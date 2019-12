USA:n laivaston lentäjä rikkoi hiljaisuuden erikoisesta havainnosta taivaalla: ”Se on vain sellainen, mitä kutsumme ufoksi”

Lentäjä kuvasi vuonna 2004 tunnistamattoman lentävän esineen. Laivasto on myöntänyt, että lennolta kuvattu video ja julkisuuteen pari vuotta sitten päätynyt video on aito.

Vuonna 2004 Yhdysvaltojen laivastossa F/A-18 Super Hornet -hävittäjää lentänyt Chad Underwood näki infrapunakameran avulla ilmassa olevan jotain erikoista: kamerassa näytti liikkuvan kohde täysin eri tavalla kuin muut mahdollisesti ilmassa kohdattavat asiat kuten lentokoneet, ohjukset tai linnut. Kyse oli tunnistamattomasta lentävästä esineestä, ufosta.

Nyt, 15 vuoden jälkeen, Underwood on rikkonut hiljaisuuden ja kertonut havainnostaan New York Magazinen haastattelussa.

USS Nimitz -lentotukialuksella San Diegon edustalla palvellut Underwood kertoo, että hänet oli lähetetty ilmaan tarkistamaan tutkassa näkynyt kohde.

Underwoodin mukaan infrapunakamerassa näkynyt kohde oli noin 32 kilometrin säteen sisällä. Jos se olisi ollut noin 16 kilometrin sisällä, lentäjä olisi todennäköisesti nähnyt sen omin silmin. Kamera kuitenkin tallensi kohteen liikkeen.

– Se, mikä kiinnitti huomioni oli, kuinka arvaamattomasti se käyttäytyi. Ja arvaamattomalla tarkoitan sitä, että sen muutokset korkeudessa, nopeudessa ja kulmassa olivat sellaisia, etten ole koskaan aiemmin nähnyt sellaista lentäessäni kohti muita kohteita. Se käyttäytyi siten kuin ei fyysisesti ole tavallista.

Palattuaan takaisin lentotukialukselle, häntä pyydettiin kuvailemaan havaintoa. Underwoodin mukaan yleensä lentäjille selitetään, mitä he mahdollisesti näkivät ilmassa. Näin tehtiin esimerkiksi, jos kyse oli Yhdysvaltojen testiprojektista. Tällä kertaa Underwood ei saanut mitään selitystä vaan häneltä kysyttiin vain kysymyksiä.

– Se saa minut ajattelemaan, ettei kyse ollut hallituksen projektista.

Mies sanoo, ettei aiemmin ole halunnut kertoa havainnostaan julkisuudessa, sillä hän ei ole halunnut spekuloida liikaa, mistä näyssä oli kyse.

– En ole missään vaiheessa halunnut spekuloida sillä, mistä luulen siinä olevan kyse tai, että minut yhdistettäisiin ”alieneihin” ja ”alieneiden ilma-alukseen” ja sellaiseen. Olen ajatellut, että ei kiitos, en halua olla osa sitä yhteisöä. Se on vain sellainen, mitä kutsumme ufoksi. En pystynyt tunnistamaan sitä. Se lensi. Se oli esine. Niin yksinkertaista.

Underwoodin kuvaama video päätyi julkisuuteen samaan aikaan, kun puolustusministeriö Pentagon myönsi ufo-tutkimusohjelman olemassaolon joulukuussa 2017. Tuolloin muun muassa New York Times ja To The Stars Academy of Arts & Science julkaisivat kolme videota, joissa näkyy tunnistamattomia lentäviä esineitä.

Syyskuussa Yhdysvaltojen laivasto myönsi, että kaksi vuonna 2015 kuvattua videota ja vuoden 2004 video olivat aitoja. Laivaston edustaja Joe Gradisher kertoi CNN:lle, että kolmella videolla nähtävät esineet ovat ”tunnistamattomia ilmiöitä ilmassa” (unidentified aerial phenomena).

Tiedusteluasioista kirjoittavalle The Black Vault -sivustolle laivastosta vahvistettiin, ettei julkisuuteen päässeitä videoita ollut tarkoitettu julkiseen levitykseen. Viime toukokuussa puolustusministeriön edustaja oli sanonut, ettei videoita virallisesti ole julkaistu.

– Laivasto ei ole julkaissut videoita suurelle yleisölle, Gradisher vahvisti.