Mies joka teloitti Ceausescun

Dorin-Marian Cirlan tovereineen sai tasan 30 vuotta sitten käskyn.

Dorin-Marian Cirlan kertoo ampuneensa ensin automaattiaseellaan kuusi-seitsemän kertalaukausta Nicolae Ceausescuun.

Sitten ase jumiutui. Cirlan vaihtoi lippaan, napsautti aseen sarjatulelle ja tyhjensi sen Elena Ceausescuun, jonka ruumis nytki ensimmäisten laukausten jäljiltä irvokkaasti.

Kun ruudinsavu hälveni, Romanian diktaattori ja hänen vaimonsa makasivat Cirlanin mukaan ”kuin perunasäkit” maassa teloitusmuurin edessä.

Oli joulupäivä 1989, tasan 30 vuotta sitten.

Dorin-Marian Cirlan vuonna 2009 Ceausescun palatsin edessä Romanian pääkaupungissa Bukarestissa.

Seuraavana päivänä koko maailma havahtui uutiseen, joka huipensi Euroopan hurjan vallankumousvuoden. Sekä ”Karpaattien nerona” että piittaamattomana kansansa sortajana tunnettu Ceausescu oli kokenut loppunsa nopeassa myllerryksessä, joka päättyi lavastettuun oikeudenkäyntiin ja välittömään teloitukseen.

Kovinkaan moni ei jäänyt Ceausescua suremaan, mutta hänen teloittajiinsa tapahtumat jättivät lähtemättömän jälkensä. Laskuvarjojääkärit Dorin-Marian Cirlan, Ionel Boeru ja Octavian Gheorghiu valittiin sattumanvaraisesti toteuttamaan esimiestensä käsky.

Ceausescun ampujista Cirlan ja Boeru ovat purkaneet kokemaansa ja kertoneet tarinansa julkisuudessa. Useat ulkomaiset mediat haastattelivat varsinkin Cirlania kymmenen vuotta sitten Bukarestissa vallankumouksen 20-vuotismuistelujen merkeissä.

– Tunnen Ranskan vallankumouksen ja giljotiinit, ja tiedän olleeni mukana samanlaisessa tilanteessa. Mutta en pidä ajatuksesta. Ceausescu oli ylipäällikköni, ja minut oli koulutettu suojelemaan häntä, ei surmaamaan, Cirlan sanoi brittilehti Guardianille.

– Tapahtumien jälkeen halusin opiskella filosofiaa ja lakia. Ymmärtääkseni, mitä olin tehnyt. Olin aliupseeri, joka totteli kenraalia, joka tappoi miehen valeoikeudenkäynnin jälkeen, hän luonnehti.

Parvekkeelta pakoon

Romanian tapahtumat olivat alkaneet vyöryä joulukuun puolivälissä 1989. Mielenosoitukset käynnistyivät Timisoarassa paikallisen toisinajattelin karkotuksesta. Armeija ampui ihmisiä, mikä yllytti kapinointia. Mielenosoitukset levisivät Bukarestiin ja muualle maahan, joka oli riutunut Ceausescun katastrofaalisen talouspolitiikan ja poliittisen kuristuksen johdosta.

Ylimielistä, pröystäilevää, omia sukulaisiaan suosivaa johtajaa vihattiin yleisesti. Ceausescu buuattiin pois parvekkeelta, jossa hän yritti pitää puhetta. Kaduilla ammuttiin. Ceausescu pakeni kaupungista. Hänen tietämättään hallinnossa ja armeijassa oli jo käännytty häntä vastaan.

Nicolae Ceausescu piti puhetta kommunistipuolueen päämajan parvekkeelta 21. joulukuuta 1989. Tapahtumien vyöry kuitenkin hautasi hänet alleen.

Dorin-Marian Cirlan kuului 64. laskuvarjorykmenttiin, jonka kasarmit sijaitsivat Bukarestin ulkopuolella. 25. joulukuuta rykmentin komentaja valitsi kahdeksan miestä kiireelliseen ja vaaralliseen tehtävään.

Sotilaat nousivat Puma-helikopteriin, joka lensi matalalla ja lujaa Steaua Bukarest -jalkapalloseuran stadionille. Sinne oli saapunut panssaroituja ajoneuvoja, joiden matkustajat nousivat kyytiin ja lentomatka jatkui.

– Kommandotyyliin, 150 kilometriä tunnissa, vain 10–15 metrin korkeudella maasta mutkitellen edeten, ikään kuin tutkan alapuolella, Cirlan kuvaili.

Cirlan tunnisti mukana olevasta joukosta kenraali Victor Stanculescun, joka oli nimetty puolustusministeriksi. Hän oli ollut Ceausescun lähipiirin ydintä.

Helikopterit laskeutuivat viimein sotilastukikohtaan Targovistessa maan eteläosassa. Stanculescu käski sotilaat riviin eteensä. Hän kertoi Ceausescun vaimoineen olevan tukikohdassa vankeina. Heidät asetettaisiin sotilastuomioistuimeen, joka syyttäisi heitä rikoksista Romanian kansaa vastaan.

– Jos heidät tuomitaan kuolemaan, oletteko valmiita toimeenpanemaan tuomion, Stanculescu kysyi.

Kyllä, kaikki vastasivat.

Kenraali valitsi summittain joukosta kolme miestä, Cirlanin, Boerun ja Gheorghiun.

”Valitusaika 10 päivää, täytäntöönpano heti”

Kapteenin arvoinen Boeru vartioi Ceausescuja oikeussalissa, jonka virkaa toimitti sotilassairaala. Cirlan ja Gheorghiu seisoivat ovella, jonka läpi he kuulivat selvästi kaiken. Syytteet luettiin, asianajajat puhuivat. Boeru ja Cirlan ovat kertoneet yli tunnin kestäneestä oikeudenkäynnistä varsin yhtenevästi.

