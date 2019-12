Raju rotumellakka leimahti Yhdysvalloissa lähes sata vuotta sitten – tutkijat uskovat löytäneensä uhrien joukkohaudan

Juuri nyt

Satojen uskotaan kuolleen Tulsassa Oklahoman osavaltiossa syttyneissä väkivaltaisuuksissa.

Amerikkalaistutkijat uskovat löytäneensä joukkohaudan, johon on haudattu Tulsan kaupungissa vuonna 1921 tapahtuneen mellakan uhreja.

Asiasta kertoo NBC:n mukaan paikallisen Oklahoman yliopiston tutkija Scott Hammersted, jonka mukaan löytö tehtiin kaupungin hautausmaan alueelta. Kuvia löytöpaikalta voi katsoa Tulsan kaupungin julkaisemasta raportista.

Tulsan rotumellakaksi tai -joukkosurmaksi kutsuttua tapahtumasarjaa on kuvailtu Yhdysvaltojen historian pahimmaksi rotuun liittyväksi yksittäiseksi väkivallanteoksi. Vuorokauden kestäneissä väkivaltaisuuksissa on arvioitu kuolleen noin 300 ihmistä, mutta uhrien tarkkaa määrää ei tiedetä. Myös joukkohaudassa lepäävien vainajien määrä on arvoitus.

Yhdysvalloissa rotuerottelu oli tiukkaa vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, ja mustaihoisten amerikkalaisten mahdollisuudet menestyä olivat yleensä ohuet. Oklahoman osavaltiossa sijaitsevassa Tulsassa mustaihoisten yhteisö yrityksineen oli kuitenkin menestynyt niin hyvin, että heidän asuttamaansa Greenwoodin kaupunginosaa kutsuttiin joskus ”mustaksi Wall Streetiksi”.

Kirkko tulessa Tulsan mellakoiden aikana.

Kesäkuussa 1921 kaupungissa kuitenkin leimahti väkivallan aalto, jonka seurauksena suuri osa Greenwoodin alueesta poltettiin maan tasalle. Tulsan historiallisen yhdistyksen mukaan tapahtumat alkoivat 30. toukokuuta mustaihoisen 19-vuotiaan Dick Rowlandin ja valkoihoisen 17-vuotiaan hissitytön Sarah Pagen kohtaamisesta kaupungin keskustan rakennuksessa.

Hissillä matkustaneen Rowlandin väitettiin käyneen tilanteessa Pagen kimppuun. NBC:n mukaan väite oli virheellinen, mutta tarina paisui eteenpäin kerrottaessa ja paikallisen lehden artikkelissa. Vihainen väkijoukko vaati pian oikeustalon edessä sinne viedyn Rowlandin lynkkaamista.

Varhain aamulla 1. kesäkuuta tilanne riistäytyi mellakaksi, jossa jopa 10 000 hengen vahvuiseksi kasvanut joukkio hyökkäsi Greenwoodin alueelle pahamaineisen Ku Klux Klanin johdolla. Hyökkääjät ryöstivät ja polttivat mustaihoisten liikkeitä ja ampuivat alueen asukkaita.

Väkivaltaisuuksien seurauksena 35 korttelia oli palanut maan tasalle.

Satoja ihmisiä kuoli tai loukkaantui väkivaltaisuuksissa.

Silminnäkijähavaintojen mukaan alueelle hyökättiin jopa ilmasta käsin, kun hyökkääjät pudottivat palopommeja peltojen torjunta-aineiden levittämiseen käytetyistä lentokoneista. Räjähteiden käytöstä mellakassa on myöhemmin kiistelty, sillä pitäviä todisteita tästä ei ole löydetty.

Lopulta kansalliskaartin sotilaat kutsuttiin paikalle rauhoittamaan tilanne. Vuorokauden kestäneen mellakan aikana 35 korttelia poltettiin maan tasalle. 800 ihmistä loukkaantui ja 36 vahvistettiin kuolleen. Myöhemmin kuolonuhrien määrä on arvioitu paljon suuremmaksi.

Greenwoodin asukkaita kuljetettiin autolla turvaan väkivaltaisuuksien aikana.

Kuolleet päätyivät merkitsemättömiin joukkohautoihin. Koko Tulsan musta väestö otettiin poliisin toimesta kiinni. Menehtyneiden omaiset eivät päässeet pitämään hautajaisia eivätkä usein tienneet, mitä uhreille oli tapahtunut. Tulsan historiallisen seuran mukaan yhtäkään mellakkaan osallistuneista ei koskaan tuomittu tapahtuneista rikoksista.

Tulsan pormestari G.T. Bynum sanoo New York Timesille viranomaisten harkitsevan nyt löydetyn hautapaikan avaamista.

– Tämä olisi pitänyt tehdä kauan sitten. Sen tapahtuminen vasta 98 vuoden jälkeen on turhauttavaa monille, itseni mukaan lukien.