Pelastusviranomaiset taistelevat vaikeita maastopaloja vastaan Australiassa – ”Tämä on ollut kamala päivä”

Sammutustöitä vaikeuttaa paikoitellen lähes 50 asteen helle. Viranomaiset varoittavat terveydellisestä hätätilasta.

Australiassa pelastusviranomaiset ovat taistelleet viikonloppuna rajuja maastopaloja vastaan ennätyshelteiden keskellä.

Osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian on kuvannut olosuhteita ”katastrofaalisiksi” ja erittäin vaikeiksi. Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa lämpötilojen pelätään kohoavan jopa 47 asteeseen ja maan suurimassa kaupungissa Sydneyssä 37 asteen tuntumaan.

Sydneyn liepeillä on taas kärsitty suurista ja myrkyllisistä savupilvistä.

– Tänään on ollut kamala päivä, kuvaili osavaltion paloviranomaisten edustaja Shane Fitzsimmons lauantaina.

Maastopalot ovat kestäneet jo kuukausia.

Maastoa on palanut jo noin Belgian kokoisen alueen verran.

Paloissa on tuhoutunut noin 800 kotia ja ainakin 10 ihmistä on kuollut.

Etelä-Walesin osavaltiossa noin 3 000 palomiestä pyrkii sammuttamaan tulipaloja. Huolena kuitenkin on, että muutos tuulissa vaikeuttaa sammutustöitä entisestään.

– Tuulet voivat tuoda erittäin vaarallisia ja vaikeita olosuhteita, Fitzsimmons sanoi.

Vaarallinen tuliukkonen riehuu

Sääolosuhteet ovat luoneet myös vaarallisia luonnonilmiöitä. Sydneyn etäpuolella nähtiin tulen liekeistä syntyneitä ukkosmyrskyjä.

Niin sanotussa ”tulen luomassa ukkosmyrskyssä” on kyse siitä, kun tulesta syntynyt savupilvi jäähtyy ilmassa. Tämä luo taas pilven, joka kykenee itsessään tuottamaan salamoita ja voimakkaita tuulia.

Savu aiheuttaa terveysriskejä

Poliisi on joutunut sulkemaan teitä maastopalojen vuoksi. Myös junaliikennettä on jouduttu perumaan. Lisäksi poliisi on kehottanut autoilijoita siirtämään lomamatkansa aloitusta palojen vuoksi, kertoo brittilehti Guardian.

Australian terveysviranomaiset ovat varoittaneet kansallisesta terveyshätätilasta Sydneyn savupilvien vuoksi. Riskiryhmiä ovat etenkin vanhukset ja pienet lapset.

Riskinalaisiin väestöryhmiin kuuluvia on kehotettu pysyttelemään sisätiloissa.

– Koko Uusi Etelä-Walesin osavaltio on altistunut pitkittyneelle savulle. Koska emme ole aiemmin kokeneet tätä, emme tiedä, mikä sen lopullinen vaikutus tulee olemaan, sanoi paikallisen lääkärijärjestön edustaja Kim Loo uutistoimisto AFP:lle.

Alueen sairaalat ovat myös hoitaneet useita potilaita, jotka ovat kärsineet kuumuuden ja savujen tuottamista sivuvaikutuksista.