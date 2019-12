Greta Thunberg twiittasi matkakuvan ”ylibuukatun junan” lattialta – Saksan rautatieyhtiö paljasti totuuden

Thunberg tarkensi myöhemmin matkustaneensa osan matkasta junan lattialla ja osan ensimmäisessä luokassa.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 16, julkaisi lauantaina Twitterissä kuvan kotimatkaltaan Ruotsiin. Kuvassa Thunberg istuu matkatavaroidensa kanssa saksalaisen junan lattialla ja kertoo junan olevan ylibuukattu.

Brittilehti The Guardianin mukaan rautatieyhtiö Deutsche Bahn pahoitteli aluksi tilannetta Thunbergille Twitterissä, mutta poisti twiittinsä myöhemmin ja kertoi uudessa twiitissään Thunbergin matkustaneen itse asiassa ensimmäisen luokan istumapaikalla.

– Rakas Greta. Kiitos, että tuet meitä rautatieläisiä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa! Olemme iloisia, että matkustit ICE 74 -junallamme lauantaina. Ja sataprosenttisesti vihreällä energialla, Deutsche Bahn twiittasi ja jatkoi:

– Vielä mukavampaa olisi ollut, jos olisit kertonut, kuinka ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua sait ensimmäisen luokan paikallasi.

Deutsche Bahn julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Thunberg matkusti ensimmäisessä luokassa Kasselista Hampuriin. Tiedotteen mukaan muu seurue istui ykkösluokassa jo Frankfurtista alkaen.

Pian tämän jälkeen Thunberg tarkensi matkansa kulkua. Hän kertoi junansa Baselista peruuntuneen, minkä vuoksi hän joutui seurueensa kanssa matkustamaan lattialla kahdessa eri junassa. Hän kertoo saaneensa istumapaikan Göttingenin jälkeen.

– En koskaan sanonut, että se olisi ongelma. Ylibuukatut junat ovat hieno merkki, sillä se kertoo junamatkustamisen korkeasta kysynnästä, Thunberg kommentoi Twitterissä.

Thunberg palaa kotiin kuukausia kestäneeltä matkaltaan, jonka aikana hän on muun muassa puhunut YK:n ilmastokokouksissa New Yorkissa ja Madridissa. Thunberg on ilmastosyistä kieltäytynyt käyttämästä lentokonetta ja taittanut matkaansa rautateitä pitkin ja Atlantin yli purjehtien.