Sauditoimittajan murhasta langetetut tuomiot pöyristyttävät maailmalla – Khashoggin poika: ”Oikeus on toteutunut”

Saudi-Arabiassa langetettuja kuolemantuomioita on kutsuttu muun muassa oikeuden vastakohdaksi sekä pilkaksi maailman tiedustelupalveluita kohtaan.

Saudi-Arabiassa viisi ihmistä on tuomittu kuolemaan ja kolme vankeuteen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta maan Istanbulin-konsulaatissa lokakuussa 2018. Khashoggin ruumista ei ole edelleenkään löydetty.

Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA on aiemmin arvioinut, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman ”todennäköisesti määräsi” maan hallinnon kritisoimisesta tunnetun Khashoggin murhattavaksi. Tiedustelupalvelun mukaan yhteydestä ei ole kuitenkaan konkreettisia todisteita.

Toimittaja Jamal Khashoggia ei nähty enää sen jälkeen elossa, kun hän oli astunut näistä ovista sisään lokakuussa 2018.

Toimittajan murhaa tutkinut YK:n erikoisedustaja Agnes Callamard kertoi kesäkuussa löytäneensä ”uskottavia todisteita”, jotka yhdistävät kruununprinssin murhaan. Hänen mukaansa lisätutkimuksille olisi aihetta tämän vuoksi.

Tuomiot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita maailmalla. Kansainvälistä kuohuntaa aiheuttaneen murhan selvittelyssä aktiivisesti mukana ollut Turkki on kritisoinut tuomioita voimakkaasti ja kutsunut oikeuden päätöstä ”skandaaliksi”.

– Niille, jotka lähettivät kuolemanpartion Istanbuliin yksityiskoneella ja yrittivät lakaista tämän murhan maton alle, on myönnetty immuniteetti. Väite siitä, että tämän murhan teki kourallinen tiedusteluviranomaisia, on pilkkaa maailman tiedustelupalveluita kohtaan, Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin lehdistöavustaja Fahrettin Altin sanoi Twitterissä.

Muun muassa Washington Postille kirjoittanut toimittaja Jamal Khashoggi tunnettiin kotimaansa hallinnon kriitikkona.

Altinin mukaan Turkki aikoo jatkaa pyrkimyksiään ”tapahtuneen valaisemiseksi”. Myös Khashoggin kihlattu Hatice Cengiz on kommentoinut tuomioita.

– En voi hyväksyä tätä. Mielestäni tämä on kaukana oikeudesta, Cengiz sanoi AFP:lle.

Callamard puolestaan totesi Khashoggin kuoleman olleen laiton teloitus, josta Saudi-Arabia oli vastuussa valtiona.

– Tosiasia on se, että palkkamurhaajat on todettu syyllisiksi ja tuomittu kuolemaan. Murhan suunnittelijat eivät ainoastaan kävele vapaina. Tutkinta ja oikeudenkäynti ovat tuskin koskeneet heitä. Tämä on oikeuden vastakohta. Tämä on pilkkaa, Callamard sanoi.

Khashoggin poika ilmaisi tyytyväisyyttään tuomioihin

Myös kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö on kritisoinut tuomioita vastaavin sanankääntein. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kutsunut niitä ”valkopesuksi, joka ei tuo oikeutta Khashoggille ja hänen läheisilleen”.

Khashoggin poika Salah Khashoggi sen sijaan sanoi perheensä saaneen oikeutta tuomioiden myötä.

– Vahvistamme luottavamme Saudi-Arabian oikeuslaitokseen kaikilla tasoilla siinä, että se on ollut meitä kohtaan reilu, ja että oikeus on toteutunut, Salah Khashoggi twiittasi.

Salah Khashoggi tapasi kruununprinssi Mohammed bin Salmanin Riadissa isänsä murhan jälkeen lokakuussa 2018.

Khashoggin perhe on ollut enimmäkseen vaiti murhasta sen tapahduttua. Viime huhtikuussa kerrottiin, että Khashoggin kaksi tytärtä ja kaksi poikaa olivat saaneet Saudi-Arabialta miljoonien eurojen arvoiset talot sekä kuukausittain maksettavat viisinumeroiset summat rahaa kompensaationa isänsä kuolemasta.

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla tiedetään olevan läheiset suhteet Saudi-Arabian kuningashuoneeseen, ja hän on asettunut sille kannalle, ettei kruununprinssillä ollut murhan kanssa mitään tekemistä. Yhdysvaltain kongressissa sen sijaan on suhtauduttu Saudi-Arabiaan nihkeästi Khashoggin murhan jälkeen.

Tuomioiden jälkeen Yhdysvaltain hallinnon korkea-arvoinen viranomainen kertoi Reutersin mukaan, että ne olivat ”tärkeä askel” syyllisten saattamisessa vastuuseen.

– Rohkaisemme Saudi-Arabiaa jatkamaan reilua ja läpinäkyvää oikeusprosessia, omasta pyynnöstään nimettömänä asiaa kommentoinut viranomainen sanoi.