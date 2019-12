Irakissa ei löydy seuraajaa pääministerille

Irakissa tuhannet osoittivat sunnuntaina mieltään ympäri maata uuden pääministerin valinnan alla.

Maan oli määrä valita uusi pääministeri väistyvän Adel Abdul Mahdin tilalle sunnuntaina. Päätöstä ei kuitenkaan kuulunut.

Presidentti Bahram Saleh on jo kahdesti aiemmin lykännyt valinnan määräaikaa. Sunnuntaina parlamentin puhemies Mohammed al-Halbussi matkusti kurdijoukkojen hallitsemalle alueelle Erbiliin keskustelemaan siitä, kuka voisi nousta uudeksi pääministeriksi.

Naapurimaa Iran tukee Mahdin seuraajaksi opetusministeri Qusay al-Suhailia. Mielenosoittajat ovat antaneet täystyrmäyksen al-Suhailille. He ovat vaatineet kokonaan uutta hallintoa, sillä he pitävät nykyistä hallintoa korruptoituneena. Huolta on herättänyt myös shiialaisen Iranin kasvava vaikutusvalta Irakin politiikassa.

Pääministeri tarvitsisi taakseen parlamentin enemmistön. Käytännössä pääministerin pesti on kuulunut Irakissa shiiaväestön edustajalle vuoden 2003 jälkeisessä poliittisessa järjestelmässä. Mahdista tuli pääministeri viime vuonna presidentti Salehin valitsemana.

Nyt parlamentissa vaihtoehtoina on kuitenkin esitetty niin perustuslain rikkomista kuin presidentin valitsemista pääministeriksi.