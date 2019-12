Intian pääministeri rauhoitteli mielenosoittajia: Teillä ei ole syytä huoleen

Yli 20 ihmistä on kuollut Intian uutta kansalaisuuslakia vastustavissa protesteissa

Intian pääministeri Narendra Modi on pyrkinyt rauhoittelemaan maan muslimiväestöä sunnuntaina pitämässään puheessa.

Modin mukaan Intian muslimivähemmistön ei tarvitse kantaa huolta, vaan heitä pidetään yhä intialaisina. Hän myös syytti opposition lietsovan väkivaltaa ja levittävän valheellisia väitteitä siitä, että muslimeita oltaisiin viemässä vankileireille.

– Muslimeiden, jotka ovat tämän maaperän poikia ja joiden esi-isät ovat äiti Intian lapsia, ei tarvitse olla huolissaan, kannattajilleen puhunut Modi sanoi.

Intiassa on protestoitu jo yli viikon ajan uutta kansalaisuuslakia vastaan, joka nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista tuleville siirtolaisille, mutta ei muslimeille.

Protesteissa kuollut yli 20

Eri puolilla Intiaa järjestetyt protestit ovat olleet pääosin rauhanomaisia, mutta niissä on ilmennyt myös väkivaltaisuuksia. Ainakin 25 ihmistä on kuollut. Poliisi on pidättänyt yli 7 500 ihmistä.

Protestoijat ovat heitelleet kiviä ja tuhonneet kulkuneuvoja, mutta myös poliisi on syyllistynyt koviin otteisiin.

Lakia on vastustettu kahdesta eri syystä. Intian koillisosassa Assamin kaupungissa asuvat ihmiset ovat pelänneet sen mahdollistavan bengalia puhuvien siirtolaisten joukkomuuton alueelle.

Muut lakia vastustavat taas ovat pelänneet, että laki on osa Modin hindunationalistista agendaa, jossa kansalaisuus määritellään uskonnon mukaan.

Modin on määrä ollut luoda vuoteen 2024 mennessä kansallinen rekisteri, jolla halutaan poistaa kaikki ”petturit”.