Trumpin poika Barron, 13, näyttää venähtäneen jo vanhempiaan pidemmäksi – johtaa omaa ”hallitustaan” perhepiirissä

Barron Trumpin nimi on noussut viime aikoina otsikoihin pituuskasvun lisäksi myös isänsä vaalikampanjan sekä tähän kohdistuvan virkarikostutkinnan yhteydessä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump matkusti perjantaina Marylandissa sijaitsevaan Andrewsin lentotukikohtaan juhlistamaan maan ilmavoimien uuden osaston, avaruusjoukkojen, toiminnan käynnistämistä. Presidentin mukana olivat puoliso Melania Trumpin lisäksi parin yhteinen poika Barron Trump sekä hänen sisarpuolensa Ivanka Trump.

Media ja muu yleisö seurasivat Valkoisen talon pihalla, kun presidenttiperhe asteli heitä odottaneeseen helikopteriin. Sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa kiinnitettiin välittömästi huomiota paitsi Barronin tyylikkääseen ulkoasuun, myös siihen, kuinka pitkäksi tämä on venähtänyt.

Ivanka Trump, Donald Trump, Barron Trump sekä Melania Trump astelivat helikopteriin perjantaina salamavalojen loisteessa.

Kuvien perusteella näyttää siltä, että harvoin kuvissa esiintyvä, vasta 13-vuotias Barron on jo ohittanut pituudessa isänsä ja äitinsä, jotka eivät hekään ole aivan lyhyimmästä päästä. Trumpin tiedetään olevan 190-senttinen ja hänen puolisonsa on kerrottu olevan 180-senttinen.

Konservatiivinen Washington Examiner -uutissivusto kertoi marraskuun lopulla, että Barronista on tulossa hyvää vauhtia koko perheen pisin jäsen. Trumpin lapsista eniten mittaa on ollut toisiksi vanhimmalla pojalla Ericillä, joka on 195 senttiä pitkä.

Barronin olemuksessa on tapahtunut vajaassa kolmessa vuodessa melkoinen muutos.

Barronin uskotaan kasvavan perheensä pisimmäksi jäseneksi.

Sivuston tiedot ovat peräisin marraskuun lopulla ilmestyneestä kirjasta Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency, jonka on kirjoittanut Trumpin viralliseksi elämäkerturiksi mainittu Doug Wead.

Kirjan mukaan Barronilla on myös oma ”hallitus”, jota hän johtaa. Se koostuu Trumpin lapsenlapsista, joiden kerrotaan pitävän Barronia lempisetänään.

– Kaikki tenavat rakastavat Barronia. Hän johtaa lapsenlapsia, presidentin esikoinen Donald Trump Jr. kertoo kirjassa.

Nimi nousi esille virkarikostutkinnassa ja kampanjapuheessa

Barron on ollut muutenkin otsikoissa viime aikoina. Stanfordin yliopiston oikeustieteen professori Pamela Karlan pyysi joulukuun alussa anteeksi jouduttuaan ankaran kritiikin kohteeksi sen jälkeen, kun hän oli maininnut Barronin todistaessaan Trumpia koskevassa virkarikostutkinnassa.

– Toisin kuin presidentti Trump on sanonut, toinen pykälä ei anna hänelle valtaa tehdä mitä vain hän haluaa. Annan teille vain yhden esimerkin, joka osoittaa eron hänen ja kuninkaan välillä. Perustuslaki sanoo, että ei voi olla aatelititteleitä, joten vaikka presidentti voi nimetä poikansa Barroniksi, hän ei voi tehdä hänestä paronia (englanniksi baron), Karlanin kommentti kuului.

Presidenttiperhe suuntasi Andrewsin tukikohtaan tehdyn vierailun jälkeen joulunviettoon Floridaan. Kuva Palm Beachin lentokentältä perjantailta.

Muun muassa Melania Trump paheksui Karlanin puheita.

– Hänen pitäisi hävetä lapsen käyttämistä puolueellisessa, julkisessa yleisön kosiskelussa, presidentin puoliso sanoi muun muassa The Hill -verkkolehden mukaan.

Presidenttipari on ollut aiemminkin hyvin suojelevainen poikaansa kohtaan, eikä Barronia koskevia, tavalla tai toisella negatiivisiksi tulkittavia kommentteja ole katsottu hyvällä. Keskiviikkona Trump otti kuitenkin Barronin puheeksi itse hyökätessään kampanjatilaisuudessa demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevaa Elizabeth Warrenia vastaan.

Presidenttiperhe kuvattuna marraskuun lopulla.

Trump otti puhuessaan kantaa julkisuudessa kerrottuihin tietoihin Warrenin kampanjatilaisuuksien keräämistä isoista yleisömääristä.

– Voisin panna Barron Trumpin Keskuspuistoon, ja hän vetäisi väkeä. Hän saisi isomman yleisön kuin Warren, Trump sanoi.

Andrewsin tukikohtaan tehdyn vierailun jälkeen Barron ja muu perhe matkustivat mediatietojen mukaan joulunviettoon Floridaan.