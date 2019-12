Työntekijän puhelu muutti Janne Miikkulaisen suunnitelmat 26.12.2004: ”Se tapahtumaketju seuraa mua hautaan asti”

Sukellusyrityksen omistaja Janne Miikkulainen nostettiin sankariksi tsunamin jälkeen, mikä on aina häirinnyt miestä itseään.

– Se tuntuu valveunelta, epätodelliselta. Joskus miettii, että tapahtuiko sitä edes oikeasti, Janne Miikkulainen pohtii nyt, viisitoista vuotta tsunamin jälkeen.

– Kyllä se tapahtumaketju seuraa mua hautaan asti.

Kosteaa lämpöä on miellyttävät 26 astetta, ja täydellinen surffiaalto kohisee. Ollaan Pasilassa, kauppakeskus Triplan kellarikerroksessa. Sinne Janne Miikkulainen on perustanut pienen palan tropiikkia, Surf House Helsinki -nimisen sisäsurffausyrityksen.

– Oli pakko rakentaa tällainen laitos, kun tuli niin ikävä Thaimaan lämpöön, Miikkulainen naurahtaa.

Lisäksi hänellä on edelleen Thaimaassa Raya Divers -sukellusyritys, joka nousi kuuluisuuteen Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofin jälkeen.

Tapaninpäivänä 2004 Miikkulainen oli muuttamassa Khao Lakiin. Rantakohteessa oleva sukelluskoulu oli saavuttanut suuren suosion, ja sinne kaivattiin omistajaa paikan päälle.

Miikkulainen oli pakannut auton täyteen tavaraa ja oli matkalla Khao Lakiin, kun eräs hänen työntekijöistään soitti ja pyysi vapaapäivää. Tämän lapset olivat tulossa Suomesta käymään ja olisi kivaa viettää päivä yhdessä. Miikkulainen lähti merelle paikkaamaan sukellusopettajaa.

– Jos sitä hommaa ei olisi käynyt, en varmaan olisi nyt tässä. Vuokraamani talo oli kaikista pahimmalla rannalla, sata metriä rantaviivasta. Mä olisin siellä laitellut jotain verhoja, kun olisi alkanut tapahtumaan.

Vapaapäivää viettämään jäänyt työntekijä ja kaikki hänen kolme lastaan menehtyivät.

– Se on yksi juttu, joka on jäänyt kummittelemaan mielessä. Mitä jos se olisi mennyt toisinpäin, oliko se jonkun vika, ja kaikkea tällaista...

Kolmen vuorokauden ajan Miikkulainen ja kumppanit auttoivat tsunamin uhreja. Pääministeri Matti Vanhanen palkitsi hänet Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristillä.

Aamupäivällä Miikkulainen oli merellä viisikymmenhenkisen sukellusoppilaiden ryhmän kanssa. Ensimmäiset olivat juuri menossa veteen, kun meri muuttui aivan kaoottisen näköiseksi.

– Olimme niin syvällä merellä, että mitään aaltoa ei ollut. Oli vain sellainen koski.

Miikkulainen ryhmineen ihmetteli, mitä tapahtuu. Radioista kuului vain sekopäistä huutoa. Henkilökunta teki päätöksen, että oli turvallisinta mennä mahdollisimman kauaksi merelle. Jotkut toiset laivat eivät tehneet samaa päätöstä. Niille kävi huonosti.

Pian Miikkulainen näki, että edessä oleva saariryhmä korkeine palmuineen oli veden peitossa. Vedenpinta nousi ja laski.

– Siinä oli meidän tsunami.

Kännykät ja radiot olivat mykkiä. Ryhmä jäi noin kolmeksi tunniksi merelle odottamaan selvyyttä siitä, mitä oli tapahtunut. Lopulta he saivat yhteyden Suomeen. Sieltä sanottiin, että uusi aalto, entistä suurempi, voi olla tulossa.

