Espanjalaistoimittaja luuli voittaneensa lotossa 4 miljoonaa euroa: hehkutti suorassa lähetyksessä, ettei tule enää töihin – totuus selvisi kuitenkin pian

Sen sijaan, että Escudero olisi voittanut neljä miljoonaa euroa, hän saikin siitä vain murto-osan.

Espanjalainen tv-toimittaja Natalie Escudero joutui kiusalliseen tilanteeseen sunnuntaina.

Espanjan joululoton El Gordon potti oli tänä vuonna neljä miljoonaa euroa, ja Escuderon iloksi hänen lottokupongistaan löytyi voittonumero 26590. Maan yleisradion toimittaja Escudero oli riemastunut voittonumerosta niin paljon, että hän oli alkanut kirkua ja hyppiä ilosta ja esittellä kuponkiaan lottoarvonnan suorassa lähetyksessä.

Escudero julisti, ettei tule enää töihin seuraavana päivänä.

Pian kuitenkin selvisi, että sama voittonumero oli monen muunkin espanjalaisen kupongissa. Sen sijaan, että Escudero olisi saanut neljä miljoonaa, hän voittikin siitä vain murto-osan: 5000 euroa.

Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Myöhemmin Escudero pyysi anteeksi käytöstään. Hän sanoi katuvansa sitä, että reagoi tilanteeseen niin emotionaalisesti. Escuderoa oli syytetty epäammattimaisesta käytöksestä sen jälkeen, kun video hänen ilakoinnistaan levisi laajalti sosiaalisessa mediassa.

Escudero kertoi Twitterissä, että hänellä on ollut raskaita kuukausia takanaan henkilökohtaisista syistä, mutta hänellä on puhdas omatunto ja hän on ylpeä työstään.

– On surullista, että Natalia Escudero tunnetaan tästä lähtie RTVE:n manipuloivana ja valehtelevana toimittajana, hän twiittasi.

Escudero kuitenkin lisäsi, ettei hän valehdellut siitä, ettei tule seuraavana päivänä töihin.

– Lähden lomalle, hän kertoi.