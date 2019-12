Kommentti: Helme opetti, että Suomen asema Viron politiikassa on edelleen erityinen

Kun Mart Helme loukkaa, yleensä anteeksi pyytää vain pääministeri Jüri Ratas. Tällä kertaa Ratas sai kuitenkin seuraa presidentti Kersti Kaljulaidista, ja se näyttää, että Suomella on edelleen täysin erityinen asema Viron politiikassa.

Viron sisäministeri Mart Helme on jo saanut tallottua itselleen polun, joka vie häntä kohusta toiseen.

Viimeksi sunnuntaina hän kävi vieraana radio-ohjelmassa ja päätyi solvaamaan Suomen tuoretta hallitusta. Hän kutsui Suomen pääministeri Sanna Marinia ”myyjätyttöseksi” ja lausui Suomen vasemmistohallituksen kostavan vuoden 1918 tapahtumia.

Myyjätyttöpuheet naapurimaan pääministeristä saivat suomalaisten lisäksi myös virolaiset takajaloilleen. Sosiaalinen media täyttyi päivityksistä, joissa ihmiset suomeksi tai viroksi kertoivat, millaisissa töissä ovat työelämänsä aloittaneet.

Helmen sananmuodot tuskin olivat harkittuja. Vain muutama viikko sitten hän kohautti möläyttämällä maansa Nato-suhteesta. Molemmilla kerroilla hän on vaikuttanut puhuvan mitä sylki suuhun tuo. Molemmilla kerroilla hän on myös syyttänyt mediaa sanojensa vääristelystä. Marininkin kassatyötaustan hän oli omasta mielestään tuonut esille vain kehuna.

Vaikka kohu Helmen Nato-kommenteistakin kasvoi kansainväliseksi, solvauskohun jälkipyykki on kuitenkin sujunut eri tavalla.

Viron pääministeri Jüri Ratas.

Ensimmäisenä asian päälle kiirehti pääministeri Jüri Ratas, joka onkin meneillään olevan pääministerikautensa aikana saanut runsaasti harjoitusta siitä, miten käy Ekren ja ekreläisten käyttäytymisen kommentointi julkisesti ilman hallituksen ilmapiirin myrkyttämistä. Ratas tuskin pelkää mitään niin paljon kuin hallituksensa kaatumista ja onkin viime aikoina hionut taitonsa muiden töppäilyjen anteeksipyytämisessä huippuunsa.

Tällä kertaa anteeksipyynnöissä oli kuitenkin vakavampi sävy kuin ennen. Heti ensimmäisten suomalaismedioiden tartuttua Helmen pilkkaan, Ratas kommentoi odottavansa koko hallitukseltaan asiallista ja kunnioittavaa käytöstä. Viittaus Helmeen oli suora ja niin selkeä kuin se nimiä mainitsematta saattoi olla.

Kohun jatkuessa Ratas otti henkilökohtaisesti yhteyttä Sanna Mariniin. Eikä vain kerran vaan kahdesti.

Vielä alleviivaavammin Suomen erityisasemaa kuitenkin osoitti Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Kaljulaidin ja Viron hallituksen välit ovat olleet huonot koko tuoreimman hallituksen kauden. Kyse on ennen kaikkea Ekrestä: Kaljulaid on yhä uudelleen ottanut kantaa, kuinka Ekre vie Viron kansainvälistä mainetta väärään suuntaan. Hän on allekirjoittanut ekreläisten ministerien eronpyyntöjä enemmän kuin yhdenkään toisen puolueen, mutta poliittisesti pitäytynyt puuttumasta hallituksen asioihin.

Paitsi nyt.

Maanantaina Ratasin rinnalle Helmen puolesta anteeksi pyytämään astui nimittäin Kaljulaid. Hän esitti anteeksipyynnön Suomen tasavallan presidentille. Samana päivänä hän tiedusteli Ratasilta, voisiko tämä vaihtaa sisäministeriä.

Vaikka Ratas ei vaihtoon suostunutkaan, jo se, että Kaljulaid pyysi, osoittaa, miten Suomen asema Viron politiikassa on edelleen täysin erityinen. Tällä kertaa Viron korkein valtiojohto puuttui siihen, mihin se on aktiivisesti pyrkinyt olemaan puuttumatta, koska kyse oli Suomesta. Esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisesti enemmän mahdollista harmia aiheuttaneet Helmen kommentit Naton hylkäämisestä eivät saaneet aikaan vastaavia reaktioita.

Eikä kyse ole vain poliitikoista: Ainakin Postimees, Eesti Päevaleht ja Õhtuleht nostivat kukin pääkirjoituksissaan esille Helmen aiheuttaman nöyryytyksen. ”Yksikään jälkeenpäin esitetty anteeksipyyntö ei pysty oikaisemaan sitä, että Helme halvensi yhteiskuntaa, jossa ’myyjätytöstä’ voi tulla jotakin”, kirjoitti Eesti Päevaleht.

Tiistaina Viron parlamentissa Helme selvisi juuri ja juuri kuivin jaloin epäluottamusäänestyksestä. Jotakin kuitenkin jäi hampaankoloon, sillä aiemmissa hallitusta ravistelleissa kohuissa hyvin neutraaleina pysytelleet Isänmaa-puolueen jäsenet pitäytyivät äänestämästä. Sitä ei tapahtunut Nato-kommenttien yhteydessä.