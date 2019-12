Istuva presidentti, keskustaoikeistolainen Kolinda Grabar-Kitarovic on johtanut mielipidekyselyjä.

Milanovic lupaa tehdä Kroatiasta ihmisoikeuksia kunnioittavan maan, Skoro uhkaa lähettää joukkoja Kroatian rajalle.

EU-puheenjohtajakauteen valmistautuvassa Kroatiassa äänestetään sunnuntaina presidentinvaalissa.

Kisa käydään kolmen kärkiehdokkaan välillä. Istuva presidentti, keskustaoikeistolainen Kolinda Grabar-Kitarovic on johtanut mielipidekyselyjä, mutta hänen niskaansa on hengittänyt erityisesti vasemmistolainen ex-pääministeri Zoran Milanovic.

Haastajan asemassa oleva Zoran Milanovic kävi äänestämässä sunnuntaina aamupäivällä Zagrebissa.

Kolmantena mittauksissa on mukana kansanmuusikosta poliitikoksi urasiirron tehnyt Miroslav Skoro, joka on ehdokkaana itsenäisenä kandidaattina. Hän tavoittelee erityisesti oikean äärilaidan ääniä ja on uhannut kampanjansa aikana lähettää sotilaita Kroatian rajalle estääkseen siirtolaisten tulon.

Miroslav Skoro on entinen kansanmuusikko.

Istuva presidentti Grabar-Kitarovic onkin joutunut myötäilemään vaaleissa niin puolueensa liberaalimpaa kuin oikeistolaisempaa siipeä varmistaakseen vaalivoiton Skorosta.

Entinen pääministeri Milanovic on taas kampanjoinut lupaamalla tehdä Kroatiasta ”normaalin” maan, jolla on itsenäinen oikeuslaitos ja joka kunnioittaa vähemmistöjä. Hän on hyötynyt Grabar-Kitarovicin ja Skoron välisestä vastakkainasettelusta.

Tuloksia odotetaan iltakahdeksalta Suomen aikaa. Vaalien odotetaan kuitenkin menevän toiselle kierrokselle, joka järjestetään tammikuussa.