Valkoinen talo muistutti Ukrainan sotilasavun jäädyttämisestä vain 90 minuuttia kohupuhelun jälkeen

Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien välinen puhelu on virkasyytemenettelyn keskiössä.

Noin 90 minuuttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli pyytänyt Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä ”palvelusta”, Trumpin nimittämät virkamiehet Valkoisen talon budjettivirastossa määräsivät puolustusministeriötä pidättämään sotilasavun Ukrainalle, muun muassa CNN uutisoi. Hiljattain puolustusministeriön julkaisemassa sähköpostiviestissä hallinto- ja budjettiviraston Valkoisen talon virkamies Mike Duffey ohjeisti pitämään tiedon avun pidättämisestä mahdollisimman pienen piirin tiedossa.

– Saamani ohjeistuksen mukaan ja sen valossa, että hallinto suunnittelee Ukrainalle myönnetyn avun, mukaan lukien sotilasavun, tarkistamista, olkaa hyvä ja pidättäytykää puolustusministeriön velvoitteista avun suhteen, kunnes tämä prosessin myötä annetaan ohjeistus.

– Ottaen huomioon pyynnön arkaluonteisuuden, arvostan sitä, että kerrotte tiedon vain niille, jotka tarvitsevat sitä toteuttaakseen ohjeistuksen.

New York Timesin mukaan presidentit puhuivat aamulla kello 9.03–9.33. Duffey lähetti sähköpostiviestinsä puolustusministeriön virkamiehille kello 11.04.

Trumpin ja Zelenskyin heinäkuinen puhelu on Trumpiin kohdistuvan virkasyytemenettelyn keskiössä. Trump on saanut edustajainhuoneessa virkasyytteen. Oikeudenkäynti käydään republikaanienemmistöisessä senaatissa ja on epätodennäköistä, että presidentti pantaisiin viralta.

Virkasyytekuulemisissa todistajat kertoivat, kuinka Trump oli pidättänyt sotilasavun samaan aikaan, kun pyysi Ukrainan presidenttiä käynnistämään korruptiotutkinnan liittyen demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivään Joe Bideniin. Bidenin ei ole koskaan todettu syyllistyneen väärinkäytöksiin. Demokraattien mukaan Trump yritti avun pidättämisellä saada poliittista hyötyä ensi vuonna käytävissä presidentinvaaleissa.

Virkamiehet ovat todistaneet kongressissa, että avun pidättämisestä kerrottiin 18. päivä heinäkuuta pidetyssä tapaamisessa, johon osallistui useita hallinnon virkamiehiä. Kokouksessa Valkoisen talon entisen henkilöstöpäällikön Mick Mulvaneyn kerrottiin sanoneen, että presidentti oli määrännyt avun jäädyttämisestä. Muut virkamiehet kertoivat tienneensä päätöksestä heinäkuun alussa.

Hallinto- ja budjettiviraston edustaja Rachel Semmel kommentoi sähköpostin julkaisua sanoen, että on ”vastuutonta sitoa avun pidättäminen puhelinkeskusteluun”.

– Kuten on aiemmin todettu ja julkisesti kerrottu, jäädytyksestä kerrottiin virastojen välisessä tapaamisessa 18. heinäkuuta.