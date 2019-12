Katolisen kirkon selvitys paljasti järkyttävän tiedon: Katolinen pappi Marcial Maciel hyväksikäytti ainakin 60 poikaa

Kristuksen legioona -veljeskunnassa 33 pappia on hyväksikäyttänyt kaikkiaan yli 175 lasta.

Tuore tutkimus osoittaa, että konservatiivisen katolisen Kristuksen legioona -veljeskunnan perustaja Marcial Maciel on hyväksikäyttänyt ainakin 60 lasta.

Independent kertoo, että lapset ovat pääasiassa olleet 11–16-vuotiaita poikia. Lehden mukaan Maciel on saattanut käyttää seksuaalisesti hyväkseen myös omia lapsiaan, jotka hän on hankkinut salaa kahden eri naisen kanssa.

Meksikolaispappi Maciel kuoli tammikuussa 2008 ollessaan 87-vuotias.

Katolisen kirkon julkaiseman raportin mukaan Kristuksen legioonan 33 pappia on hyväksikäyttänyt ainakin 175 lasta sen jälkeen, kun veljeskunta perustettiin vuonna 1941.

– Hyväksikäyttötapauksia on todennäköisesti enemmänkin kuin ne, jotka raportissa mainitaan, ja tilastot täytyy päivittää säännöllisesti, raportissa kerrotaan BBC:n mukaan.

Raportin mukaan 45 uhrin osalta on alkanut ”vahingonkorvaus- ja sovintoprosessi”.

Kristuksen legioona -veljeskunta toimii nykyisin 22 maassa, pääasiassa Etelä-Amerikassa. Sillä on kaikkiaan 70 000 jäsentä, ja sen jäseninä on 800 pappia. Veljeskunta ylläpitää 12 yliopistoa.

Kun Maciel kuoli vuonna 2008, silloinen paavi Benedictus XVI päätti aloittaa veljeskunnan tutkinnan.

Maciel johti konservatiivista katolista Kristuksen legioonalaisten lahkoa.

BBC kertoo, että 33:sta syytetystä papista kuusi on kuollut ennen kuin he ovat joutuneet oikeuteen. Yksi papeista on tuomittu ja yksi odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä, ja hänet on ”jo poistettu virastaan”.

Loput 18 syytettyä ovat edelleen osa Kristuksen legioonaa, mutta heidät on poistettu tehtävistä, joissa he voisivat olla vuorovaikutuksessa yleisön tai lasten kanssa.

Raportin mukaan syytetyistä papeista 14 on itsekin joutunut hyväksikäytön uhreiksi. Raportissa todetaan, että tämä alleviivaa ”hyväksikäyttöketjuja”, joissa ”legioonalainen muuttuu ajan myötä vuorostaan hyökkääjäksi”.

Paavi Johannes Paavali II siunasi Marcial Macielin Vatikaanissa marraskuussa 2004.

Useat ihmiset syyttivät Macielia hyväksikäytöstä jo ennen hänen kuolemaansa. Aiemmin julkisuudessa olleet hyväksikäyttötapaukset ovat tapahtuneet 1940- ja 1960-lukujen aikana.

Vuonna 2002 Maciel kiisti hyväksikäytöt kiivaasti, eikä hän koskaan joutunut niistä syytteeseen.

– En ole koskaan harjoittanut sellaista vastenmielistä toimintaa, josta nämä miehet syyttävät minua, Maciel vakuutti.

Paavi Fransiscus ilmoitti viime viikon tiistaina, että katolinen kirkko ei enää jatkossa sovella niin sanottua ”paavillista salassapitoa” kirkon sisällä paljastuneisiin alaikäisten hyväksikäyttötapauksiin.

Kirkko on aiemmin salannut hyväksikäyttötapaukset, sillä kirkon mukaan sen tavoitteena on ollut uhrien yksityisyyden ja syytettyjen maineen suojeleminen.

Paavi kertoi ilmoituksessaan, että hyväksikäyttötapausten tietoja on silti käsiteltävä ja suojeltava tuvallisuuden ja luottamuksen nimissä.

Samalla kertaa paavi muutti Vatikaanin määritelmää lapsipornosta. Jatkossa kaikki alle 18-vuotiaita esittävät pornografiset kuvat on määritelty ”lapsipornoksi”. Aiemmin ikäraja oli Vatikaanin silmissä 14.

Katolinen kirkko on viime vuodet ryvettynyt hyväksikäyttöskandaaleissa. Tänä vuonna on selvinnyt, että lasten ja nuorten ohella myös nunnat ovat joutuneet pappien hyväksikäyttämiksi.