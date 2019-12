Ritva Viljanen oli vastassa, kun ensimmäinen suomalainen tsunamin uhri lennätettiin kotiin – isovanhempien reaktio kävi sydämeen

Sisäministeriön kansliapäällikkönä tsunamin aikaan toiminut Ritva Viljanen oli vastassa, kun kotiin lennätettiin ensimmäinen suomalainen vainaja, 14-vuotias tyttö.

Tammikuun 10. päivä 2005 Helsinki-Vantaan lentoasemalla valmistauduttiin vastaanottamaan ensimmäisiä suomalaisia tsunamin uhreja. Paikalla oli Suomen valtiojohdon lisäksi psykologi, pappi ja poliisin henkilökuntaa. Ensimmäinen tuhoalueelta kotiin tuotu vainaja oli 14-vuotias tyttö.

– Hänen koko perheensä oli kuollut. Vain veli oli jäänyt eloon. Vastaanottotilaisuudessa tytön isovanhemmat kertoivat, että he olivat katselleet televisiouutisia ja ajatelleet, että tyttären perheellä on varmasti tosi jännittäviä uutisia, koska he ovat olleet uutistapahtumien keskipisteessä, muistelee nykyisin Vantaan kaupunginjohtajana työskentelevä Ritva Viljanen.

Tuolloin Viljanen toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. 15 vuotta sitten varsinkaan vanhemmilla ihmisillä ei ollut vielä kännyköitä. Siksi isovanhemmat olettivat, että kaikki on hyvin. Siitäkin huolimatta, että pahimmalla katastrofialueella Thaimaan Khao Lakissa lomaillut tytär ei perheineen ollut soittanut. Ensimmäisenä isovanhempiin otti yhteyttä poliisi, joka pyysi dna-tunnistetta.

– Se oli aika sydämeenkäypää.

Viljasen pitkäaikainen esimies aiemmalta uralta ja hyvä työkaveri oli menehtynyt samana päivänä. Kenties päivä on jäänyt mieleen myös siksi, että hänen Virva-tyttärensä oli tuolloin samanikäinen kuin lentoasemalle tuotu vainaja. Viranomaiset olivat tehneet tsunamin vuoksi viikkotolkulla ympäripyöreitä päiviä.

– Silloin kuoleman määrä tuntui kauhean isolta. Kun pääsin kotiin illalla, olin tosi väsynyt.

– Iso pelastusoperaatio saatiin rullaamaan muutamassa päivässä, Ritva Viljanen kertoo.

Tsunami jyräsi Khao Lakissa hotellin maan tasalle.

Vuoden 2004 tsunami on rauhan aikana eniten suomalaisuhreja vaatinut onnettomuus. Sisäministeriössä päätettiin järjestää jokaiselle vainajalle ekumeeninen hetki, vastaanotto- ja muistotilaisuus Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-tiloissa. Vainajat tuotiin lentokoneesta mustissa ruumisautoissa. Tilaisuudessa pastori piti pienen puheen. Oli torvensoittoa, havuseppele, kahvihetki ja tukihenkilöstöä. Omaiset saivat kutsua paikalle muutamia ihmisiä.

– Päätettiin, että jokainen vainaja on yhtä arvokas ja tilaisuus järjestetään kaikille, ei vain ensimmäisinä tulleille. Ne olivat tosi kauniita ja koskettavia hetkiä.

Ministeriössä ajateltiin, että tilaisuuksia pidettäisiin viisi tai kuusi. Lopulta niitä oli noin kuusikymmentä.

– Vainajat tulivat yksittäin. Heidän tunnistuksensa ja löytämisensä kesti, mutta lopulta melkein jokainen vainaja löytyi ja tuotiin Suomeen.

Vastaanottotilaisuuksissa oli mukana psykologi, pappi ja poliisin henkilöstöä. Osa omaisista oli niin vihaisia, että he löivät viranomaisia.

– Kiukku läheisen kuolemasta purkautui viranomaisiin. Siellä oli monenlaisia reaktioita.

Ruotsissa ensimmäisiä tsunamin uhreja vastassa olivat jopa kuninkaalliset. Siellä vastaavia tilaisuuksia ei kuitenkaan järjestetty kuin yksi.

Viljanen sai tietää Kaakkois-Aasian hyökyaaltokatastrofista vasta tapaninpäivänä 2004 illansuussa. Kansliapäällikkö söi perheensä kanssa illallista kotonaan Vantaalla. Viljasen vanhemmat ja veli olivat kylässä. Pöydässä oli vielä tapaninpäivänäkin jouluruokaa. Yllättäen puhelin soi.

