Pahamaineinen rikollispomo jäi kiinni Dubaissa – miestä epäillään useista murhista ja murhien yrityksistä

Hollanti on pyytänyt Dubaita luovuttamaan miehen.

Hollannin etsityimmäksi mieheksi kuvailtu marokkolaissyntyinen Ridouan Taghi, 41, pidätettiin Dubaissa. Hänestä oli tehty kansainvälinen pidätysmääräys, sillä miestä epäillään murhasta ja huumekaupasta, AFP uutisoi.

Taghi nousi uutisotsikoihin syyskuussa, kun häntä vastaan todistaneen henkilön asianajaja ammuttiin Amsterdamissa. Asianajaja Derk Wiersum, 44, ammuttiin kotinsa edessä varhain aamulla. Poliisi kuvaili rikosta erityisen brutaaliksi.

Asianajaja ammuttiin 18. syyskuuta Amsterdamissa.

Wiersumin edustama todistaja oli ennen kuulunut väkivaltaiseen huumejengiin, jonka johtohenkilöksi on epäilty Taghia. Todistaja todisti viidestä murhasta ja neljästä murhan yrityksestä. Murhien pääepäillyt olivat Taghi ja niinikään marokkolaistaustainen Said Razzouki. Jälkimmäinen on yhä karkuteillä.

NLTimesin mukaan Taghin oli uskottu piilottelevan Persianlahdella jo kuukausia. Miehen piilopaikaksi epäiltiin Dubaita tai Kishin saarta Iranin eteläpuolella.

Dubain poliisi sanoi, että Taghi saapui Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin Dubain lentokentän kautta, käyttäen väärennettyä passia ja viisumia.

Taghi asui Dubaissa tavallisella asuinalueella. Poliisin mukaan hän ei ilmeisesti tehnyt mitään rikollista asuessaan Dubaissa. Hänellä oli ”apulaisia, joilla on useiden eri maiden kansallisuuksia”.

NOS uutisoi, ettei Hollannilla ja Dubailla ole luovutussopimusta. Maiden viranomaiset ovat kuitenkin tehneet tiivistä yhteistyötä ja Dubain uskotaan luovuttavan Taghin pian Hollantiin. Hollannin yleinen syyttäjä kuitenkin uskoo, että Taghi olisi jo helmikuussa läsnä häntä vastaan käytävässä oikeudenkäynnissä.