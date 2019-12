Chilen presidentti hyväksyi lain: kansanäänestys perustuslain muuttamisesta luvassa huhtikuussa

Chilessä presidentti Sebastian Pinera hyväksyi maanantaina lain, joka mahdollistaa kansanäänestyksen järjestämisen perustuslain muuttamisesta.

Äänestys on määrä järjestää huhtikuun 26. päivänä.

Nykyinen perustuslaki on peruja Chilen entisen diktaattorin Augusto Pinochetin ajoilta. Perustuslain muuttaminen on ollut yksi Pineran keskeisistä lupauksista, joilla presidentti on pyrkinyt rauhoittelemaan maassa lokakuussa alkaneita hallinnon ja epätasa-arvon vastaisia mielenosoituksia.

Monet chileläiset uskovat perustuslain olevan syy maan epätasa-arvolle.

Kansanäänestyksessä äänestäjät saavat eteensä kaksi kysymystä. Toinen koskee sitä, haluavatko he uuden perustuslain, ja toinen sitä, kenen pitäisi valmistella lakiluonnos. Jälkimmäisellä kysymyksellä selvitetään, haluavatko chileläiset, että perustuslakia tulisi tekemään kansan valitsema joukko ihmisiä.