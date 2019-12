Putin tapaa tänään kerralla 1895 toimittajaa ja lupaa vastata ”mihin tahansa” kysymykseen – suora lähetys kello 11

Venäjän presidentti Vladimir Putin järjestää tänään torstaina kello 11.00 alkaen perinteisen jättimäisen lehdistötilaisuutensa Moskovassa. IS seuraa tilaisuuden antia hetki hetkeltä.

Ennätykset on tehty rikottaviksi, ja niitä Vladimir Putin rikkoo takuuvarmasti aina jollain tavalla, kun hän järjestää perinteisen suuren lehdistötilaisuutensa.

Tänä vuonna Kreml ilmoitti esimerkiksi jo etukäteen, että tilaisuuteen on akkreditoitu ennätysmäärä toimittajia. Lukumäärä on tarkalleen 1 895 toimittajaa ja kuvaajaa. ISTV välittää tilaisuuden suorana alkaen kello 11.

Valtava ihmismäärä tekee tilaisuuden käytännön järjestelyistä haastavia, sillä kaikki toimittajat eivät mahdu edes samaan saliin Putinin kanssa eivätkä näin saa edes teoreettista mahdollisuutta oman kysymyksen esittämiseen.

Joka vuosi paikalla olevat toimittajat yrittävät kehitellä erilaisia tapoja kiinnittää Putinin huomiota. Salissa heilutellaan esimerkiksi lippuja ja nostellaan erilaisia tekstikylttejä tai yritetään varastaa Putinin huomio vaikkapa erikoisella pukeutumisella.

Suuri osa kysymyksen esittäjistä on kuitenkin sovittu etukäteen, ja yleensä kysymysvuorot jakaa Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov. Toisinaan Putin antaa kuitenkin sattumalle vallan ja poimii itse salista henkilöitä, joille hän sallii kysymysvuoron.

IS seuraa tänä vuonna Putinin lehdistötilaisuutta videon välityksellä ja kääntää olennaisia kohtia hetki hetkeltä päivittyvään seuranta-artikkeliin. Lehdistötilaisuus alkaa kello 11.00 Suomen aikaa eli puolilta päivin Moskovan aikaa.

Etukäteen Venäjän mediassa on ennakoitu, että Putinille esitetään kysymyksiä esimerkiksi Itä-Ukrainan sodasta, Syyrian sodasta sekä Yhdysvaltain ja Venäjän suhteista. Putin kommentoinee todennäköisesti myös Yhdysvaltain kongressin vastikään hyväksymiä pakotteita yrityksille, jotka työskentelevät Itämereen laskettavan Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustöissä.

Osa toimittajista yrittää todennäköisesti udella Putinilta myös hänen henkilökohtaisista asioistaan. Esimerkiksi viime vuoden lehdistötilaisuudessa Putin lupasi menevänsä naimisiin, mutta hän ei kuitenkaan tarkentanut, milloin ja kenen kanssa. Vielä sitä ei ole tapahtunut.

Peskovin mukaan Putin on varautunut vastaamaan myös toimittaja Ivan Golunovia koskevaan kysymykseen, mikäli sellainen esitetään. Peskovin mukaan Putin on usein aiemminkin osoittanut, että hän on valmis vastaamaan ”mihin tahansa” kysymyksiin.

Golunov on tunnettu tutkiva toimittaja, joka joutui viime kesänä huumelavastuksen kohteeksi ja häntä uhkasi jopa parinkymmenen vuoden tuomio ennen kuin hänet vapautettiin suuren julkisen paineen seurauksena. Yhä edelleenkään ketään ei ole asetettu syytteeseen lavastuksesta ja kaikki asiaa koskeva tutkimusmateriaali on julistettu salaiseksi.

Perinteisesti Putin vastailee tilaisuuden aikana myös moniin Venäjän taloutta ja alueellisia ongelmia koskeviin kysymyksiin. Esille nousevat todennäköisesti esimerkiksi Venäjän jätehuoltoon liittyvät jännitteet eri puolilla maata.

Toisinaan Putinille esitetään myös hyvin erikoisia ja yllättäviä kysymyksiä paikallisista ongelmista, sillä suuri lehdistötilaisuus on Venäjän alueellisille toimittajille ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa heitä huolettavia asioita valtakunnalliseen keskusteluun.

Jokavuotinen jännityksen aihe on myös se, kuinka monta tuntia Putin tällä kertaa vastailee kysymyksiin. Vuoden 2008 suuri lehdistötilaisuus on tähänastinen ennätys, sillä se kesti 4 tuntia ja 40 minuuttia. Tuona aikana Putin ehti vastata 106 kysymykseen.

Lehdistötilaisuuksien koreografiaan kuuluu sekin, että Putin saattaa tehdä jonkin yllättävän lupauksen tai mukavan yllätyksen. Tänä vuonna Putinilta odotetaan esimerkiksi päätöstä siitä, julistetaanko joulukuun 31. päivä Venäjällä yleiseksi vapaapäiväksi.

Venäjän viralliset uudenvuodenvapaat kestävät kahdeksan päivää 1.-8. tammikuuta. Nyt on kuitenkin ehdotettu, että lauantaina 28. joulukuuta voitaisiin tehdä yksi työpäivä sisään, jolloin perheet saisivat viettää jo uudenvuoden aaton vapaana juhlaan valmistautuen. Osa Venäjän alueista on tehnyt jo itsenäisen päätöksen vapaapäivän siirrosta.