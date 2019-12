Presidentti Donald Trump asetetaan tänään virallisesti virkasyytteeseen vasta kolmantena presidenttinä maan historiassa.

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen odotetaan asettavan presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen tänään järjestettävässä äänestyksessä. Parlamentin alahuoneen 435 edustajaa ovat historiallisen päätöksen alla jakaantuneet asiassa lähes täysin puoluelinjojen mukaan, joka kuvasta maan syvää poliittista kahtiajakoa. ISTV välittää istunnon suorana lähetyksenä.

Demokraateilla on edustajainhuoneessa niukka enemmistö. Äänestyksen aattona sen uskottiin riittävän syytteiden läpimenoon.

Äänestyksessä päätetään kahdesta syytekohdasta, jotka koskevat presidentin virka-aseman väärinkäyttöä ja kongressin työn estämistä. Trumpin syytetään pyrkineen hankkimaan vieraalta vallalta apua oman uransa edistämiseksi vaatiessaan Ukrainaa aloittamaan tutkinnan demokraatti Joe Bidenistä ja tämän pojasta. Trump on myös kieltänyt avustajiaan saapumasta edustajainhuoneen kuultaviksi asiassa.

Trump itse esiintyi virkasyytteiden nostamisen alla tyylilleen uskollisesti hyökkäävästi ja itsevarmasti. Twitter-tilillään Trump hehkutti maan huippuvedossa olevaa taloutta ja mielipidemittausta, jonka mukaan hän on suosikki demokraattikilpailijoita vastaan.

– Älkää huoliko, en ole tehnyt mitään väärää. Itse asiassa he ovat! Trump kirjoitti.

Trump myös lähetti edustajainhuoneen demokraattipuhemiehelle Nancy Pelosille vihaisen kirjeen, jossa hän kutsui virkasyyteprosessia ”vallankaappauksen yritykseksi” joka heikentää amerikkalaista demokratiaa. Kirjeessä hän vertasi itseään 1600-luvun lopun kuuluisien Salemin noitaoikeudenkäyntien uhreihin.

– Historia tulee tuomitsemaan teidät ankarasti, Trump varoitti.

Demokraattiedustaja Elissa Slotkin joutui koville puolustaessaan virkasyytettä presidentille.

Viimeisinä päivinä katseet ovat olleet demokraattiedustajissa, jotka edustavat poliittista keskustaa ja joiden oma uudelleenvalinta on uhattuna, jos he päätyvät tukemaan syyttämistä. Yksi heistä on Michiganin osavaltiosta tehtäväänsä valittu Elissa Slotkin, jonka äänestysalue tuki Trumpia edellisissä vaaleissa.

Maanantaina kannattajilleen esiintynyt Slotkin sai osalta paikalla olleista myrskyisän vastaanoton kerrottuaan tukevansa presidentin syytteeseen asettamista. Rochesterin kaupungin lähellä sijaitsevalla Oaklandin yliopistolla sadoille ihmisille puhunut Slotkin sanoi päätyneensä ratkaisuun siitä huolimatta, että päätös voi tietää hänen oman kongressipaikkansa menettämistä vuoden 2020 vaaleissa.

Hän selitti ajatuksen siitä, että Yhdysvaltain presidentti pyytäisi ulkovallalta apua häntä itseään hyödyttävään tutkintaan, olevan mahdoton hyväksyä.

– Ette ehkä ole kanssani samaa mieltä, mutta toivon teidän uskovan kun sanon että tein tämä päätöksen periaatteen vuoksi ja velvollisuudesta puolustaa perustuslakia, Slotkin sanoi paikalla olleen BBC:n mukaan.

Demokraattisenaattori Chuck Schumerin mukaan oikeudenkäynti ilman todistajia olisi huijausta.

New Jerseystä kotoisin oleva demokraattiedustaja Jeff Van Drew taas päätyi loikkaamaan republikaaneihin ilmoitettuaan vastustavansa virkasyytteen nostamista. Van Drew sanoi lausunnossaan, että virkasyytetutkinta tulee kuitenkin lopulta epäonnistumaan ja ”Trump pysyy yhä presidenttinä”.

