60 huikeaa kuvaa ja videota: Tällainen oli vuosi 2019 IS:n kuvaajien silmin

Ilta-Sanomien kuvaajat valitsivat omat suosikkinsa kuvista ja videoista vuoden varrelta.

Joonas Salo

Lokakuussa seurasimme presidentti Sauli Niinistön vierailua Valkoisessa talossa. Reissu huipentui presidenttien tapaamiseen. Tiedotustilaisuudessa mediat olivat kiinnostuneita lähes pelkästään Trumpin virkarikossyytteestä.

Olimme Lontoossa uutisoimassa brexitistä. Sattumalta samaan aikaan Wikileaksin Julian Assange pidätettiin. Keikka vaihtui lennosta. Kuvassa Wikileaksin edustaja Kristinn Hrafnsson (oik) ja lakimies Jennifer Robinson oikeustalon ulkopuolella.

29.11. Silloinen pääministeri Antti Rinne ei suostunut kommentoimaan Posti-kohua medialle Finlandia-talolla. Pari tuntia tämän kuvan oton jälkeen Rinne piti tiedotustilaisuuden, jossa ilmoitti kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron eronneen. Myöhemmin myös Antti Rinne joutui eroamaan.

Barcelonan keskustassa osoitettiin mieltä Katalonian itsenäisyysliikkeen johtajien tuomioita vastaan. 15. lokakuuta illalla mielenosoitus oli rauhallinen, mutta yötä kohden tilanne kärjistyi. Mielenosoittajat sytyttivät roskia ja muuta irtaimistoa tuleen, poliisi rynnäköi autoilla ja pampuilla päälle.

iTapsan omistaja Tapio Marjanen esitteli elämäänsä Tallinnassa. Kaksi vuotta Tallinnassa asunut Marjanen nautti sikaria Happy Cigars liikkeessä.

Sisäministeri Maria Ohisalo eduskunnassa.

Suomi hävisi Italiaa vastaan jalkapallon EM-karsinnoissa Tampereella. Muuten hyvin menestynyt joukkue tuli kiittämään faneja Pohjoispäätyyn pelin jälkeen.

Ville Valo ja Agents levyttivät Rauli ”Badding” Somerjoen lauluja. Ville Valo ja Esa Pulliainen on kuvattu nyt jo lopettaneessa Dubrovnik-baarissa.

Sara Siepin kansikuvaus Talvipuutarhassa.

Jäteautonkuljettaja Ville Pöyry esitteli millaista on kerätä roskia Helsingin keskustassa ruuhka-aamuna. Raitiovaunut ja autot joutuivat odottelemaan kun Pöyry teki määrätietoisesti työtään.

Seppo Kärki

Sofi kuin Medusa Kreikan mytologiasta. Kiersimme kirjailija Sofi Oksasen uuden kirjan tapahtumapaikkoja Ukrainassa. Tämän medusakuvan olin jo nähnyt silmissäni matkan alusta alkaen, meni monta päivää kunnes uskalsin asiasta Sofilta tiedustella – saattaisiko kirjailija käydä hotellihuoneen lattialle makaamaan, tunnusomaisen tukkansa levittäen kehäksi kasvojensa ympärille. Kyllä saattoi, sain kuvan.

Halla-ahon mailla. Eduskuntavaalien jälkeisenä kevätpäivänä kävelimme toimittajan kanssa Helsingin Kivikosta Kontulaan. Näissä kaupunginosissa oli äänestetty eniten perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa. Iris-tytön äiti uskoo, että Halla-ahon suosio perustuu turhautumiseen. Hän kertoo tuntevansa monia yksinhuoltajaperheitä, joissa rahat eivät tahdo riittää eikä tukia saa.

Suomen kovimman kitaristin habituksessa on paljon samaa kuin yhtyeen tunnuksessa, Reaper-hahmossa. Viikatemiehellä ei tosin ole lippahattua. Syntymäpäivähaastattelussa kuvattu kitaristi Alexi Laiholle kulunut on mullistusten vuosi. Vuoden loppuun mennessä 26-vuotias Children of Bodom lopettaa nykykokoonpanossaan.

Korkiakosken tila Kärsämäellä. Jari ja Anu Ahlholm ovat pyörittäneet tilaa vuodesta 1994 alkaen. Perheen aikuinen tytär Juulia Ahlholm on lähtenyt maatalousuralle, vaikka vanhemmat ovat huolissaan alan tilasta.

– Kiinnostukseni on vahvasti eläimissä ja haluaisin nähdä päivän, jolloin on paremmin. Ruokaa syödään kuitenkin aina.

Pride-henkinen Dome. Sanomatalon värikoodatut kaiteet soivat aamuauringossa kaikissa sateenkaaren väreissä. Ohjaaja Dome Karukosken henkilökuvaan värimaailma sopi mainiosti, onhan hän ohjannut elokuvan Tom of Finlandista.

