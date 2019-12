Edustajainhuone keskustelee ennen äänestystä presidentti Donald Trumpin virkasyytteestä.

Yhdysvalloissa edustajainhuone käynnisti iltapäivällä keskustelun presidentti Donald Trumpin virkasyytteen nostamisesta. Myöhemmin samana iltana kongressin alahuoneen on määrä äänestää, asetetaanko presidentti syytteeseen vallan väärinkäytöstä ja kongressin työn haittaamisesta.

Alkuillasta Suomen aikaa keskustelut menettelytavoista oli saatu käytyä ja parlamentissa siirryttiin varsinaisiin virkasyytettä käsitteleviin puheenvuoroihin. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sanoi avauspuheenvuorossaan Trumpin olevan ”jatkuva uhka” maan turvallisuudelle eikä demokraateille jäänyt tilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin asettaa hänet virkasyytteeseen.

– On traagista että presidentin holtittomat toimet tekevät syytteestä tarpeellisen. Hän ei jättänyt meille muuta mahdollisuutta, Pelosi lausui.

– Hylkäisimme velvollisuutemme jos emme toimisi nyt.

Keskustelun odotettiin jatkuvan useita tunteja ja varsinaisen äänestyksen voivan siirtyä torstain puolelle.

Edustajainhuoneen äänestys huipentaa koko syksyn jatkuneen virkasyyteprosessin. Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen odotetaan hyväksyvän syytteen nostamisen Trumpia vastaan, sillä edustajat ovat jakaantuneet asiassa lähes täydellisesti puoluelinjojen mukaisesti puolesta tai vastaan.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi saapui äänestykseen keskiviikkona.

Jos syyte hyväksytään, tulee Trumpista vasta kolmas valtakunnanoikeuteen päätynyt presidentti. Vapauttavat tuomiot ovat aiemmin saaneet Andrew Johnson vuonna 1868 ja Bill Clinton vuonna 1998. Watergate-skandaalin ryvettämä Richard Nixon erosi vuonna 1974 ennen syytteiden lukemista.

Trumpia syytetään virka-asemansa käyttämisestä omaksi hyödykseen käydessään keskustelua Ukrainan johdon ja presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Syytteen mukaan Trump kehotti maata tutkimaan hänen oman poliittisen vastustajansa Joe Bidenin ja tämän pojan toimia Ukrainassa. Lisäksi Trumpin väitetään hankaloittaneen asian tutkimista kieltämällä Valkoisessa talossa työskennelleitä henkilöitä todistamasta ja epäämällä pääsyn kirjallisiin todisteisiin.

Presidentti Donald Trump on kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Trump on kiistänyt syytökset ja verrannut virkasyyteprosessia noitavainoihin. Eilen puhemies Pelosille toimittamassa vihaisessa kirjeessä Trump sanoi virkasyytteen nostamisen tarkoittavan sodanjulistusta demokratialle ja vertasi sitä vallankaappaukseen.

Keskiviikkoaamuna Trump kiisti Twitter-viestissään jälleen tehneensä mitään väärää ja syytti virkasyytteestä ”radikaalia vasemmistoa”. Hän myös kehotti seuraajiaan rukoilemaan.

Toisessa viestissä presidentti hyökkäsi Pelosia vastaan, sanoen tämän jäävän historiaan kaikkien aikojen huonoimpana puhemiehenä.

Jos edustajainhuone hyväksyy virkasyytteen, etenee asia valtakunnanoikeuteen joka käydään parlamentin ylähuoneessa, senaatissa. Presidentti tuomitaan syylliseksi, jos kaksi kolmasosaa senaattoreista äänestää syyllisyyden puolesta.

Käytännössä tämä on erittäin epätodennäköistä, sillä republikaaneilla on senaatissa enemmistö ja myös senaatti on jakautunut voimakkaasti puoluerajojen mukaan.