Kolme tuntia tuijotettiin horisonttiin odottaen uutta aaltoa. Ihmiset laivalla olivat huolissaan, monella oli ollut perheenjäseniä rannalla. Suomesta viestittiin, että Phuketissa on kuollut ihmisiä hyökyaaltoon. Khao Lakista ei ollut kuulunut mitään huolestuttavia uutisia, joten siellä oletettiin kaiken olevan hyvin.

– Pian selvisi, ettei sieltä ole kuulunut mitään, koska on tapahtunut jotain paljon pahempaa.

Pimeäntulon lähestyessä oli tehtävä päätös, että lähdetään takaisin rantaan. Vene rantautui illansuussa viimeisten valonsäteiden aikaan.

– Kaikki vain tuijottivat suu auki.

Pelastustyöntekijät etsivät eloonjääneitä kaksi päivää tsunamin jälkeen Phang-Ngassa Thaimaassa.

Edessä oli täystuho. Satametrinen sotalaiva lepäsi kuivalla maalla sata metriä rannasta.

Rantautunut ryhmä tarpoi eteenpäin kauemmas merestä taskulamppujen valossa. Mutavelliä oli polviin saakka. Tiellä vastaan tuli rekoilla evakuointijoukkoja, jotka huusivat: uusi tsunami tulee, juoskaa, juoskaa!

– Iski hirveä joukkopaniikki.

Joukko hajaantui eri suuntiin. Miikkulainen pääsi rekan kyydillä koulun tiloihin, jonne syntyi evakuointikeskus.

Siellä alkoi organisoituminen. Miikkulainen ja hänen henkilökuntaansa kuuluvat kahdeksan ihmistä sekä ryhmä paikallisia ihmisiä perustivat ilmoittautumispisteen ja ensiapupisteen ja alkoivat hankkia ruokaa. Sukelluskoulun henkilökunnalla oli mukanaan kännykät ja ensiapuvälineet veneestä.

Uskomaton onni onnettomuudessa tapahtui, kun Miikkulainen löysi oman autonsa, juuri sieltä mihin hän oli sen parkkeerannut. Lisäksi auto oli täynnä tarpeellisia asioita, kuten vilttejä, tyynyjä ja kuivia vaatteita. Muuttokuorma osoittautui pieneksi pelastukseksi.

Puhelimeen alkoi tulvia viestejä suomalaisilta, jotka olivat huolissaan omaisistaan. Yrittäjällä oli mukana myös Nokian kommunikaattori. Siihen alettiin keräämään pelastuneiden nimiä ja kansallisuuksia.

Miikkulainen lähetti näitä tietoja tekstiviestillä viidelle ystävälleen Suomeen. Hän toivoi ystävien pystyvän jollakin tavalla auttamaan. Nämä alkoivat julkaista nimiä sukellus.fi -verkkosivulla.

– Mehän emme yhtään tienneet, mitä Suomessa tapahtuu. Siellä ei ehkä oltu ihan tilanteen tasalla.

Tsunami aiheutti täystuhoa laajalla alueella. Kuva on Madrasista Intiasta.

Yöllä sukellusporukka alkoi miettiä, uskaltaisiko lähteä rantaan etsimään ihmisiä. He saivat armeijan rekat mukaan. Ihmisiä löytyikin vielä paljon, ja heitä kuskattiin koululle.

Seuraavana päivänä porukka sai kaikki suomalaiset evakuoitua Phuketiin. Yhdessä mietittiin, pitäisikö myös sukelluskoululaisten lähteä sinne. Kaikki päättivät kuitenkin jäädä Khao Lakiin auttamaan kadonneiden etsinnöissä.

He lähtivät laina-autolla ajamaan pieniä teitä. Tien poskesta löytyi shokkitilassa olevia ihmisiä, myös suomalaisia.

– Oli aika karu näky seuraavana päivänä, kun näki sen ruumismäärän kaduilla, että mitä se oikeasti on.

Pitkin päivää tuli erilaisia hyökyaaltohälytyksiä.

– Se oli todella raastavaa.

Ihmisiä kuljetettiin 30 kilometriä pohjoiseen sijaitsevaan sairaalaan. Sukelluskoulun ihmiset ajattelivat oman urakkansa päättyvän sinne, mutta toisin kävi.

