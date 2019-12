Isisin tappolistalle joutunut suomalainen kurdisupertähti ei lämpene Isis-vaimojen palauttamiselle.

– Oi ihanaa! Suomesta, saanko halata?

Helan Abdulla, 31, riemuitsee kun saavumme hänen kauneussalonkiinsa Kurdistanin pääkaupungissa Erbilissä Pohjois-Irakissa.

Lahtelainen suomenkurdi Helan tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Helly Luv.

Mitä Helly Luv kaipaa Suomesta? Katso haastattelu jutun alussa olevalta videolta!

Helly Luv nousi kurdien kansallissankarin asemaan 2015 Isisin vastaisella musiikkivideollaan Revolution, joka kuvattiin aivan etulinjassa rintamalla Mosulissa. Isis jopa langetti 100 000 dollarin palkkion Helanin päästä videon vuoksi.

Hän saapui Suomeen pikkuvauvana vanhempiensa kanssa sotapakolaisina Turkin kautta, jouduttuaan pakenemaan kotiseudultaan Duhakista Irakista.

Kauneussalongissaan Erbilin keskustassa kuvattu Helly Luv listattiin Foreign Policy -lehdessä maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon muutama vuosi sitten.

Helan tietää hyvin millainen Isis on. Nyt hän kuulee vasta ensimmäistä kertaa al-Holin suomalaisista, jotka aiotaan kuljettaa Suomeen hänen nykyisen kotikaupunkinsa kautta.

Helan kuuntelee epäuskoisena, miten Suomessa harkitaan Isis-äitien palauttamista.

– Ensinnäkään he eivät ole enää äitejä minun silmissäni. Jos sä liityt maailman vaarallisimpaan terroristiryhmään, niin mitä se kertoo ihmisen persoonasta? Eivät nämä ole normaaleja suomalaisia äitejä. Suomalainen äiti on kiltti, rakastava ja välittävä.

– Ei. Ei mun mielestä. Suomella ei ole velvollisuutta ottaa heistä vastuuta.

Toisaalta hän tuntee itse sotalapsena tuskaa suomalaisten Isis-lasten puolesta.

– Minulla oli tosi rankka lapsuus pakolaisena Suomessa. Myös näille Isis-lapsille tulisi olemaan rankkaa. Heitä muistutettaisiin aina, että he ovat Isisin lapsia. Myöhemmin tämä lapsi saattaa ajatella, että ”aha, minun isäni on tapettu” ja se saattaa kääntyä vastaan Suomelle. Huomenna, kun hän on tarpeeksi vahva ja vanha, niin ehkä hän saattaa tehdä jotain samanlaista tai jopa pahempaa.

– Mutta nämä orvot jesidilapset – joiden vanhemmat Isis on tappanut – ehdottomasti heidät pitäisi ottaa ensimmäisenä turvapaikkajonoon.

Viime viikonlopusta lähtien Helan on joutunut valtaisen julkisuuskohun keskelle Kurdistanissa. Hän julkaisi pitkästä aikaa uutta musiikkia ja biisinsä Boy Bye -videon perjantaina netissä. Pop-kappaleen sanoitus korostaa naisten voimaantumista ja itsenäisyyttä. Videon kuvasto on lainattu muun muassa Marilyn Monroelta: diiva-asuja, pinkkejä Rollseja ja seteleitä ilmassa.

Jos yllä oleva video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Videon alussa glamour-asuinen Helly Luv istuu kontallaan olevan miehen päällä. Tämä oli liikaa. Kohu räjähti alle vuorokaudessa.

– Suurin osa negatiivisesta palautteesta on tullut miehiltä. Biisi on niin girl-power-meininkiä, ettei täällä tuollaista viestiä välttämättä oteta hirveän helpolla vastaan.

Hän on saanut tappouhkauksia ja moskeijassa mullah-saarnaaja julisti, että ”tyttö levittää huonoja tapoja ja vaikutuksia yhteiskuntaan”.

Jopa Kurdistanin parlamentissa eräät mieskansanedustajat raivostuivat ja pitivät videota epäkohteliaana miehiä kohtaan. Vaadittiin jopa maahantulokieltoa Helanille omaan kotimaahansa.

