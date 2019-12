Pysäyttävä kartta näyttää Australian maastopalojen laajuuden – hurjassa sääilmiössä liekeistä syntyy ukkosmyrskyjä

Australiassa tuhannet palomiehet ovat taistelleet saadakseen hallintaan massiiviset maastopalot, joiden sammuttamista ovat vaikeuttaneet yli 40 celsiusasteeseen nousseet helteet.

Puuskissa jopa 25 metriä sekunnissa etelästä puhaltava tuuli on viilentänyt ilmaa ja vienyt savua pois, mutta toisaalta pahentanut vaaraa palojen leviämisestä uusille alueille.

Vaikein tilanne on ollut Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa, jossa ilman lämpötila on kohonnut jopa lähelle 50 astetta. Myös maan suurimman kaupungin Sydneyn ympäristössä riehuvat palot ovat saaneet viranomaiset julistamaan alueelle hätätilan myrkyllisten savupilvien vuoksi.

– Tänään on ollut kamala päivä, kuvaili osavaltion paloviranomaisten edustaja Shane Fitzsimmons lauantaina.

Paloautoja Sydneyn kaupungin lounaispuolella sijaitsevan Bargon alueella palavan maastopalon lähellä lauantaina.

Kaikkiaan Australiassa riehuu parhaillaan satoja eri kokoisia maastopaloja eri puolilla maata. Vaikka suurin osa paloista roihuaa maan itä- ja kaakkoisosassa, on palopaikkoja paljon myös esimerkiksi Australian pohjoispuolella.

Maastopaloja reaaliaikaisesti verkossa jäljittävän My Fire Watch -palvelun kartasta voidaan nähdä viimeisen 48 tunnin aikana palaneet alueet. Palopesäkkeitä on palvelun mukaan runsaasti jokaisessa Australian osavaltiossa.

Australian maastopalojen sijainnit My Fire Watch -verkkopalvelun kartalla.

Jo kuukausien ajan riehuneiden maastopalojen on kerrottu polttaneen jo Belgian kokoisen alueen maastoa. Uuden Etelä-Walesin alueella viranomaiset ovat määritelleet olosuhteet ”katastrofaalisiksi”, joka on heikoin mahdollinen hätätilaluokitus.

Eteläisessä Australiassa ainakin yhden ihmisen on kerrottu löytyneen kuolleena paloalueelta. Paikallisen median mukaan yksi ihminen on lisäksi kateissa Sydneystä noin 140 kilometriä länteen sijaitsevan Lithgown alueella jossa useita rakennuksia on tuhoutunut paloissa.

Paloissa on tuhoutunut noin 800 kotia ja ainakin 10 ihmistä on kuollut. Australialaismedioiden mukaan kymmeniä taloja jäi palojen alle myös lauantaina. Suuria teitä on jouduttu sulkemaan ja junaliikennettä rajoitettu palojen takia.

Maastopaljon jäljiltä tuhoutunut auto Bargossa Sydneyn lounaispuolella lauantaina.

Australian terveysviranomaiset ovat myös varoittaneet kansallisesta terveyshätätilasta Sydneyn savupilvien vuoksi. Riskiryhmiä ovat etenkin vanhukset ja pienet lapset, joita on kehotettu pysymään sisätiloissa.

Liekeistä syntyy ukkosmyrskyjä

Etelä-Walesin osavaltiossa noin 3 000 palomiestä pyrkii sammuttamaan tulipaloja. Huolena kuitenkin on, että muutos tuulissa vaikeuttaa sammutustöitä entisestään.

– Tuulet voivat tuoda erittäin vaarallisia ja vaikeita olosuhteita, Fitzsimmons sanoi.

Hengityssuojaa käyttävä mies osallistui lauantaina Sydneyssä järjestettyyn mielenosoitukseen jossa Australian hallitukselta vaadittiin nopeita ilmastotoimia.

Sääolosuhteet ovat luoneet myös vaarallisia luonnonilmiöitä. Sydneyn eteläpuolella nähtiin tulen liekeistä syntyneitä ukkosmyrskyjä.

Niin sanotussa "tulen luomassa ukkosmyrskyssä" on kyse siitä, kun tulesta syntynyt savupilvi jäähtyy ilmassa. Tämä luo taas pilven, joka kykenee itsessään tuottamaan salamoita ja voimakkaita tuulia.

Sammutustaistelussa saatiin kuitenkin lauantaina erävoitto, kun Sydneyn lounaispuolella "aggressiivisesti levinneen" Green Wattle Creekin palon hälytystasoa saatiin laskettua sadekuuron myötävaikutuksella. Sydney Morning Herald kuvaa palomiesten ryhtyneen riemukkaaseen voitontanssiin sateen alettua.