Sairaalassa oli täysi kaaos päällä. Ei ollut tarpeeksi lääkäreitä eikä hoitajia. Ihmisiä makasi pitkin poikin käytäviä henkihieverissä.

– Sitten meistä tulikin sairaala-assareita pariksi seuraavaksi päiväksi.

Sairaalasta löytyi lisää suomalaisia, joiden nimiä läheteltiin Suomeen.

– Sitten me ruvettiin sekoilemaan, kun ei oltu nukuttu kolmeen päivään. Listoja ja nimiä alkoi mennä sekaisin. Pidettiin palaveri, että nyt on lyötävä homma seis, koska me ollaan niin väsyneitä, että meistä on pian enemmän haittaa kuin hyötyä.

Seurue suuntasi Phuketiin, josta he saivat hotellihuoneen. Siellä he pääsivät pesulle, syömään ja nukkumaan.

Seuraavana päivänä Miikkulainen lähti oppaaksi SPR:n ryhmälle. Erilaiset hommat jatkuivat pitkään.

– Joku 14 000 sähköpostia oli tullut, kun avasin sen ensimmäisen kerran. Siinä oli vähän säätämistä.

Ryhmä yritti myös päästä puhelimella läpi Bangkokin Suomen lähetystöön, koska heistä tuntui, ettei tilanteen vakavuutta ymmärretä.

– Oli outo tilanne, kun tekstailin Suomeen kavereille, ja sieltä sanottiin, että ehkä neljä ihmistä on kuollut. Samalla seison siellä ja ympärillä on jotain kolmetuhatta ruumista. Se oli tosi absurdi tilanne.

Miikkulainen kuvailee, että kaikkiaan nämä vuorokaudet olivat mieliinpainuva ja hirvittävä kokemus. Tänä aikana hän oli noussut Suomen mediassa tsunamin sankariksi. Se on aina häirinnyt häntä.

– En ole ikinä kokenut, että olisin itse ollut hengenvaarassa. Minulla kävi hyvä tuuri. Halusin auttaa. Mutta meillä oli koko ajan iso tiimi. Mä olin se puhemies, joten mun harteille nostettiin sankarin viitta. Mutta siinä oli monta muutakin sankaria.

Miikkulainen uskoo, että kymmenen vuoden työkokemus turisteista ja heidän turvallisuudestaan huolehtimisesta auttoi porukkaa toimimaan organisoidusti ennennäkemättömässä kriisitilanteessa.

– Tehtiin niitä asioita, joihin meidät oli koulutettu.

” Mä olin se puhemies, joten mun harteille nostettiin sankarin viitta.

Janne Miikkulainen muutti 2015 Thaimaasta Suomeen. Hän perusti Helsinkiin sisäsurffausyrityksen.

Ensimmäiset pari kuukautta tsunamin jälkeen elämä meni sekamelskassa. Sukellusyrityksen tulevaisuus oli vaakalaudalla. Turistit olivat poissa. Paljon kalustoa oli kadonnut mereen.

Käänne valoisampaan tapahtui vähitellen. Turismin palautuminen auttoi paikan jälleenrakennusta ja elämän palaamista arkisiin uomiin.

Vuonna 1996 Thaimaahan 23-vuotiaana lähtenyt Miikkulainen jäi maahan tsunamin jälkeen vielä yhdeksitoista vuodeksi. Vuonna 2015 hän muutti takaisin Suomeen.

Perheenlisäys vahvisti ajatusta muutosta. Miikkulainen meni naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Esikoinen syntyi 2014, ja puolitoista vuotta myöhemmin perheeseen syntyivät yllätyskaksoset.

– Suomi on upea maa, kun kaikki toimii niin hienosti ja on turvallista.

Katastrofikoemus on auttanut miestä näkemän arvon myös hyvin tavallisissa asioissa.

– Ehkä jotakin on takaraivossa muuttunut, arvostaa elämää enemmän. Se voi loppua äkkiä.