– Minut tunnetaan täällä kapinallisena, koska uskallan puhua asioista tosi avoimesti ja etenkin asioista, joista moni kurdityttö ei uskaltaisi. En tosin odottanut, että video olisi ollut niin paha juttu, mutta näytti sitten olevan todella paha, Helan myöntää, mutta nauraa raikuvasti.

Kurdien yhteiskunnassa naisilla on ollut hyvin merkittävä asema. Esimerkiksi peshmergataistelijoiden riveissä naiset sotivat rintarinnan miesten kanssa, viimeksi mm. Isisiä vastaan. Myös Helanin äidin isä oli kuuluisa peshmergapäällikkö.

Kurdistanin politiikassa on silti vankka miesvaltaisuus.

– Samana päivänä kun julkaisin videon, näytti äitini Ilta-Sanomissa olleen kuvan Suomen uudesta naisvaltaisesta hallituksesta. Mä menin ihan shokkiin! Siellä oli viisi miestä ja kaikki muut naisia. Tuli niin ylpeä olo kun voi tulla tuollaisesta maasta.

Helan ei silti kadu kohuvideotaan.

– Tiedän, että tämä muuttaa paljon asioita, että naiset alkavat ajatella enemmän omia oikeuksiaan. Mutta haluan murtaa nämä ovet ja antaa naisille lisää vapautta ja tilaa.

Syöpää sairastava 8-vuotias Zerya Karahurt Duhukista oli tullut tapaamaan idoliaan.

Jättisuosittu maailmalla

Helly Luv on yksi seuratuimpia suomalaisartisteja maailmassa. Hänellä on Instagramissa jo 1,5 miljoonaa seuraajaa – pian yhtä paljon kuin suomalaisten Instagramin ykköspaikkaa vielä pitävällä Kimi Räikkösellä.

Aika hyvin lahtelaiselta kampaajan tyttäreltä, joka tanssi jopa hetken teiniaikojen lahtelaistuttavansa Cheekin taustaryhmässä tämän kiertueilla. Tosin Cheekin Instasuosio on nyt kaukana takana Helly Luvin lukemista.

Boy Bye -video on osoittautunut jättihitiksi netissä. Pelkästään YouTubessa sitä oli muutamassa päivässä katsottu jo liki 1,3 miljoonaa kertaa ja Instagramissa Helly Luvin omilla sivuilla 550 000 kertaa.

Helly Luv oli pitänyt hiljaiseloa musiikin suhteen pari vuotta.

– Revolutionin jälkeen en halunnut julkaista uutta musiikkia. Maani kärsi, vuosi verta kaksi kolme vuotta Isiksen vuoksi ja tunsin yhteisen tuskamme. En mitenkään olisi silloin voinut alkaa kuvaamaan uusia videoita, joissa on ”party, dance, fashion, money”. Minunkin täytyi henkilökohtaisesti parantua kaikesta.

Jos yllä oleva video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Helen perusti kaksi vuotta sitten Erbiliin oman kauneussalongin, josta on tullut Irakin tuottoisin, vip-asiakkaita vetävä paikka. Seuraavaksi hän aikoo laajentaa ketjuaan Dubaihin.

Helly Luv solmi hiljattain kansainvälisen levytyssopimuksen Sony Germanyn kanssa. Hän on ensimmäinen kurdi, joka on saanut näin ison sopimuksen.

Boy Bye -biisin jälkeen ensi vuoden puolella julkaistaan uusia kappaleita kahden kuukauden välein, tarkoituksena julkistaa uusi albumia myöhemmin.

Helly Luv kipusi aiemmilla hittibiiseillään myös Suomen soittolistojen kärkisijoille, joten hänellä on vankka fanikunta toisessa kotimaassaan. Uuden levyn tiimoilta hän lähtee kiertueelle ja ehkä hänet nähdään jopa Suomessa, vihjaa Helly Luv.

Tavoitteet ovat korkealla.

– Ensi vuonna maailma tulee tuntemaan, kuka Helly Luv on, lupaa Lahden Helan iloisesti hymyillen.