Ruotsiin al-Holin leiriltä palautettujen orpolasten isoisä kehuu Suomea: ”Teillä on paljon annettavaa lapsille”

Chileläislähtöinen Patricio Galvez lähti etsimään lapsenlapsiaan al-Holin leiriltä keväällä 2019. Hän ei saa viettää joulua lasten kanssa, mutta iloitsee siitä, että sisarukset ovat terveitä, hyvinvoivia ja iloisia.

Puhelimeen vastaa Göteborgissa Ruotsissa rauhallinen ääni. Al-Holin leiriltä kesäkuussa Ruotsiin palanneiden seitsemän orpolapsen isoisä Patricio Galvez, 50, on seurannut viimeaikaisia uutisia Suomesta ilahtuneena.

– Olen todella iloinen, että viranomaiset ovat hakemassa pieniä orpolapsia Suomeen. Toivottavasti Suomen esimerkki leviää maailmalle ja muutkin maat tekevät saman. On autettava ennen kaikkea orpoja, mutta minusta kaikki lapset olisi haettava sieltä, Galvez sanoo.

Hän kehuu Suomen koulujärjestelmää maailman parhaaksi.

– Suomella on todella paljon annettavaa näille lapsille. He ovat Suomelle kiitollisuudenvelassa, että pääsevät kotiin.

Patricio Galvezin tytär Amanda Galvez matkusti Syyriaan elokuussa 2014 tunnetun ruotsalais-norjalaisen Isis-taistelijan Michael Skråmon ja parin neljän lapsen kanssa. Myöhemmin pariskunta sai Syyriassa vielä kolme lasta.

Lasten äiti kuoli alkuvuodesta ilmaiskussa Syyriassa. Skråmo antautui kurdiviranomaisille pian Baghuzin taistelun jälkeen, mutta kuoli pian tämän jälkeen vammoihinsa.

Orvoiksi jääneiden lasten omaiset alkoivat vaatia Ruotsin viranomaisilta lasten palauttamista maahan, mutta nämä kieltäytyivät aluksi. Huhtikuussa 2019 lasten äidin isä matkusti Syyriaan ja löysi heidät al-Holin leiriltä. Viimein myös Ruotsin viranomaiset tulivat apuun ja kesäkuussa lapset palasivat Göteborgiin. Kaikki tapahtui suuren mediahuomion saattelemana.

Galvezin mielestä Suomeen palanneiden orpolasten kannalta on tärkeintä ottaa selville, onko heillä Suomessa isovanhempia, setiä, tätejä tai muita sukulaisia.

– Lasten kannalta on tärkeää, että he voivat tuntea tulleensa lähelle sukulaisiaan. Siitäkin huolimatta, että sukulaiset eivät voisi ottaa lapsia huollettavakseen, Galvez sanoo.

Galvezin toive lastenlastensa huoltajuudesta ei toteutunut suurelta osin siitä syystä, että lapset joutuivat jo al-Holissa ollessaan tunnistettavina kansainvälisten tiedotusvälineiden kuviin ja videoille. Heidän Ruotsiin palaamisensa jälkeen lasten tulevaisuutta alettiin suunnitella kysymättä isoisältä ja muilta omaisilta mitään. Heille alettiin etsiä sijaiskoteja, eikä heidän yhdessä pysymisensä ollut enää varmaa.

– Suomen tilanne on helppo, koska lapsia on vain kaksi. Kahden sisaruksen on helpompi elää esimerkiksi isovanhempiensa tai jonkun muun sopivan ihmisen kanssa. Oma tilanteeni on paljon monimutkaisempi, koska lapsia on niin monta ja on vaikea pohtia kaikille sopivaa ratkaisua, Galvez pohtii.

Naiset jonottivat polttoainetta al-Holin leirillä huhtikuussa.

Seitsemän al-Holin leiriltä pelastetun orpolapsen isoisä sanoo, että Suomeen saapuvien lasten kannalta tärkeintä on, että valtio ottaa heistä vastuun ja he pääsevät aloittamaan elämänsä Suomessa vakaissa oloissa.

– Heidän pitää päästä paikkaan, jossa he voivat alkaa sopeutua. Se, kuinka pitkän ajan sopeutuminen vaatii, riippuu heidän traumoistaan, terveydentilastaan, henkisestä voinnistaan ja siitä, millaisia suhteita heillä voi olla sukulaisiinsa.