– Valtiosihteeri Risto Volanen soitti ja sanoi, että Thaimaassa on tapahtunut suuri onnettomuus. Hänen poikansa oli siellä ja oli kertonut, että onnettomuus oli ainutlaatuinen. Silloin ei ollut olemassa sanaa tsunami, Viljanen muistelee.

Vielä 15 vuotta sitten tiedonvälitys oli paljon nykyistä hitaampaa. Kännykät eivät piipanneet uutisia ja iso osa kansasta luki uutiset verkon sijaan seuraavan päivän lehdestä. Se selittää osin sitä, miksi Suomen ylin virkamiesjohto heräsi katastrofiin vasta yli puoli vuorokautta tapahtumien jälkeen.

– Soitin saman tien pelastusylijohtajalle ja kysyin, mitä hän tietää tapahtuneesta. Pentti Partanen totesi, että kriisipäivystykseen on tullut tieto maanjäristyksestä ja isosta hyökyaallosta. Todettiin, että kun avunpyyntö tulee, Suomi osallistuu. Soitin Risto Volaselle takaisin ja kerroin, että seuraamme tilannetta ja toimimme sen mukaisesti.

Seuraavan päivän Viljanen oli puhelimessa. Hyvin pian alkoi valjeta, että tsunami oli vaatinut myös suomalaisuhreja.

– Silloin ei vielä tiedetty onnettomuuden laajuutta. Se johtui siitä, että Khao Lakissa oli niin paljon kuolleita. Sieltä ei tullut viestejä, puhelinsoittoja, eikä tietoa.

Tsunami aiheutti suurta tuhoa Phi Phin saarella Thaimaassa.

Tiistaina Viljanen palasi töihin kesken joululomien. Tuolloin viranomaiset olivat jo varmoja, että Thaimaassa oli kuollut paljon suomalaisia. Turvallisuusasioiden johtoryhmä kokoontui. Valtioneuvoston kanslia kokosi valtiosihteerin johtaman pelastusoperaation ohjausryhmän. Matkatoimistot välittivät viranomaisille nimilistoja, sillä niillä oli paras käsitys, kuinka paljon kohdealueella oli suomalaisia.

– Siellä oli lähes 4 000 suomalaista. Iso ohjausryhmä alkoi käydä tilannetta läpi ja suunnitella tukioperaatiota.

Keskiviikkona Suomen valtio päätti hakea kansalaisensa pois tuhoalueelta. Ruotsi ei ryhtynyt samanlaiseen evakuointioperaatioon ja siitä nousi naapurimaassa iso poru.

– Vaikka siitä tuli meillekin kritiikkiä, että toimittiin hitaasti, nähdäkseni Suomi toimi erittäin nopeasti. Päätimme, että Finnairin koneet lähtevät hakemaan suomalaisia. Meillä ei ollut virallista päätöstä, eikä budjettia, mutta luotimme poliittiseen lupaukseen. Siitä tuli miljoonalasku.

Myöhemmin valtioneuvosto kokoontui ja antoi evakuointioperaatiolle siunauksensa.

Viikon edetessä valtionjohdolla alkoi olla käsitys myös siitä, kuinka paljon alueella on kadonneita suomalaisia. Keskiviikon aikana viranomaiset saivat kokoon 200 hengen listan kadonneista. Nimilistan kokoamisessa auttoivat omaisten ja matkatoimistojen tiedot suomalaisista, joihin ei saatu yhteyttä. Myös sukellus.fi -sivuston kokoamaa listaa tavoitetuista suomalaisista hyödynnettiin. Neuvotteluissa tietosuojavaltuutetun kanssa viranomaiset päättivät julkistaa nimilistan. Kyseessä oli poikkeuksellinen ratkaisu. Tieto kadonneista oli tärkeää erityisesti avustus- ja pelastushenkilöstölle. Yksi syy julkistamiselle oli se, että sillä tavalla haluttiin varmistua siitä, että tieto kadonneista oli oikea.

– Nimilista julkaistiin usealla verkkosivulla torstaina ja ne kaikki kaatuivat. Sinne meni yhtä aikaa satojatuhansia ihmisiä.

Viranomaiset pelkäsivät, että esimerkiksi murtovarkaat saattaisivat hyödyntää listaa. Pelot osoittautuivat turhaksi.

