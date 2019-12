Kaikki Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhrit on tunnistettu

Uhrien sukulaiset halaavat toisiaan White Islandin pelastusoperaation aikaan. Muun muassa BBC:ssä on kerrottu tulivuorenpurkauksessa kuolleiden uhrien tarinoita.

White Islandin tulivuorenpurkaus tappoi 18 henkilöä. 17 saa yhä sairaalahoitoa.

Viimeiset kaksi Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen uhria ovat nyt tunnistettu, kertovat muun muassa BBC ja The Guardian.

Winona Jane Langfordin, 17, sekä Hayden Bryan Marshall-Inmanin, 40, ruumiit ovat yhä kateissa, mutta heidän voidaan olettaa kuolleen katastrofissa.

Kokonaisuudessaan White Islandilla menehtyi 18 henkilöä. 17 saa yhä sairaalahoitoa vakaviin palovammoihin.

Maan aktiivisimpana tunnettu tulivuori purkautui viime viikon maanantaina. Saarella oli purkauksen aikaan lähes 50 ihmistä. Paikalle järjestettiin päiväretkiä turisteille.

Uhrit ovat 13–53-vuotiaita. He olivat kotoisin Australiasta, Yhdysvalloista ja Uudesta-Seelannista. Yhden uhrin nimeä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Paikallismies kuvaili BBC:lle etsintöjen olosuhteita haastaviksi, sillä saaren rannikko on äärimmäisen kivikkoista, eikä kaikkia rannan kolkkia pääse tutkimaan. Kadonneita ruumiita on etsitty myös vedestä.

Mediaan on kerrottu useiden tulivuorenpurkauksessa kuolleiden uhrien tarinoita. Saarella menehtyi kokonaisia perheitä.

Kokonaisia perheitä menehtyi

Yksi perheistä oli australialais-amerikkalainen Hollanderin perhe. Vanhemmat Martin ja Barbara sekä heidän 16- ja 13-vuotiaat pojat Berend ja Matthew kuolivat kaikki tulivuorivierailun seurauksena. Sosiaalisiksi ja urheilullisiksi kuvaillut pojat menehtyivät sairaalassa.

Puolestaan 21-vuotias Krystal Eve Browitt oli The Australianin mukaan perheensä kanssa 13 päivän risteilyllä Ovation of the Seas -aluksella Uudessa-Seelannissa juhlistaakseen syntymäpäiväänsä. Saarella olleet Browittin isä Paul ja sisko Stephanie joutuivat sairaalahoitoon.

– Olimme puhuneet siitä, kuinka paljon he nauttisivat vieraanvaraisuudesta, viihteestä, buffeteista ja kaikesta, mitä risteily tarjosi, perhetuttu kertoi lehdelle.

Lue lisää: Krystal, 21, kuoli Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksessa – isä ja sisko taistelevat hengestään sairaalassa

Saarella menehtyivät myös australialainen Julie Richards, 47, sekä tämän eläinlääkäriksi opiskeleva tytär Jessica Richards, 20, . Läheiset ovat kuvailleet heitä ulkoilmaurheilua rakastaviksi ja seikkailuhenkisiksi.

– He rakastivat risteilyn tunnelmaa ja seikkailua, lähipiiristä kerrotaan The Guardianille.

Whakatanen satamaan jätettiin kukkia White Islandin uhrien muistoksi.

Australialaisen Dallown perheestä menehtyi katastrofin seurauksena Gavin Dallow, 53, sekä hänen tytärpuolensa Zoe Hosking, 15. Gavinin vaimo Lisa Dallow, 48, on parhaillaan sairaalahoidossa kriittisessä tilassa. Perhe on kuvaillut Gavinia hienoksi pojaksi, veljeksi sekä anteliaaksi mieheksi.

– Sydämemme särkyy Zoen menettämisestä niin nuorella iällä, perhepiiristä kuvaillaan.

Australialaisesta Langfordin perheestä menehtyi saarella Kristine, 45 ja hänen miehensä Anthony, 51. Heidän poikansa Jesse, 19, on sairaalahoidossa. Viimeisin viranomaisten tunnistama uhri Winona Langford, 17, kuuluu perheeseen. Hänen ruumiinsa on yhä kateissa.

Paikalla kuolivat myös australialaiset kaverukset Karla Matthews, Richard Elzer ja Jason Griffiths. Ystäväpiiri on kertonut julkisuuteen olevansa murheen murtamia parhaiden kaveriensa menettämisestä.

Uhrien joukossa myös matkaoppaita

Perhe vahvisti uusiseelantilaisen matkailuoppaan Hayden Marshall-Inmanin, 40, kuoleman ensimmäisten joukossa. Häntä on kuvailtu elämää rakastavaksi, kokeneeksi oppaaksi.

– Hän oli tyyppi, joka tekisi mitä vain kenen tahansa eteen. Luin juuri Facebook-postauksen, jonka mukaan hän jätti paikalliseen maitokauppaan joka viikko viisi dollaria ihmisille, joilla ei ole varaa ostoksiin, ystävä kuvailee.

Helpottuneet omaiset halasivat Uudesta-Seelannista Sydneyyn palaavan risteilyaluksen matkustajia.

Myös toinen paikallinen matkailuopas Tipene Maangi, 24, kuoli paikalla. Hän oli työskennellyt saarelle järjestettävien kierrosten oppaana vasta kaksi kuukautta.

Myös muita uusiseelantilaisia matkailuoppaita on parhaillaan sairaalahoidossa.

Sairaalassa hoidetaan tulivuorenpurkauksen seurauksena kuutta amerikkalaista. Katastrofissa loukkaantui myös yksi malesialainen, kaksi brittiä sekä kaksi kiinalaista, jotka olivat asuneet jo pitkään Australiassa.