Euroopassa oli kesäkuussa superhelle, jolla on nimi: la Canicule. Tarkoittaa sanatarkasti koiran päiviä – melko kaukana suomalaisesta käsitteestä koiranilma. Joillekin tuskaa, toisille riemua. Koululaiset Flore Charlyt ja Elizabeth Ghosme iloitsevat juuri alkaneesta kesälomasta, koska kansalliset loppukokeet siirrettiin heinäkuun alkuun oppilaiden turvallisuuden takia.

Presidentti ottaa rennosti Mäntyniemen takapihalla. Kuvasta kumpuaa mielikuva lompakon tekstistä, joka on näyttelijä Samuel L. Jacksonilla elokuvassa Pulp Fiction.

Paperittomat maahanmuuttajat. Kuvaan latautui vahva kaurismäkeläinen tunnelma – valaistus ja väritys, seisahtuneen pysähtynyt ja odottava hetki. Ihmisiä, joita ei ole olemassa, ainakaan paperilla.

Lemminkäisen temppeli. Video, jossa yhdistyvät kaikki kolme ensimmäistä Indiana Jones -elokuvaa – mukana on niin Kadonneen aarteen metsästäjät, Tuomion temppeli kuin Viimeinen ristiretkikin. Juttu lähti liikkeelle, kun satuin käymään kuukauden sisään kaksi kertaa temppelillä. Luolan peittänyt lampi oli sinä aikana hävinnyt — jotain oli selvästi tekeillä. Seuraavana päivänä tulimme paikalle toimittajan kanssa, napsautin kamerani päälle, ojensin toimittajalle mikrofonin. Video lähtee liikkeelle tuosta hetkestä, loppu on suomalaisen aarteenetsinnän juhlaa.

Kustaanmiekka - Pohjolan Gibraltar. Ruotsinlaivoilla vierailleet tietävät, että risteily alkaa Helsingistä kapealla salmella, kuuluisalla Kustaanmiekalla. Salmen kalliot vaanivat vain parinkymmenen metrin päässä Silja- ja Viking Linen laivoista, kun suuret ruotsinlaivat puskevat kapeikosta läpi. Näyttävästä paikasta tuli mitä kesäisin video jättimäisten laivojen tanssiessa tangon tahtiin.

Antti Hämäläinen

Kynttilöitä kauppakeskus Hermanin luona Kuopiossa 2.10.

Pokémon-leiriläiset maistelivat kesän uutuusjäätelöitä kriittisin ottein Arabian peruskoululla Helsingissä.

Antti Rinne poistuu median edestä Valtioneuvoston linnassa sen jälkeen, kun oli käynyt jättämässä eronpyyntönsä tasavallan presidentille.

Huuhkajien fanit keräsivät voimia Liechtensteinin kaatoon Narinkkatorilla 15.11.

MÖRKÖ, MÖRKÖ, MÖRKÖ, MÖRKÖ...!

Hartaat uskovat olivat polvistuneet palaneen Notre Damen edustalle Seinen rannalla Pariisissa. Olimme jo lähettäneet juttujen materiaalit toimitukseen toimittaja Anna Nuutisen kanssa ja olimme lähdössä pois tapahtumapaikalta, kun tämä kuva tuli eteeni.

Lontoo 29.3.2019. Päivä, jolloin brexitin piti tapahtua.

Perussuomalaisten vaalivalvojaiset yökerho Apollossa. Jussi Halla-aho ja Riikka Slunga-Poutsalo odottavat ennakkoääniä.

Räntää tuli vaakatasossa Santahaminassa, kun uudet alokkaat astuivat palvelukseen. Salolainen Annika Fagerström (kuvassa keskellä) vietti ensimmäistä aamuaan armeijassa.

3.3. Puukotus kerrostalohuoneistossa Sipoossa.

Aleksi Jalava

Orthex Group on Pohjoismaiden johtava kodin käyttötavaroiden valmistaja. Orthexin alkuperäinen tehdas sijaitsee Lohjalla. Pakasterasia on yksi suosituimmista tuotteista. Muoviesineiden raaka-aine granulaatti kulkeutuu siiloista putkia pitkin prässikoneille.

6.1. Norja, lumivyöryonnettomuus. Onnettomuuden uhreja yritettiin käydä kaivamassa esille sunnuntaina, mutta operaatio jouduttiin perumaan huonon sään vuoksi.

Jokioinen, Luonnonvarakeskus, lehmien metaanipäästöt. Ayrshire-lehmä on kuin mikä tahansa maailman sadoista miljoonista lypsylehmistä, ujo ja varovainen, muttä äärimmäisen utelias.

Laulaja Jorma Kääriäinen Hartolassa.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai ja pääministeri Antti Rinne valtioneuvoston linnassa.

Sovintoehdotus postilakkoon 19.11. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala keskellä, takana PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen ja Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Sideways -festivaali, FCF Wrestling showpaini. Regina Rosendahl (mustat trikoot) ja Jessica Love ottivat hurjasti yhteen omassa matsissaan. Salissa leijui kuuma ja kostea tunnelma, painikehästä roiskui hiki, eikä verisiltä kolhuilta säästynyt kukaan.

Eränkävijöistä tunnettu Aki Huhtanen ja Äijä koira pilkillä Kilpisjärven jäällä. Äijä koira otti kuvauksissa erittäin rennosti tuulessa ja tuiskussa.