– Ilmeni ainoastaan yksi väärinkäytös, jossa listalle ilmoitettiin väärä nimi kostotarkoituksessa. Tarkoituksena oli saada henkilö kokemaan, miltä tuntuu, jos perhe on kuollut.

Listan julkaisun jälkeen varmentui muutamassa tunnissa, että 179 suomalaista on kateissa. Tsunami oli vienyt heidän henkensä.

– Päätimme tuoda vainajat kotiin. Meiltä lähti paikalle vainajien tunnistamishenkilöstöä.

Kadonneita etsittiin Thaimaan Phuketissa.

Suomen valtio tuki myöhemmin isolla summalla tuhoalueen jälleenrakentamista. Suomen apu ei rajoittunut vain omiin kansalaisiin, Viljanen muistuttaa. Toisaalta paikan päällä paikalliset ihmiset pelastivat ne ihmishenget, jotka pelastettavissa olivat.

– Ne, jotka olivat pelastettavissa, pelastettiin ensimmäisten tuntien aikana. Meidän vastuullemme jäi jälkihoito.

Alusta asti viranomaistoiminta kohtasi kovaa kritiikkiä. Ulkoministeriöstä levisi tapaninpäivänä mediaan tieto, että hyökyaallon jäljiltä ei ole suomalaisuhreja.

– Minusta täytyy ottaa huomioon, että tällaisissa onnettomuuksissa viranomaisilla ei voi olla heti koko tilannekuvaa. Se muodostuu pikkuhiljaa, kun tietoja alkaa tulla. Käsitys siitä, ettei siellä ole suomalaisuhreja johtui siitä, että siellä missä suomalaisia oli, oli niin suuri kuolleisuus, ettei sieltä saanut tietoja.

Olennaisessa asemassa oli valtiosihteeri Risto Volanen, joka sai suoraa tietoa Thaimaassa lomailevalta pojaltaan, Viljanen sanoo.

– Se sai meidät valppaaksi selvittämään tätä.

Aluksi katastrofia seurasi suuri kansallinen suru ja auttamisenhalu. Mutta jo ensimmäisellä viikolla ministerille alkoi tulla kriittisiä puheluita.

– Kritiikki tuli tosi nopeasti. Puheluissa kysyttiin, että miksi valtio hyysää rikkaita. Kysyttiin, että kenellä on varaa lentää Thaimaahan ja asua siellä loistohotellissa. Arvosteltiin sitä, että valtion varoja käytettiin heidän pelastamiseensa.

Viljanen muistuttaa, että valtionjohto teki vuodenvaihteessa 2004–2005 todella pitkiä päiviä. Sisäministeriön kansliapäällikön äiti katsoi tytärtään televisiosta ja ihmetteli, miten väsyneeltä tytär näytti.

– Kokoonnuimme todella monta kertaa. Piti pohtia budjettia, lainsäädäntöä ja suunnitelmia. Iso pelastusoperaatio saatiin rullaamaan muutamassa päivässä.

Sisäministeriön vastuulle kuuluivat kadonneiden etsintä, ruumiiden tunnistaminen, pelastustoimi, rajavartiolaitoksen ja poliisin rooli.

– Meillä oli maan poliittinen johto operaation takana. Vaikka muodollisia päätöksiä puuttui, saimme poliittisen tuen. Tiesimme, että valtio tulee seisomaan pelastusoperaation takana ja rahoitus tulee järjestymään.

– Tällaisissa onnettomuuksissa viranomaisilla ei voi olla heti koko tilannekuvaa. Se muodostuu pikkuhiljaa, kun tietoja alkaa tulla, Ritva Viljanen sanoo.

Tsunami ja siihen liittynyt pelastusoperaatio oli virkamiehelle niin poikkeuksellinen työtehtävä, että Viljanen palaa 15 vuoden takaisiin tapahtumiin aika ajoin. Hän on pitänyt vuosien varrella päiväkirjaa ja muistiinpanoja löytyy myös tuolta ajalta. Asioiden ylös kirjaaminen on tapa purkaa stressiä.

– Se oli ensimmäinen internet-ajan kriisi. Se oli teknologisesti aivan eri aikakausi kuin nyt.

Kaakkois-Aasian hyökyaaltokatastrofi kosketti isoa osaa suomalaisia. Myös Viljanen menetti katastrofissa työkavereitaan Rajavartiolaitoksesta ja maahanmuuttohallinnosta.

– He olivat siellä yksityislomalla. Se on yllättävän suosittu lomakohde joulun aikaan.