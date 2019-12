Venäjä ja Kiina torppasivat jatkoajan rajan yli toimitettavalle avulle Syyriaan

Venäjän mielestä apujärjestelmä on vanhentunut, kun taas YK:n humanitaarisen avun osasto pitää jatkoaikaa kriittisen tärkeänä.

Venäjä ja Kiina ovat torpanneet YK:n turvallisuusneuvostossa vetollaan päätöslauselman, joka olisi pidentänyt vuodella rajan yli toimitettavaa humanitaarista apua Syyriaan.

Humanitaarista apua toimitetaan tällä hetkellä Syyriaan YK:n nimeämien tarkastuspisteiden kautta ilman Syyrian hallinnon muodollista lupaa. Järjestely on päättymässä 10. tammikuuta. Saksa, Belgia ja Kuwait ehdottivat järjestelyn jatkamista vuodella, ja ehdotus sai 13 turvallisuusneuvoston jäsenmaata taakseen.

Vetoa käyttäneen Venäjän mielestä järjestely on vanhentunut, sillä Syyrian hallinto on saanut jälleen hallintaansa valtaosan maasta. YK:n humanitaarisen avun osasto pitää jatkoaikaa kriittisen tärkeänä, sillä kuluneen vuoden aikana tilanne on huonontunut ja Syyriaan on tulossa talvi.

Venäjän kilpaileva ehdotus olisi taannut puolen vuoden jatkoajan ja vähentänyt YK:n tarkastuspisteiden määrää, mutta ehdotus ei saanut riittävästi kannatusta.

Venäjä käyttänyt ahkerasti vetoaVenäjä on Syyrian läheinen liittolainen ja presidentti Bashar al-Assadin tärkeimpiä tukijoita. Se on käyttänyt turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan Syyriaan liittyvissä asioissa 14 kertaa sisällissodan alusta eli vuodesta 2011 lähtien.

Rajan yli tulevasta avusta hyötyy suoraan neljä miljoonaa syyrialaista. Apua toimitetaan kolmen YK:n tarkastuspisteen kautta, ja niistä kaksi sijaitsee Turkissa ja yksi Irakissa. Jotta Venäjä olisi saatu ehdotuksen taakse, Jordanian rajalla oleva tarkastuspiste jätettiin ehdotuksesta pois.

Venäjän ehdottaman puolen vuoden jatkon aikana olisi käytetty vain Turkin tarkastuspisteitä.

Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Kelly Craft kertoi olevansa shokissa Venäjän ja Kiinan käytettyä veto-oikeuttaan. Ranskan varalähettiläs Anne Gueguen kutsui Venäjän vetoa vastuuttomaksi ja sanoi, että Syyrian rajojen yli toimitettavalle avulle ei ole vaihtoehtoja.

Päätöslauselma koki takaiskun samoihin aikoihin kun kymmenettuhannet siviilit pakenivat Syyrian hallinnon pommituksia Luoteis-Syyriassa Idlibin alueella, joka on jihadistisen vastarinnan viimeisiä linnakkeita Syyriassa.