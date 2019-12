Benbanin kompleksi jauhaa 1,5 gigawatin teholla aurinkosähköä Egyptin kantaverkkoon.

Eteläiseen Egyptiin, padoistaan ja äärimmäisestä kuivuudestaan tunnetun Assuanin kaupungin liepeille on rakentumassa jättimäinen aurinkovoimapuisto. Valmistuttuaan sen kerrotaan olevan maailman suurin.

Benbanin kompleksina tunnetun aurinkovoimapuiston toinen osa valmistui marraskuussa ja nykyisellään puiston teho on 1,5 gigawattia. Puiston kolmannesta vaiheesta, joka nostaisi Benbanin kompleksin kokonaistehon 1,8 gigawattiin, ei ole tehty vielä rakentamispäätöstä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan 32 erillisestä aurinkovoimalasta koostuva Benbanin kompleksi on niin suuri, että se näkyy selvästi jopa avaruuteen saakka.

Aurinkovoimaloiden kehittämiseen on osallistunut yli 30 yhtiötä 12 eri valtiosta. Toimijoihin lukeutuvat muun muassa espanjalainen Acciona, italialainen Enerray, ranskalaiset Total Enren ja EDF, kiinalainen Chint Solar, norjalainen Scatec sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa päämajaansa pitävä Alcazar Energy.

Reuters kertoo, että Egypti pyrkii nostamaan uusiutuvien energiamuotojen osuuden sähkön kokonaistuotannosta noin 20 prosenttiin vuoteen 2022 mennessä. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on, että sähköntuotannosta jo yli 42 prosenttia olisi peräisin uusiutuvista energialähteistä. Aurinkovoiman lisäksi myös tuulivoiman osuutta sähköntuotannosta ollaan aikeissa lisätä.

Assuanin seutu on hiekka-aavikkoa ja näin ollen aurinkoenergian tuotannon kannalta erittäin otollinen. Assuan on yksi maailman kuivimmista asutuista paikoista. Seudulla on tavallista, että sateita koetaan vain muutamien vuosien välein.

Aurinkopaneeli poikineen...

Aurinkovoimapuiston vaatimien huoltotoimien kerrotaan koostuvan lähinnä aurinkopaneeleiden putsaustöistä.

Asennustöiden viimeistelyä marraskuun puolivälissä.

Benbanin aurinkovoimapuiston toinen vaihe valmistui marraskuussa.