Bosnia palautti 25 ISIS-taustaista kansalaistaan Syyriasta – joukossa miehiä, naisia ja lapsia

Palautetut seitsemän miestä kohtaavat terrorismisyytteet kotimaansa tuomioistuimessa.

Joukko entisiä ISIS-taistelijoita sekä naisia ja lapsia on palautettu Syyriasta Bosniaan, maan puolustusministeriö vahvistaa. Lapsista osa on orpoja.

Palaajia on yhteensä 25, joista kuusi on naisia ja 12 lapsia. Heidät vietiin vastaanottokeskukseen, jossa heille tehdään lääketieteellisiä tutkimuksia. Seitsemän miestä luovutettiin valtionsyyttäjän haltuun. Osasta heistä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys.

– Heitä epäillään terroristiryhmän organisoinnista, liittymisestä ulkomaisiin puolisotilaallisiin joukkoihin ja terrorismista, Bosnian syyttäjänvirastosta kerrotaan.

Bosniaan odotettiin alun perin palaavan 24 ihmistä. Viranomaisten mukaan kaikille palaajille on tehty turvatarkastus.

Bosnia on lokakuusta asti valmistautunut tuomaan oikeuden eteen yhdeksän kansalaistaan, joiden epäillään taistelleen ISIS:n riveissä Syyriassa. Palautusta on lykätty kahdesti sen jälkeen, kun Turkki aloitti sotilasoperaation kurdijoukkoja vastaan Koillis-Syyriassa.

Bosniassa on tuomittu viime vuosina 46 ihmistä, jotka ovat palanneet Syyriasta tai Irakista. Bosnian rikoslain mukaan kansalaiset, jotka poistuvat maasta taistellakseen vieraan valtion joukoissa syyllistyvät terrorismiin.

Lähde: Reuters