– Tiesin, että jotain oli vialla. Elena protestoi, hän ei tunnustanut oikeutta. Puolustusasianajajat käyttäytyivät kuin syyttäjät. Mutta olin sotilas, joka totteli käskyjä. Vasta jälkeenpäin tajusin, mikä oikeudenkäynnin irvikuva oli kyseessä, Cirlan on kertonut.

Sitten kuuluivat tuomari Gica Popan legendaariset sanat, kun tämä julisti kuolemantuomion.

– Valitusaika on kymmenen päivää. Tuomio pannaan täytäntöön välittömästi.

(Popa ampuisi itseään päähän muutamaa kuukautta myöhemmin toimistossaan, mutta se on vain sivujuonne tarinassa.)

Nyt oli Ceausescun vuoro protestoida.

– Ette voi ampua meitä kuin koiria, diktaattori huusi.

Tapahtumat eivät kuitenkaan olleet enää millään tavalla hänen hallinnassaan.

– Laskuvarjojääkärit! Sitokaa heidät ja viekää muurin eteen. Ensin Ceausescu, sitten vaimo, Cirlan toisti myöhemmin Aftonbladetille Stanculescun käskyn.

Elena alkoi anella, että saisi kuolla yhdessä miehensä kanssa. Stanculescu myöntyi pyyntöön.

Katutaistelut riehuivat jouluaattona 1989 Bukarestissa. Osa armeijasta oli jo loikannut mielenosoittajien puolelle. Kuvan sotilas varoittaa toveriaan tarkka-ampujasta.

Cirlanin mukaan Ceausescut eivät ilmeisesti vielä siinäkään tilanteessa olleet täysin tajunneet, mitä oli meneillään. Heidät sidottiin ja johdatettiin pihalle, ja he lähtivät kävelemään kohti helikoptereita ilmeisesti luullen, että heidät vietäisiin jonnekin muualle teloitettavaksi myöhemmin. Mutta kävely jatkui koptereiden ohi, ja Ceausescu kääntyi sotilaihin päin.

– Hän katsoi minua silmiin ja tajusi, että kuolisi nyt, ei joskus tulevaisuudessa. Hän alkoi itkeä, Cirlan kertoi haastattelussa Times-lehdelle.

– Minulla on yhä painajaisia siitä hetkestä. Siitä katseesta, hän muisteli 20 vuotta myöhemmin.

”Joskus sinä olet ylimpänä...”

Ceausescu jatkoi protestointiaan:

– Eläköön sosialistinen Romania. Historia kostaa puolestani, diktaattori huusi, ääni jo pahasti horjuen.

Hän alkoi laulaa Kansainvälistä, työväenliikkeen taistelulaulua. Laskuvarjojääkärit asettivat heidät muurin eteen selkä seinää vasten, napsauttivat varmistimet pois päältä Kalashnikoveistaan ja alkoivat ampua lanteelta, teloitettavien edessä seisoen. Kummankin ruumis retkahti seinää vasten ja kierähti maahan.

Kuva Nicolae Ceausescun ruumiista levisi seuraavana päivänä ympäri maailman.

Kyseessä ei ollut mikään teloituskomppania, joka ampuu etäältä ja jossa osalla sotilaista on paukkupatruunoita niin, että kukaan ei tarkasti tiedä, olivatko juuri omat laukaukset tappavia.

Siksi Ionel Boeru ajattelee, että juuri hän oli Ceausescujen surmaaja. Cirlanin asehan oli hetkeksi jumiutunut ja Boerun mukaan Gheorghiu epäröi ja myöhästyi.

– Ammuin nopeasti. Minusta tuntuu, että autoin siten heitä kuolemaan arvokkaammin, Boeru kertoi Guardianille viisi vuotta sitten.

– Minua hermostuttaa yhä puhua siitä ... Sodassa tappaminen on ok, mutta kun surmaat aseettomia, se on vaikeaa, Boeru tilitti.

– Isoisäni oli pappi, liberaali, hän oli paljon vankilassa elämänsä aikana. Hän oli iloinen noista tapahtumista, iloinen vallanvaihdoksesta, että Ceausescu kuoli. Hän sanoi minulle: älä huolehdi, minä otan sinunkin syntisi kontolleni.

Jälkikäteen oli teloittajien kannalta armeliasta, että heidän varsinainen tekonsa ei tallentunut jälkipolville. Kaikki oli nimittäin tapahtunut niin nopeasti, että oikeudenkäyntiä dokumentoinut kuvaaja ei ollut ehtinyt siirtää kameraansa ennen kuin laukaukset jo paukkuivat pihalla.

Siksi maailma näki vain Ceausescujen ruumiit, ei lyyhistymistä, eikä heidän ampujiaan itse teossa.

Kun kaikki oli ohi, Ceausescujen ruumiit käärittiin telttakankaaseen ja kannettiin helikopteriin. Cirlanilla oli Elenan veriroiskeita univormussaan, kun hän tilanahtauden vuoksi joutui istumaan kopterissa Ceausescun ruumiin päällä. Diktaattorin veri tihkui kankaan läpi ja sotki Cirlanin housut.

– Ajattelin romanialaista sanontaa: Joskus sinä olet ylimpänä, ja joskus se olen minä, Cirlan tokaisi Aftonbladetille.

Yllä oleva video on koostettu tapausta dokumentoineen kuvaajan materiaalista. Jutun yhtenä lähteenä oleva Aftonbladetin artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomien printtilehdessä 22.12.2009.