Boris Johnsonin brexit-suunnitelma nostatti huolen – hallitus haluaa estää siirtymäajan pidentämisen lailla

Jos Britannia ja EU eivät saisi neuvoteltua kauppasopimusta ensi vuoden aikana, maat alkaisivat käydä kauppaa molemmille osapuolille epäedullisina pidettyjen WTO-sääntöjen mukaan.

Britannian konservatiivihallitus kaavailee brexit-lakiin muutosta, joka estäisi siirtymäajan pidentämisen vuoden 2020 lopussa, muun muassa BBC uutisoi. Muutoksen mukaan lisäajan pyytäminen olisi laitonta.

Kriitikoiden mukaan muutos mahdollistaisi sen, että Britannia irtaantuisi EU:sta ilman kauppasopimusta. Vaihtoehtoa pidetään Britannialle taloudellisesti huonona.

Esimerkiksi työväenpuolueen kansanedustaja Keir Starmer kutsui hallituksen suunnitelmaa ”vastuuttomaksi”.

– Tämä on tyypillistä holtitonta ja vastuutonta käyttäytymistä, jollaista olemme tottuneet odottamaan Boris Johnsonin hallitukselta.

Brittiparlamentin on tarkoitus jo perjantaina käsitellä pääministeri Boris Johnsonin johdolla neuvoteltua brexit-sopimusta ja siihen pohjautuvaa lakia muutoksineen. Sopimuksen uskotaan saavan konservatiivienemmistöisen parlamentin tuen.

Näillä näkymin Britannia jättäisi Euroopan unionin siis sopimuksen kanssa 31. tammikuuta, kun EU:n aiemmin syksyllä myöntämä lisäaika päättyy. Brexit-päivän jälkeen alkaa siirtymäaika, joka kestää vuoden 2020 loppuun.

Sopimuksen mukaan, mikäli EU ja Britannia eivät saa neuvoteltua siirtymäajan puitteissa tulevaa suhdettaan eikä siirtymäaikaa pidennetä, Pohjois-Irlanti säilyy tavaroiden suhteen EU:n sisämarkkinoilla ja tullimuodollisuuksia nousee Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille. Lisäksi Britannia ja EU kävisivät kauppaa Maailman kauppajärjestö WTO:n laatimilla ehdoilla, mikä on tulkittu epäedulliseksi molemmille osapuolille.

Hallituksen brexitistä vastaava ministeri Michael Gove vakuutti, että Britannia ja EU olivat sitoutuneita saamaan aikaan kauppasopimus vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Me lähdemme Euroopan unionista 31. tammikuuta erosopimuksen takia. Ja sitten poliittinen julistus, joka on erosopimuksen rinnalla, sitouttaa molemmat osapuolet varmistamaan, että jatkokeskustelut saadaan päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, Gove sanoi The Guardianin mukaan.

Gove viittasi erosopimuksen kanssa neuvoteltuun poliittiseen julistukseen, joka ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova.

Ministeri ei suostunut vastaamaan, mitä kävisi, jos Britannian ja EU:n välistä suhdetta ei saada neuvoteltua ensi vuoden aikana.