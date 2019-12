Asiantuntija: Isis voimistuu vaivihkaa Irakissa – ”He ovat kuin al-Qaida steroideilla”

Jo aiemmin on arvioitu, että Isis pyrkii voimistumaan, vaikka terrorijärjestö on menettänyt taistelijoita ja maa-alueensa.

Irakin Kurdistanissa tiedusteluvirastoa johtava Lahar Talabany arvioi BBC:lle, että terrorijärjestö Isis kokoaa rivejään Irakissa kaksi vuotta sen jälkeen, kun terrorijärjestö menetti alueensa maassa. Terrorismin vastaisessa työssä mukana olevan Talabanyn mukaan Isis-militanteista on myös tullut taitavampia ja vaarallisempia kuin esimerkiksi terrorijärjestö al-Qaidan taistelijoista.

– Heillä on paremmat tekniikat, paremmat taktiikat ja enemmän rahaa käytettävissä, Talabany sanoo.

– He kykenevät ostamaan ajoneuvoja, aseita, ruokaa ja tarvikkeita. Teknologisesti he ovat fiksumpia. On vaikeampi pyyhkiä heitä pois. Joten, he ovat kuin al-Qaida steroideilla.

Talabanyn mukaan Isisin taistelijat ovat Irakissa viimeisen vuoden aikana pyrkineet jälleenrakentamaan organisaatiota, joka on kokenut viime vuosina merkittäviä tappioita. Paitsi että järjestö on menettänyt maa-alueensa Irakissa, menetti se viimeisen vallanlinnakkeensa Syyriassa viime keväänä. Lisäksi lokakuussa järjestön pitkäaikaisena johtajana toiminut Abu Bakr al-Baghdadi sai surmansa Yhdysvaltojen erikoisjoukkojen operaatiossa Syyriassa. Järjestön uudeksi johtajaksi nimettiin Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashin.

Talabany arvioi, että jälleenrakennusvaihe alkaa kuitenkin olla ohi. Hänen mukaansa Isis ei enää pyri hallitsemaan maa-alueita, sillä silloin se on helpompi kohde. Sen sijaan sen taistelijat ovat painuneet maan alle samaan tapaan kuin mitä al-Qaida teki aikoinaan.

Arviot Isisin taistelijoiden lukumäärästä vaihtelevat. Kurdien tiedusteluviranomaisten mukaan Isisillä olisi Irakissa noin 10 000 ihmisen vahvuus. Näistä noin 4 000–5 000 on taistelijaa ja muut nukkuvia soluja ja kannattajia. Lisäksi Isisillä on vielä taistelijoita ja tukijoita Syyriassa.

Myös useat asiantuntijat ja tutkijat ovat jo aiemmin varoittaneet, ettei Isis ole nujerrettu, vaikka sen ”kalifaatti” romahtikin.

– Kaikki juurisyyt Isisin syntymälle uudelleen ovat edelleen voimassa, osin entistä voimakkaampina. Isis 2.0 on mahdollinen, totesi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, komentaja Jouko Jäntti viime viikolla.

Jäntin mukaan Isisin etuna on se, ettei sillä ole kiire. Terrorijärjestö pystyy toimimaan kärsivällisesti, ja sen strategia ulottuu sukupolvesta toiseen.

Konflikteja tutkiva International Crisis Group -järjestö arvioi lokakuussa, että Irakiin ja Syyriaan kohdistuvat sisäiset ja ulkoiset uhkat voivat aiheuttaa epävakautta. Jos tämä epävakaus haittaisi toimia Isisin heikentämiseksi, terrorijärjestö voisi yrittää paluuta.

Järjestön mukaan Isisillä on Irakissa sissiyksiköitä, jotka ovat sijoittuneet Irakin vuoristoisille seuduille ja aavikolle. Piilopaikoistaan militantit ovat toteuttaneet sieppauksia ja kiristäneet maaseudun kylien asukkaita ja tappaneet valtiovallan edustajia.

ICG:n mukaan Irak on kuitenkin muuttunut tavalla, joka voi estää Isisin uuden nousun maassa. Maan jakaantuminen, josta Isis aiemmin hyötyi, on haalistunut. Lisäksi monet sunniarabit ovat kokeneet paitsi Isisin terrorin trauman myös sotatoimet, joilla Isis nujerrettiin. Heistä monet eivät halua olla missään tekemisissä terrorijärjestön kanssa.

Uhkana kuitenkin yhä on, että Isis onnistuu vielä löytämään jalansijaa sisällissodan repimässä Syyriassa.