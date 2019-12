Levottomuudet leimahtivat Intiassa – taustalla kiistelty kansalaisuuslaki

Ainakin kuusi on kuollut viikonloppuna syttyneissä levottomuuksissa.

Intiassa leimahti sunnuntaina protesteja useissa osavaltioissa kiistellyn kansalaisuuslain takia. Mielenosoituksia nähtiin myös maanantaina ja tiistaina. New Delhissä jopa yli 200 ihmistä on loukkaantunut ja Koillis-Intiassa kuusi ihmistä on kuollut levottomuuksissa.

Kansalaisuuslain tarkoituksena on nopeuttaa kansalaisuuden saamista Afganistanista, Bangladeshista ja Pakistanista ennen vuotta 2015 tulleiden siirtolaisten kohdalla, jotka kuuluvat kyseisissä maissa uskonnollisiin vähemmistöihin, CNN kertoo. Käytännössä laki ei siis koske muslimisiirtolaisia.

Intiassa muslimit ovat vähemmistössä: väestöstä noin 80 prosenttia on hinduja ja hieman reilu 13 prosenttia muslimeja.

Mielenosoittajat polttivat Intian pääministeriä Narendra Modia esittäneen nuken.

Ihmisiä osoittamassa mieltään kansalaisuuslakia vastaan New Delhissä maanantaina.

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto (OHCHR) on sanonut, että laki vaikuttaa heikentävän sitoutumista Intian perustuslaissa turvattuun tasa-arvoon, AFP kertoo. Yhdysvaltojen ulkoministeriö kehotti ”Intiaa suojelemaan uskonnollisten vähemmistöjensä oikeuksia Intian perustuslain ja demokraattisten arvojen mukaisesti”.

Kansalaisuuslaki on vain yksi pääministeri Narendra Modin johtaman hallituksen toimista, jotka ovat herättäneet pelkoa Intian muslimeissa.

Mies juoksee liekehtivän bussin ohi New Delhissä, sunnuntaina.

Kansalaisuustesti

Viime kesänä Assamin osavaltiossa kaikkien asukkaiden oli todistettava, että he tai heidän esivanhempansa olivat asuneet Intiassa vuodesta 1971, New York Times uutisoi. Assamilla on lyhyt raja Bangladeshin kanssa. Muslimienemmistöinen Bangladesh itsenäistyi Intiasta vuonna 1971.

Assamin noin 33 miljoonan ihmisen väestöstä noin miljoona ei läpäissyt kansalaisuuskoetta. Uhkana on, että heistä tulee nyt valtiottomia.

Ihmiset protestoivat kansalaisrekisteriä vastaan Kolkatassa syyskuussa.

Assamiin rakennetaan suuria vankiloita, jonne laittomat siirtolaiset voidaan teljetä. Valtiottomia uhkaavat myös pidätysleirit ja jopa karkotus.

Modin oikeana kätenä pidetty Amit Shah sanoi aiemmin joulukuussa, että tarkoituksena oli tehdä ikään kuin uusi ”kansallinen kansalaisrekisteri”. Tällä halutaan poistaa ”soluttautujat” Intiasta vuoteen 2024 mennessä.

Kashimirin aseman muuttaminen

Elokuussa Intian parlamentti hyväksyi Jammu ja Kashmir -osavaltion, ainoan muslimienemmistöisen osavaltion, statuksen muuttamisen. Kyseisellä osavaltiolla on pitkään ollut erikoisasema ja osittainen autonomia Intian perustuslain mukaisesti.

Parlamentti kuitenkin hyväksyi ratkaisun, jossa osavaltio jaettiin kahteen osaan, joita molempia hallitaan suoraan Intian pääkaupungista New Delhistä käsin.

Intian lippu sytytettiin tuleen Pakistanin Lahoressa, kun Intia oli päättänyt poistaa muslimienemmistöisen Jammu ja Kashmir -osavaltion osittaisen autonomian.

Pääministeri Modin mukaan muutoksen tarkoituksena on edistää talouskehitystä ja puuttua korruptioon. Kashmirin asukkaiden mukaan todellinen syy on alueen identiteetin heikentäminen, jotta hinduja muuttaisi alueelle.

Osavaltio jaettiin virallisesti kahtia lokakuun lopussa.

Islamiin viittaavien nimien ja symboleiden häivyttäminen

Intian korkein oikeus linjasi marraskuussa, että hindunationalistien vuonna 1992 tuhoaman moskeijan tilanne voitaisiin rakentaa hindutemppeli. Oikeuden päätöstä kritisoitiin siitä, että se vaikutti antavan hyväksynnän moskeijan tuhoamiselle, vaikka tuomioistuin totesikin tuhotyön laittomaksi.

Modi ja hänen liittolaisensa ovat myös onnistuneet vaihtamaan monien historiallisten paikkojen musliminimiä hindunimiksi. Lisäksi hallituksen julkaisemista kirjoista on poistettu maininnat historiallisista muslimihallitsijoista, New York Times kertoo.