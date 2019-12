Kymmenien tuhansien Isisin raakuuksien uhreiksi joutuneiden jesidien kärsimykset jatkuvat pakolaisleirillä.

– Minusta tulee lääkäri, vastaa 9-vuotias Nadira reippaasti, kun koulutytöltä kysyy hänen unelma-ammattiaan.

Kaikki artikkelia varten haastatellut lapset esiintyvät jutussa ja kuvissa vanhempiensa suostumuksella.

Nadiralla on sylissään arabian kielen oppikirjat, joita kolmasluokkalainen oli juuri opiskellut yhdessä Sharyan pakolaisleirin kahdeksasta koulusta Dahukin kaupungin lähellä Kurdistanissa Pohjois-Irakissa.

Aidan viertä kävelee edes takaisin teinityttö päntäten omaa koulukirjaansa.

Isisin valloitettua jesidien asuttaman Sinjarin alueen viitisen vuotta sitten sadattuhannet jesidit joutuivat pakenemaan kodeistaan.

YK:n arvion mukaan kaikkiaan 5 000 jesidimiestä tapettiin ja noin 7 000 naista vietiin seksiorjiksi Isisin hallitsemille alueille. Nuorimmat heistä olivat vasta lapsia.

Isisiltä takaisin vallatuilta alueilta on löydetty useita jesidien joukkohautoja.

9-vuotias Nadira haluaa isona lääkäriksi. Hän käy koulua Sharyan pakolaisleirillä.

Nadira on niin nuori, että hänellä tuskin on muistikuvia kaikista kauheuksista, mitä pikkulapsena ehti kokea. Leirin lapsista 1 872 on syntynyt siellä.

Leirin yli 16 000 jesidillä ei ole mitään tietoa, milloin heidän entiset kotiseutunsa tulevat olemaan tarpeeksi turvallisia, että voisivat palata takaisin. Isisin uhrien kärsimys jatkuu.

Sen sijaan Syyrian al-Holin leirillä ankeissa oloissa olevien Isis-suomalaisten tuskaan on ainakin luvattu helpotusta, kun hallitus päätti al-Holin lasten mahdollisesta kotiuttamisesta. Lapset lennätetään Suomeen saamaan tarvitsemaansa huolenpitoa.

Huolenpitoa tarvittaisiin kipeästi myös Sharyan leirillä. Auringon kellertämissä YK:n teltoissa ja parakeissa asuu todella huonosti voivia ihmisiä.

– Suurimmalla osalla heistä on vakavia mielenterveydellisiä, traumaperäisiä ongelmia, kertoo leirin johtaja Hakar Mohammed Amin IS:lle.

Shraryan pakolaisleirillä on 16 000 jesidiä.

Leirillä on syntynyt yhteensä 1872 lasta.

Isisin vallattua jesidien suurimman kaupungin Sinjarin elokuussa 2014 saartoivat terroristit kymmeniä tuhansia jesidejä, pääosin naisia ja lapsia vuoristoon. Kurdien peshmergajoukot saivat seitsemän päivää kestäneen piirityksen jälkeen luotua kuolemankielissä olleille jesideille pakokäytävän.

Yksi vuorelta pelastuneista on kahdeksanlapsisen perheen äiti Hazu. Hänen helmoissaan perheen pienen hökkelin edessä leirillä pyörii kolme lasta, joista nuorin, 2-vuotias Alina on syntynyt leirillä. Hän ei tiedä muuta maailmaa.

2-vuotias Alina on syntynyt pakolaisleirillä. Hän on äitinsä Hazyn kahdeksasta lapsesta nuorin.

Alina ei ole yksin, sillä Irakissa pakolaisleireillä asuu noin 600 000 kodeistaan pakoon joutunutta Irakin omaa kansalaista.

Heidän lisäkseen muilla leireillä oli vuosi sitten noin 250 000 Syyriasta paennutta ihmistä.

Heistä 99 prosenttia sijoitettiin Kurdistanissa yhdeksälle pakolaisleirille. Irakilaispakolaisia Kurdistanissa on 26 leirillä.

– Tänään on tullut 46 pakolaista lisää, kertoi Dahukin aluehallinnon apulaiskuvernööri Ismail Mohammed Ahmed IS:lle keskiviikkona.

Ensimmäiset syyrialaispakolaiset saapuivat Syyrian sisällissodan puhjettua 2012. Jesidit ovat olleet niillä vuodesta 2014.

Eivätkä he voi hyvin. YK sekä lukuista muut järjestöt ja maat, Suomi mukaan lukien rahoittavat Sharyan leirin ylläpitoa, mutta kaikki ei ole kiinni rahasta.

– Meiltä puuttuu päteviä, ammattitaitoisia terapeutteja. Sellaisia ei vain löydy mistään, kertoo johtaja Hakar Mohammed Amin.

Leirillä on lapsille kahdeksan koulua.

Eräässä vaiheessa läheisestä Dahukin kaupungista tehtäviin palkattiin jopa entisiä mielenterveyspotilaita.

– Viisi vuotta meille on annettu avustusrahoja ja olemme yrittäneet auttaa ihmisiä. Mutta asiantuntijoita ei ollut saatavilla. Kun jesidit eivät ole saaneet tarvitsemaansa apua, ovat he menettäneet luottamuksensa ulkomaalaisiin.

Amin maalaa synkeän kuvan auringon alla karussa vuoristossa kylpevästä leiristä.

– Suurimmalla osalla heistä on aika lailla ongelmia. He tuntevat vihaa, riitelevät, yrittävät itsemurhaa. Eivät jaksa masentuneina tehdä mitään, eivät saa unta iltaisin. Välillä jotkut syyllistyvät rikkeisiin. On ollut tuhopolttoja, alkoholismia ja jopa lasten hyväksikäyttöä.

– He itkevät aika paljon. Toivo on nollassa.

Pienten ihmisten pienet ilot.

Leirillä on yli 400 orpolasta, joilta Isis on tappanut ainakin toisen tai jopa molemmat vanhemmat. Kaikki orvot ovat sijoitettu asumaan lähisukulaistensa luokse.

– Oli esimerkiksi nämä kaksi pikkulasta, joiden isä on tapettu ja äiti mennyt uusiin naimisiin. Lapset sijoitettiin asumaan setiensä luokse. Toisella meni koulussa oikein hyvin, mutta toinen heistä, poika oli ongelmainen. Kunnes selvisi, että häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. Emme vain tiedä kuka, koska kukaan ei puhu meille, huokaisee Amin.

Mitä mieltä hän on leirin jesidilasten kärsimysten keskellä siitä, että Isisin suomalaisvaimojen lapsia tuodaan nyt Suomeen turvaan?

– Se on hyvä idea. Eivät ne lapset lähteneet Isisin mukaan omasta tahdostaan. Jos heille tarjotaan nyt mahdollisuus parempaan elämään, niin miksi ei. Suomi on hyvä esimerkki, kuinka auttavat lapsia.

– Toivoisin silti, että ensin autettaisiin jesidilapsia, joita Isis sieppasi ja raiskasi. Hehän tässä ovat uhreja. Toivottavasti saamme apua.