Flow Festival, Neneh Cherry.

Otto Jaakkosen kuusi. HaminaKotkan satama, Mussalo. Seurasimme yhden puun matkaa laudoiksi ja vientiä määränpäähänsä. Tässä kuusi lähdössä maailmalle konttilaiva Wybelsumin kyydissä.

Pete Aarre-Ahtio

Kuvattavan ja kuvaajan molemminpuolinen luottamus valokuvaamisen A ja O. Vasta kun se on kunnossa voi syntyä jotain suurempaa. Lauri Tähkän kanssa työskentely on helppoa, miellyttävää ja tehokasta. Eikä lopputulostakaan tarvitse hävetä.

Marutei Tsurunen muutti Martti Turusena Japaniin reilut 50 vuotta sitten. Hän vaihtoi pian kansalaisuutensa ja nimensä. Kunnioitettavan poliittisen uran jälkeen Tsurunen nauttii nyt suomalaisessa hirsitalossa erakonpäivistään Tokion laitamilla Kamakurassa. Mieleltään ja sydämeltään suomalaiseksi itsensä yhä kokeva Tsurunen saunoo kolme kertaa viikossa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pääsyn EM-kisoihin varmisti voitto Liechtensteinista. Vaikka suomalaisten fanien pitch invasion tuli maksamaan Suomen palloliitolle 10 000 euroa, fanit kuitenkin nauttivat nurmesta koko rahan edestä.

Oasiksen laulaja Liam Gallagher pistäytyi konsertoimassa Helsingin Kaisaniemessä. Särmäinen artisti anorakissaan veti täyden konsertin tyylillään — turhia lepertelemättä.

2011 Fukushiman ydinvoimalan kolme reaktoria tuhoutui maanjäristryksen aiheuttamassa tsunamissa. 20 neliökilometrin alueelta jouduttiin evakuoimaan yli 150 000 ihmistä. Namien kaupungissa heistä asui 20 000. Sen jälkeen kun valtio kaksi vuotta sitten ilmoitti, että kaupunkiin on turvallista muuttaa, on ihmisiä palannut vain noin tuhat. Luonto sen sijaa alkaa vallata sijaa, kuten aution koulun pihan lilja.

Akateemikko, valokuvaaja Caj Bremer täytti 90 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi Bremer täytti Oodin salin kertoen värikkäästi enimmäkseen mustavalkoisista valokuvistaan.

Intiassa pelatun tynkäkauden jälkeen Njazi Kuqi siirtyi HIFK:iin. Kaudesta tuli seuraava tynkäkausi, liigaotteluita kertyen vain kuusi. Jatkoa sopimukselle ei tullut. Veteraanihyökkääjällä on nyt edessä uuden joukkueen ja kausi — toivottavasti ei tynkä.

Ennätysmäärä tangokuninkaallisia kerääntyi esiintymään konserttiin Seinäjoen Tangomarkkinoille. Miltei kaikki heistä löysivät tiensä yhteiskuvaan. Kuninkaallisten lisäksi kuvaan lipsahti Tangomarkkinoiden pitkäaikainen juontaja Heikki Hietamies.

Helsingin Kannelmäen nukkebordellin vetovoima ei riittänyt. Antti Kurhisen isännöimä yritys toimi miltei vuoden, mutta lopulta nuket huutokaupattiin pois.

Vuonna 1989 esiintymisen aloittaneen Arja Korisevan 30-vuotisjuhlakiertue pysähtyi hetkeksi vuonna 1880 valmistuneeseen Aleksanterin teatteriin Helsingissä. Yhdistelmä oli erinomainen.

Seppo Solmela

Helmi Henriksson luopui pitkistä hiuksistaan ja lahjoitti ne hyväntekeväisyyteen. Hiuksista tehdään peruukkeja syöpäsairaille lapsille. Nuorissa vielä löytyy auttamisen halua.

Pelottavan tuntuinen Ilja Janitskin saapumassa hovioikeuteen esikuntansa kanssa.

Suomalaisia kiekkofaneja Bratislavassa juhlimassa Suomen maailmanmestaruutta.

Keskustan puheenjohtaja ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni vauhdissa omassa ministeriössään.

Suomalaisen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoonan näyttely Haminassa. Sotaveteraani Aarne Kähärä ja konekivääri, jota han käytti sodassa.

Kun kaikki oli vielä hyvin.Antti Rinteen hallitus marssimassa Presidentin Linnaan.

Kuurupiiloa median kanssa. Pekka Haavisto yritti livahtaa valtiopäiväsalista ja välttää vastaamisen kysymyksiin al-Holista.

Espanjan eläkkeellä oleva kuningas Juan Carlos ja hänen tyttärensä Elena osallistuivat Hangossa vanhojen puuveneiden kilpailuun.

Kari Tapion poika Joona Jalkanen ja Pyry. Pyry on edesmenneen Kari Tapion koira.

Painonnostaja Anni Vuohijoki. Diplomi-insinööri ja lääkäriopiskelija tähtää Tokion olympiakisoihin.