Historiallinen päätös: Trump joutui virkasyytteeseen

Edustajainhuone äänesti molempien syytekohtien puolesta.

Yhdysvalloissa kongressin alahuone on odotetusti äänestänyt presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen asettamisen puolesta.

Edustajainhuone äänesti ensimmäisenä vallan väärinkäyttöä koskevasta syytteestä. Se sai enemmistön äänin 230-197.

Toinen syyte koskee kongressin työn haittaamista. Sen puolesta äänestettiin luvuin 229-198. Yhdenkin artiklan läpimeno olisi riittänyt syytteiden nostamiseen.

Äänet jakautuivat lähes täysin puoluelinjojen mukaan. Republikaanit äänestivät virkasyytettä vastaan, demokraatit puolesta. Puoluelinjat ylitti vallan väärinkäyttöä koskevassa äänestyksessä vain kaksi demokraattia. Kongressin työn haittaamisessa ei-äänen antoi kolme demokraattia. Yksi demokraatti äänesti molemmilla kerroilla tyhjää.

Äänestystä edelsi yli kymmenentuntiseksi venynyt edustajainhuoneen keskustelu. Äänestämään päästiin lopulta Suomen aikaa kello 3.10.

Vähän ennen äänestystä itse Trump saapui Michiganiin kampanjatapahtumaan. Hän ei antanut toimittajille kommentteja.

Aiemmin keskiviikkona hän toimitti edustajainhuoneen puhemiehelle Nancy Pelosille vihaisen kirjeen, jossa hän sanoi virkasyytteen nostamisen tarkoittavan sodanjulistusta demokratialle ja vertasi sitä vallankaappaukseen.

Virkasyyte etenee seuraavaksi valtakunnanoikeuteen, joka käydään parlamentin ylähuoneessa, senaatissa. Presidentti tuomitaan syylliseksi, jos kaksi kolmasosaa senaattoreista äänestää syyllisyyden puolesta.

Käytännössä tämä on erittäin epätodennäköistä, sillä republikaaneilla on senaatissa enemmistö ja myös senaatti on jakautunut voimakkaasti puoluerajojen mukaan.

Trumpista tuli vasta kolmas presidentti maan historiassa, jota vastaan on nostettu virkasyyte. Andrew Johnson ja Bill Clinton asetettiin virkasyytteeseen, mutta molempien syyte kaatui senaatissa. Watergate-skandaalissa ryvettynyt Richard Nixon ehti erota ennen kuin hänen virkasyytteeseen asettamisesta ehdittiin äänestää.