloista, minkä vuoksi alueita piti evakuoida. Yli 21 000 lauttamatkustajan matka peruuntui Tuhansien ihmisten joulumatkat ovat myös keskeytyneet, kun kaikkien myrskyn reitillä olevien laivojen on käsketty jäädä satamaan ja useita matkustajalentoja on peruttu. Maan rannikkovartioston mukaan yhteensä yli 23 000 lauttamatkustajaa olisi jäänyt rannalle lauttavuorojen peruuntumisen vuoksi. Phanfonen on arvioitu kulkevan samaa reittiä, mitä vuonna 2013 iskenyt supertaifuuni Haiyan kulki. Haiyanin jäljiltä yli 7 300 ihmistä kuoli tai katosi. Phanfonen on kuitenkin uskottu olevan huomattavasti heikompi kuin kuuden vuoden takaisen supermyrskyn. Ilmatieteenlaitoksen mukaan on mahdollista, että Phanfone voimistuu taifuuniksi. Jouluyön aikana tuuli voi puhaltaa paikoittain reilusti yli 30 metriä sekunnissa. Ilmatieteenlaitos on kehottanut kansalaisia pysymään joulupäivänä sisätiloissa monissa osissa maata, myös Manilassa. Phanfone on tuomassa joulupäivänä Manilaan kohtalaisia ja voimakkaitakin tuulia, jonka jälkeen sen on määrä siirtyä pois Filippiinien päältä ja jatkaa matkaansa Etelä-Kiinan merelle.