Galvezin mielestä on tärkeää ottaa hyvissä ajoin etukäteen selvää myös siitä, ovatko lasten sukulaiset uskonnollisia fundamentalisteja ja siitä, kuinka he suhtautuvat Isisin toimiin. Galvez korostaa, että lasten sukulaiset ovat heidän sopeutumisensa kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Hän ei sijoittaisi lapsia sukulaistensa hoiviin, jos he ovat radikaaleja muslimeja.

– Lapsille täytyy opettaa toisenlainen elämänkatsomus.

Hän huomauttaa, että Suomeen paluun myötä lasten elämä tekee täyskäännöksen: he tulevat elämään hyvin erilaisessa yhteiskunnassa. He saavat nukkua kunnon sängyssä ja heillä tulee olemaan ruoka- ja nukkumaanmenoajat.

– Tällaisia asioita heillä ei ole ollut al-Holissa. Leirillä vallitsee viidakon lait ja vain vahvimmat selviävät. Lapset saattoivat tehdä tarpeensa yöllä ja herätä aamulla omista ulosteistaan.

Galvez oli al-Holissa kaksi kuukautta huhti–toukokuussa 2019. Hän huomauttaa, että tuolloin olosuhteet leirillä olivat todennäköisesti hyvin erilaiset kuin tänä päivänä. Keväällä leirillä ei ollut kovin kylmä eikä kuuma. Mutta teltat eivät juuri suojaa kesän kuumuudelta eivätkä talvipakkasilta. Leirin oloja on muuttanut Galvezin vierailun jälkeen myös se, että syksyllä Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan. Tuolloin osa leirin henkilökunnasta joutui lähtemään sotaan.

– Lapsenlapseni voivat huonosti. He näkivät nälkää. Vanhin lapsista voi psyykkisesti hyvin huonosti. Hän on vasta 8-vuotias. Lapset olivat käytännössä katsoen vankeina ja heidän piti käsitellä yksin vanhempiensa kuolemaa.

Galvez arvelee, että niin kuin Ruotsissa myös Suomessa on paljon ihmisiä, jotka vastustavat lasten tuloa Suomeen. Sen vuoksi lasten kannalta olisi paras, ettei heidän paluustaan pidettäisi kovaa julkista meteliä. Toisaalta Galvez suhtautuu mediahuomioon kaksijakoisesti: ilman julkista painostusta hänen lapsenlapsensa saattaisivat edelleen olla al-Holissa.

– Voi olla, että joku heistä olisi kuollut.

Patricio Galvez oli keväällä kaksi kuukautta al-Holissa. –Lapsenlapseni näkivät nälkää. He olivat käytännössä katsoen vankeina ja heidän piti käsitellä yksin vanhempiensa kuolemaa.

Al-Holissa ei ole kunnollista terveydenhuoltoa ja se tekee leirin oloista kuolemanvaaralliset, jos lapsi sairastuu, Galvez sanoo. Hänen mielestään leirillä elävät lapset ovat epäinhimillisen politiikan uhreja.

– Lasten suhteen ei ole mitään epäselvää. Meidän ei tarvitse säätää uusia lakeja. On vain pelastettava lapset ja tuotava heidät turvalliseen paikkaan. Se olisi kaikista reiluin ja inhimillisin tapa toimia. Esimerkiksi omat lapsenlapseni eivät tiedä, mitä siellä tapahtui, eivätkä nähneet kauheuksia. He tietävät vain, että heidän vanhempansa ovat kuolleet.

Suomen hallitus kertoi viime viikon alussa, että se pyrkii kotiuttamaan al-Holin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista. On epäselvää, palaavatko myös heidän äitinsä Suomeen. Aikuisten asemaa on hyvä pohtia enemmän, Galvez pohtii.

– Minun käsittääkseni leirillä on paljon naisia, jotka eivät ole halunneet olla Syyriassa vuosiin ja katuvat lähtöään. Miehistä ei voi sanoa samaa. Naisen asema Isisissä oli hyvin alhainen. Heillä ei ollut paljon valinnanmahdollisuuksia, Isisin kalifaattiin matkanneen naisen isä sanoo.

