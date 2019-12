Kommentti: Syyrian sotajoulu Idlibin maakunnassa on täynnä tuhoa ja kärsimystä

Hyökkäys kapinallisten viimeiselle suurelle tukialueelle luo jälleen uuden humanitaarisen katastrofin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Läntinen kristikunta viettää nyt joulua. Samaan aikaan Syyriassa, Idlibin maakunnassa, on meneillään raaka sota. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat jo paenneet Venäjän ja Syyrian ilmavoimien hellittämättömiä pommituksia tällä ”de-eskalaatiovyöhykkeellä”, jonka rauhoittamisesta sovittiin viime elokuussa.

Syyrian asevoimat aloitti 19. joulukuuta operaation Idlibin valtaamiseksi kapinallisilta. Maakunnan jihadististen ryhmien ja muiden kapinallistaistelijoiden vastarinta on kuitenkin kovaa, ja hallituksen joukkojen eteneminen on ollut hidasta.

Samaan aikaan, läntisen kristikunnan joulua edeltävänä viikonloppuna, esitettiin YK:n turvaneuvostossa häpeällinen näytös, joka estää humanitaarisen avun kuljetukset usealle miljoonalle syyrialaiselle. Venäjä ja Kiina blokkasivat äänestyksessä päätöslauselman, joka olisi sallinut vuoden jatkon kansainvälisen avun toimittamiselle rajan yli Turkista ja Irakista niille Syyrian alueille, jotka eivät ole hallituksen valvonnassa – ilman Syyrian hallituksen muodollista lupaa. Venäjän YK-suurlähettilään mukaan ”humanitaarinen tilanne on parantunut dramaattisesti” Syyriassa, ja turvaneuvoston pitäisi tunnustaa tämä muutos. Aika paksu väite.

Venäjä esitti turvaneuvoston istunnossa kilpailevan päätöslauselman, joka olisi sallinut avustuskuljetukset puoleksi vuodeksi kahdelta YK:n valvomalta rajanylityspaikalta Turkista. Ehdotus hävisi äänestyksessä. Näin Venäjä sai tilaisuuden esittää, ettei syy miljoonien syyrialaisten pulaan jättämiseen ole Moskovassa.

Avustuskuljetusten katkeaminen on uusin osoitus siitä, että YK-järjestelmä on kädetön ja kyvytön toimimaan silloin kun kiireellistä toimintaa tarvittaisiin. Turvaneuvoston remontista on puhuttu vuosikymmenet: uudesta kokoonpanosta, veto-oikeuden lopettamisesta ja siirtymisestä enemmistöpäätöksiin. Turhaan.

Idlib on arviolta kolmen miljoonan ihmisen koti. Kaikki tietävät mitä tapahtuu, kun taistelut kiihtyvät ja avustuskuljetukset lakkaavat. Se tietää lisää kuolemaa, nälkää ja tauteja. Kärsimystä kärsimyksen päälle. Se sopii tietenkin hyvin presidentti Bashar al-Assadille, jonka tarkoitus on tuhota kapinalliset tuhoamalla elämän edellytykset näiden viimeisistä linnoituksista. Ilmaiskut sairaaloihin, leipomoihin, kouluihin ja asuinalueille tähtäävät juuri tähän.

Hallituksen joukot ovat saaneet haltuunsa kymmeniä kyliä Idlibin maakunnan reuna-alueilta. Kuvassa tuhoja Maaret al-Numanin kaupungissa Idlibin luoteisosassa.

Samaan aikaan Venäjä kerää Syyriasta asevoimilleen hyvää sotakokemusta, testaa asejärjestelmiään ja parantaa erityisesti ilmavoimiensa taktista osaamista. Kyynistä.

Idlibissä taas laajaa valtaa käyttää jihadistinen Hayat Tahrir al-Sham -kapinallisjärjestö (HTS), joka on al-Qaidan henkisiä perillisiä. Vaikka se on käytännön syistä rekrytoinut riveihinsä taistelijoita, jotka eivät edusta ääri-islamistista ajattelua, se pitää väestöä kovassa uskonnollisessa kurissa. HTS:n hallinto ei ole mikään toiveuni idlibiläisille. Kärsimystä sekin on – toisinajattelijoita pidätetään, kidutetaan ja murhataan.

Pakolaisvirrat Idlibistä pääsevät kulkemaan vain yhteen suuntaan: kohti Turkin rajaa. Raja-alueella asuu jo noin miljoona kodistaan paennutta syyrialaista, ja taistelujen kiihtyminen lisää painetta jo muutenkin täyteen ahdetuilla pakolaisleireillä. Se ei helpota pulaa elintarvikkeista, lääkkeistä ja polttoaineesta.

Hinnat ovat nousseet nopeasti. Erityisesti lämmitykseen, liikkumiseen ja sähkögeneraattoreihin käytetyn polttoaineen hinnat. Tulossa on hyytävä talvi ja suuri hätää ihmisasumuksissa ja sairaaloissa, jotka kärsivät energiapulasta. Samaan aikaan peruselintarvikkeiden hinnat nousevat kovaa vauhtia.

Joulukuun lopun offensiivi Idlibiin on vain viimeisin todiste siitä, ettei diktaattori Assad ole kiinnostunut neuvotteluratkaisusta sisällissotaan. Hän ei näe kapinallisia sodan legitiimeinä osapuolina, joiden kanssa voisi puhua aselevosta tai vaikkapa yhteishallinnosta kapinallisalueilla. Assadin tavoitteena on tuhota kapinalliset täydellisesti.

Keskeisiä pelintekijöitä tässä sisällissodan loppunäytöksessä ovat Assadin lisäksi Turkin ja Venäjän hallinnot. Turkki yrittää rauhoittaa taisteluja pakolaisvirtojen hillitsemiseksi ja lähettää valtuuskunnan maanantaina Moskovaan neuvottelemaan asiasta. Presidentti Recep Tayyip Erdogan on jo varoittanut Eurooppaa uudesta, uhkaavasta pakolaisaallosta. Silloin paine kohdistuu taas Kreikkaan, ja Kreikan myötä Euroopan unioniin.

Mutta mitä tehdä? Diplomatian tie on tukossa, äänessä ovat vain sodan jumalat. Nämä kauhut ovat jatkuneet jo kahdeksan ja puoli vuotta. Kuinka kauan vielä?