Surullinen näky – kymmenet Boeing 737 MAX -lentokoneet lojuvat parkissa tehtaan pihalla

Lentokonevalmistaja Boeing keskeyttää väliaikaisesti 737 MAX -turmakonemallinsa tuotannon tammikuussa, yhtiö kertoi maanantaina.

Konemalli on ollut maailmanlaajuisessa lentokiellossa viime maaliskuusta asti kahden tuhoisan turman vuoksi. Yhdysvaltain ilmailuviranomaisten mukaan lentokielto jatkuu vuoden 2020 puolelle.

Yllä oleva video: Kymmenet Boeing 737 MAX -lentokoneet lojuvat parkissa Seattlessa Boeingin tehtaalla.

Boeing on joutunut lykkäämään arvioita lentokiellon päättymisestä useaan kertaan. Wall Street Journalin mukaan lentokielto perutaan aikaisintaan helmikuussa.

Yhtiö ei ole aikeissa lomauttaa työntekijöitä tämän johdosta.

Kiellosta huolimatta Boeing on valmistanut turmakonemallia noin 40 kappaletta kuukaudessa. Yhtiö on todennut, että se arvioi tuotantoa uudelleen, jos lentokielto jatkuu odotettua pidempään. Tällä hetkellä 737 MAX -koneita on varastossa odottamassa noin 400 kappaletta.

– Tämän arvion tuloksena olemme päättäneet asettaa varastoitujen koneiden toimittamisen etusijalle ja väliaikaisesti keskeyttää 737-ohjelman tuotannon ensi kuun alusta alkaen, yhtiö totesi lausunnossaan.