Puhemies Pelosi: Presidentti Trump on jatkuva uhka Yhdysvaltain turvallisuudelle

Presidentti Donald Trump asetetaan virallisesti virkasyytteeseen vasta kolmantena presidenttinä maan historiassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jatkuva uhka maan turvallisuudelle, arvioi edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi. Demokraattipuolueen Pelosi kertoi kantansa edustajainhuoneen väitellessä siitä, käydäänkö Trumpia vastaan virkarikosoikeudenkäynti.

Pelosin mukaan on traagista, että Trump ei toiminnallaan jättänyt demokraateille muuta mahdollisuutta kuin laittaa virkasyyte aluille. Puhemiehen mukaan on todettu fakta, että Trump on rikkonut perustuslakia.

Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen on uskottu hyväksyvän virkarikosoikeudenkäynnin aloittamisen väittelyn päätteeksi käytävässä äänestyksessä.