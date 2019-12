Al-holin telttaleirin kolkko tilanne – järjestö: vuoden aikana kuollut jo 339 lasta

Ahkerimmin lapsia leiriltä maahansa on palauttanut Kazakstan.

Kurdijohtoisten SDF-joukkojen valvoma al-Holin leiri sijaitsee Koillis-Syyriassa, lähellä pientä al-Holin kaupunkia. Leiri perustettiin alunperin irakilaispakolaisia varten Persianlahden sodan aikana vuonna 1991. Leiri avattiin uudelleen vuonna 2003, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin.

Vielä vuoden alussa al-Holissa oli noin 10 000 asukasta, jotka olivat paenneet sinne Syyrian sisällissodan taisteluja. Keväällä terrorijärjestö Isisin menetettyä viimeiset maa-alueensa Baghuzissa Syyriassa, leirin asukasmäärä räjähti käsiin ja oli korkeimmillaan noin 74 000.

Olot telttaleirillä ovat karut. International Rescue Committee -järjestön syyskuisen raportin mukaan leirillä on kuollut viime joulukuusta alkaen 339 lasta. Suurimpia syitä lasten kuolemiin ovat olleet aliravitsemus ja sen aiheuttamat komplikaatiot, ripuli ja nesteenpuute ja keuhkokuume.

Lapset kurkistavat telttakankaan läpi al-Holin leirillä.

Järjestön mukaan eniten alle 5-vuotiaiden kuolemia on laskettu leirin lisäosassa, jossa majoittuvat ulkomaalaiset naiset ja lapset. Lisäosassa on myös havaittu, että Isis-ideologiaan yhä uskovat naiset ovat vaikuttaneet siihen, ettei humanitaarista apua saada kaikille tarvitseville. Aiemmin on uutisoitu, kuinka leirillä on naisia, jotka jopa väkivallan avulla yrittävät ylläpitää Isisin ”kalifaatissa” edistettyä ääri-islamistista elämäntapaa.

Kansainväliset järjestöt ovatkin kuukausien ajan vaatineet kotiuttamaan al-Holin leirillä olevat ulkomaalaiset, joista suurin osa on nuoria lapsia.

Irakin ulkoministeriön edustaja sanoi Kurdistan24:lle keskiviikkona, että maan kautta oli palautettu eri maihin lähes 600 lasta. Edustaja ei tarkentanut, olivatko kaikki lapset olleet Syyriassa leireillä vai palautettiinko osa suoraan Irakista.

Ahkerimpien palauttajien joukkoon kuuluvat Kazakstan, joka oli lokakuun alkuun mennessä palauttanut Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan 156 lasta, ja Kosovo, jonka vastaava luku oli 74. Pohjoismaista Ruotsi on kotiuttanut seitsemän lasta, Norja viisi ja Tanska yhden.