Sekä poliisi että Uuden-Seelannin työturvallisuus­viranomainen johtavat omia tutkintojaan White Islandin onnettomuudesta.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kertoi maanantaina lehdistötilaisuudessa, että White Islandin eli Whakaarin saaren tuhoisan tulivuorenpurkauksen vuoksi on käynnistetty kaksi erillistä tutkintaa.

Toinen tutkinnoista käsittelee terveyden ja turvallisuuden näkökulmaa. Sitä johtaa Uuden Seelannin työturvallisuusviranomainen Worksafe. Saarelle turistimatkoja järjestävien yritysten osalta kyse on työtapaturmasta, joten tutkinta on pakollinen.

– Worksafe voi nostaa syytteen yksityishenkilöä tai yritystä vastaan terveys- ja turvallisuuslakien rikkomisesta. Rangaistuksena voi saada korkeintaan kolmen miljoonan Uuden-Seelannin dollarin (1,78 miljoonan euron) sakon tai korkeintaan viisi vuotta vankeutta, Ardern kertoo.

Toinen tutkinnoista on poliisin johtama kuolemansyyntutkinta, joka käynnistetään automaattisesti yllättävän, väkivaltaisen tai epäluonnollisen kuolemantapauksen yhteydessä. Ardernin mukaan työturvallisuustutkinta voi kestää jopa vuoden, ja kuolemansyyntutkinta ”suunnilleen saman verran”.

– Kuolemansyyntutkija voi tehdä suosituksia toimenpiteistä, joilla voidaan välttää samankaltaisia kuolemantapausten tulevaisuudessa, Ardern sanoo.

Kadonneita ruumiita etsittiin vedestä perjantaina. Sukeltajat jatkavat etsintöjä tiistaina.

Uudessa-Seelannissa pidettiin maan hallituksen johdolla hiljainen hetki maanantaina kello 14.11 paikallista aikaa.

Uusi-Seelanti myöntää yhteensä viiden miljoonan Uuden-Seelannin dollarin (2,97 miljoonan euron) suuruisen tuen purkauksesta kärsineille yrityksille. Sen uskotaan jakautuvan Whakatanen kaupungin yrityksille. Whakatane on mantereen puoleinen rannikkokaupunki, josta käsin turisteja kuljetetaan Whakaarille.

– Yksityiskohdista ei ole vielä päätetty, pääministeri Ardern sanoi, kun häneltä kysyttiin, ovatko Whakaarille matkoja järjestäneet yritykset tuensaajien joukossa.

Onnettomuuden uhriluku on tällä hetkellä 18 kuollutta, joista kaksi on edelleen kateissa. Sairaalahoidossa on 26 eloonjäänyttä, joista suurin osa on kriittisessä tilassa

Kadonneiden uskotaan joutuneen veden varaan. Sukeltajien on tarkoitus jatkaa heidän etsimistään tiistaina.

– Jatkamme heidän etsimistään niin kauan kun on olemassa mahdollisuus löytää heidät, Uuden-Seelannin poliisi kertoo Radio New Zealandille.

Uudessa-Seelannissa pidettiin maan hallituksen johdolla minuutin hiljainen hetki maanantaina kello 14.11 paikallista aikaa, jolloin purkauksesta tuli kuluneeksi tasan viikko.