Ainakin 13 haavoittunut ampumisessa kotibileissä Chicagossa – juhlat oli järjestetty aiemmin kuolleen miehen muistolle

Chicagossa Yhdysvalloissa ainakin kolmetoista ihmistä on haavoittunut ampumisessa varhain aamulla paikallista aikaa.

Ampuminen tapahtui kaupungin eteläpuolella, kertoo uutiskanava CNN. Kaikki ampumisen uhrit on viety sairaalaan, ja neljä heistä on kriittisessä tilassa, kertoo brittilehti Guardian. CNN:n mukaan muiden tila on vakaa.

Poliisin mukaan uhrit ovat iältään 16–48-vuotiaita, ja he valikoituivat mahdollisesti sattumalta. Poliisi ei ole tunnistanut epäiltyjä, mutta on kiinnostunut kahdesta henkilöstä tapahtumiin liittyen. Toisella heistä on ase, ja hänet on pidätetty.

Ampuminen tapahtui kotibileissä, jotka oli järjestetty aiemmin tänä vuonna kuolleen miehen muistolle. Poliisi vasta selvittää, mistä tapahtumien kulussa on ollut kyse.

Poliisin mukaan ampuminen on tapahtunut kolmessa eri paikassa sisä- ja ulkotiloissa. Tuli avattiin sisätiloissa, minkä seurauksena ihmiset pakenivat ulos, missä ampuminen jatkui. Poliisin mukaan ulkona oli kaksi eri ampujaa.

Guardianin mukaan ampumapaikalla on asuinkerrostalo. Poliisin operaatioon on osallistunut jopa 100 poliisia.