Virkasyytteiden ennustetaan kaatuvan edetessään myöhemmin parlamentin ylähuoneessa senaatissa, jossa republikaaneilla on enemmistö. Myös senaatissa edustajat tukevat ja vastustavat syyttämistä tiukasti puoluelinjojen mukaan.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell antoi eilen vahvoja merkkejä tulevasta kieltäydyttyään kutsumasta neljää Valkoisen talon työntekijää todistajiksi ensi kuussa alkavaksi odotettuun oikeudenkäyntiin. Demokraatit ovat vaatineet todistajiksi muun muassa entistä turvallisuusneuvonantajaa John Boltonia ja Valkoisen talon entistä henkilöstöpäällikköä Mick Mulvaneyta.

McConnell kutsui edustajainhuoneen virkasyyteprosessia huolimattomasti tehdyksi ja sanoi, ettei salli sen jälkeistä ”kalastusretkeä”. Demokraattisenaattori Chuck Schumer vastasi syyttämällä republikaaneja Trumpin tekemien vääryyksien peittelystä ja sanoi oikeudenkäynnin ilman todistajia olevan ”huiputusta”.

– Mitä johtaja McConnell pelkää? Mitä presidentti Trump pelkää? Totuuttako? Schumer kyseli eilen senaatissa pitämässään puheessa.

Presidentti Donald Trump on kutsunut syyteprosessia noitavainoksi ja esiintyi myös ennen syytteiden nostamista uhmakkaasti.

Kolmas presidentti virkasyytteessä

Donald Trump on vasta neljäs virkasyytetutkinnan kohteeksi päätynyt presidentti Yhdysvaltojen historiassa. Valtakunnanoikeuden eteen Trumpia ennen on päätynyt vasta kaksi presidenttiä, mutta yhtäkään ei ole koskaan tuomittu.

Demokraatteja edustanut Andrew Johnson nousi presidentiksi vuonna 1865 Abraham Lincolnin salamurhan jälkeen. Yhteistyökyvyttömäksi kuvailtu Johnson ajautui nopeasti yhteenottoon kongressin republikaanien kanssa sisällissodasta toipuvan maan eheyttämisestä.

Vuonna 1868 kongressi löysi virkasyytteen syyksi yrityksen erottaa sotaministeri Edwin Stanton ilman senaatin hyväksyntää. Republikaaneilla oli senaatissa selvä enemmistö, mutta Johnson selvisi syytteistä kuin ihmeen kaupalla.

Presidentti Donald Trumpin tukijat kerääntyivät tiistaina Capitol-kukkulalle.

Tuomioon tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö senaatissa, mutta osa republikaaneista äänesti sitä vastaan.

Elokuussa 1974 presidentti Richard Nixon sai kuulla menettäneensä edustamansa republikaanipuolueen edustajien luottamuksen ja joutuvansa vastaamaan virkasyytteisiin, jotka Trumpin syytteiden tapaan käsittelivät muun muassa vallan väärinkäyttöä ja kongressin työn vaikeuttamista.

Taustalla oli Watergate-skandaali, joka alkoi vuonna 1972 demokraattien puoluetoimistoon tehdystä murrosta. Kiinni jääneistä tekijöistä löydettiin yhteys Nixonin kampanjaan.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ehti kieltäytyä kutsumasta Valkoisen talon työntekijöitä todistamaan.

Nixonin hallinto ryhtyi rajoittamaan tutkintaa ja presidentti ajautui yhä syvemmälle valheiden ja väärinkäytösten suohon.

Puolueensa tuen menetettyään Nixon päätyi eroamaan tehtävästään ennen virkasyytteiden nostamista.

Vuonna 1998 presidentti Bill Clinton ajautui vaikeuksiin naisseikkailuidensa seurauksena.

Suosittu demokraattipresidentti kiisti valan alaisessa lausunnossa seksisuhteen Valkoisen talon harjoittelijaan Monica Lewinskyyn.

Republikaanit nostivat Clintonia vastaan virkasyytteet väärästä valasta ja oikeuden vastustamisesta. Senaatti päätyi vapauttamaan Clintonin molemmista syytteistä.Lähteet: Reuters, AFP, BBC