Saudi-Arabia tuomitsi viisi ihmistä kuolemaan Khashoggin murhasta – kruununprinssin oikea käsi välttyi syytteiltä

Kolme ihmistä sai lisäksi vankeustuomiot.

Saudi-Arabiassa viisi ihmistä on tuomittu kuolemaan toimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Lisäksi kolme ihmistä sai vankeusrangaistuksen.

Tuomittujen joukossa ei ole entistä varatiedustelujohtaja Ahmed al-Asiria tai Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin oikeana kätenä pidettyä entistä neuvonantajaa Saud al-Qahtania. Saudi-Arabian yleisen syyttäjän mukaan al-Qahtani oli tutkinnan kohteena, mutta häntä ei päädytty syyttämään tapauksessa.

Saudi-Arabian hallintoa kritisoinut Khashoggi surmattiin kotimaansa konsulaatissa Istanbulissa, Turkissa viime vuoden lokakuussa. Hän oli saapunut konsulaattiin hakemaan avioliittoa varten tarvittavia asiakirjoja.

Saudi-Arabia väitti ensin, että Khashoggi olisi poistunut hengissä konsulaatista. Myöhemmin maa myönsi, että Khashoggi oli kuollut konsulaatissa, mutta kiisti, että tappokäsky olisi tullut kruununprinssiltä.

Reuters uutisoi lokakuussa 2018 tiedustelupalvelulähteiden pohjalta, että konsulaatissa odottanut 15 hengen surmaryhmä olisi saanut ohjeensa Skypen välityksellä Qahtanilta.

– Tuokaa minulle sen koiran pää, kerrotaan Qahtanin ohjeistaneen miehiä.

Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA on arvioinut, että kruununprinssi Mohammed ”todennäköisesti määräsi” muun muassa Washington Postille kirjoittaneen Khashoggin. Tiedustelupalvelun mukaan yhteydestä ei ole konkreettisia todisteita.

Yhtenä arvion perusteena on kuitenkin kruununprinssin Qahtanille lähettämät 11 viestiä, Wall Street Journalin näkemästä arviosta käy ilmi. Myös CIA:n arvion mukaan Qahtanin uskotaan johtaneen murharyhmää.

Qahtani toimi pitkään kruununprinssi Mohammedin neuvonantajana ja hän on kirjoittanut muun muassa prinssin sosiaalisen median tekstit.

Qahtanin on myös kerrottu olleen Libanonin pääministerin Saad Haririn vuoden 2017 sieppauksen takana. Hariri kertoi tuolloin viettäneensä Saudi-Arabiassa kaksi viikkoa ja antaneensa eroilmoituksen vapaaehtoisesti, mutta muun muassa Reutersin mukaan kyseessä oli sieppaus.

New York Timesin mukaan Qahtani on myös ollut saudiarabialaisen trolliarmeijan takana. Trollitehtaan tarkoituksena on vaientaa sosiaalisessa mediassa kruununprinssin hallinnon arvostelijat.