Galvezin mukaan hänen tyttärensä tehtävä Isisin kalifaatissa, kuten muidenkin naisten, oli synnyttää lapsia. Isoisän mukaan hänen tyttärensä piti lapsiaan kotona eräänlaisessa kuplassa. Hän tietää tapauksia, jossa naiset ovat yrittäneet paeta kalifaatista.

– En kuitenkaan halua sanoa, että naiset ovat uhreja. Naiset ovat syyllisiä, koska sinne matkustaminen oli heidän oma valintansa.

Hänen mielestään länsimaiden tulisi ottaa huostaan ja kotiuttaa al-Holin leirillä olevat lapset, jotka ovat niiden kansalaisia. Siitäkin huolimatta, että se tarkoittaisi lasten erottamista äideistään. Kurdihallinto vastustaa perheiden erottamista.

– Kurdit vastustavat lasten erottamista äideistään siksi, että he tietävät, että siinä tapauksessa maat veisivät lapset, mutta äidit ja isät jäisivät kurdien harteille. Siinä kurdit tekevät virheen.

Orpolasten isoisä ymmärtää, että naisten kotiuttaminen ei ole yksinkertaista, koska monet heistä voivat olla hyvin radikalisoituneita.

– Päätösten tekeminen voi viedä aikaa, koska asia täytyy ratkaista tapaus kerrallaan. Mutta lasten kohdalla ei ole mitään analysoitavaa. Yksikään näistä lapsista ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. He ovat uhreja. Heidän vanhempansa ovat vieneet heidät kalifaattiin hyvin pienenä tai he ovat syntyneet siellä.

Syyriaan matkustaneet naiset ovat asettaneet lapsensa kuolemanvaaraan. Hänen mielestään lastensuojeluviranomaisilla olisi täysi syy ottaa heidän lapsensa huostaan. Lasten pelastaminen al-Holin leiriltä merkitsee myös sitä, että terrorismin ketju katkeaa, Galvez sanoo.

– Jos näitä lapsia ei pelasteta Pohjois-Syyriasta, siellä tulee kasvamaan hyvin radikaaleja vierastaistelijoita. He tulevat tuntemaan erilaista vihaa.

Galvezin mukaan neljä hänen lapsenlapsistaan on vaaleatukkaisia ja sinisilmäisiä. Hän uskoo, että he olisivat katkeroituneet, jos olisivat joutuneet elämään pidempään äärimmäisessä köyhyydessä ja kärsimyksessä.

– Siellä heidän ulkonäkönsä erottui joukosta. Heistä olisi kasvanut eräänlaisia symboleita, pahempia kuin taistelijoita. Heistä olisi tuntunut, että heidän kotimaansa on hylännyt ja unohtanut heidät.

Galvez on päässyt tapaamaan lapsenlapsiaan. Hän on silti surullinen, ettei voi viettää joulua heidän kanssaan. Lopulta hän on kuitenkin onnellinen, että sisarukset ovat päässeet turvaan Ruotsiin.

– Nyt heillä on hyvä olla. He ovat kehittyneet uskomattoman nopeasti. He ovat sopeutuneet hyvin, koska he puhuvat täydellistä ruotsia.

– On monta asiaa, joihin olisin halunnut vaikuttaa. Kuten siihen, kuinka paljon saan nähdä heitä ja kenen luona he asuvat.

Kun isoisä vertaa sitä, millaisissa oloissa hän tapasi lapset Syyriassa ja missä he ovat nyt, hän huokaisee liikuttuneena.

– Minulle tärkeintä on, että he saavat elää normaalia lasten elämää. Nyt saan nähdä heidän nauravan ja juoksevan pyöreinä ja terveinä.

Galvezin mukaan moni unohtaa, että lapset tulevat hyvin julman sodan jaloista. Hänen omat lapsenlapsensa joutuivat tottumaan jatkuviin menetyksiin.

– Joka kerta, kun joku aikuinen lähti kotoa, saattoi olla, ettei hän enää palannut. Aluksi lapset kärsivät paljon, kun kävin tapaamassa heitä ja lähdin kotiin, koska he eivät tienneet, tulisinko takaisin. Nyt he ovat ymmärtäneet, että lentokoneet eivät tiputa pommeja, eivätkä helikopterit tule haavoittamaan heitä.