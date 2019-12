Kommentti: Sanna Marinia pilkatessaan Mart Helme taisi pilkata myös omia kannattajiaan

Mart Helme päästeli taas sammakoita. Tällä kertaa ne eivät ehkä unohdu yhtä nopeasti kuin aiemmin.

Sunnuntaina Viron hallituksen kuoppaisen taipaleen ylle näytti jälleen alkavan kertyä tummia pilviä.

Vasta marraskuussa edellisen kansainvälisen kohahduksen oudoilla Nato-kommenteillaan aiheuttanut sisäministeri Mart Helme antoi tällä kertaa kuulua Suomen hallituksesta. Hänestä Suomen tuoreessa hallituksessa on kyse punaisten kostosta vuoden 1918 tapahtumista ja pääministerissä myyjätyttösestä. Pohjustaakseen laukauksiaan Helme siteerasi V. I. Leniniä sanoin ”muistuttaisin Leninin sanoneen, että mistä tahansa keittiöpiiasta voi tulla pääministeri, vai miten hän nyt sanoikaan”.

Nousi kohu. Taas kerran.

Pääministeri Jüri Ratas paikkasi. Taas kerran.

Tällä kertaa jo tosin kovemmin sanankääntein kuin aiemmin. Ratasin piikki osui suoraan Helmeen, kun hän kirjoitti odottavansa jokaiselta hallituksensa jäseneltä suomalaisia virkaveljiään ja -siskojaan kunnioittavaa käytöstä.

Helmen kommentit olivat asiattomia. Mutta samalla ne olivat ajattelemattomia muutenkin kuin pilkkana suomalaispoliitikkoja kohtaan.

Ekren menestys perustuu perus- ja toisen asteen koulutuksen saaneisiin. Viime torstaina julkaistujen mittausten mukaan viidennes niistä, joiden korkein koulutustaso on perusaste tai toinen aste, kannattaa tällä hetkellä Ekreä.

Lukema on ollut parempi. Esimerkiksi touko-kesäkuussa korkeakouluttamattomista Ekreä kannatti jopa 30 prosenttia.

Viime vaalien alla myös ulkovirolaisten äänestyskäyttäytymisessä korostui Ekre. Yli 43 prosenttia Viron ulkopuolella äänensä antaneista virolaisista äänesti Ekreä.

Ulkovirolaisissa on yhtä paljon korkeasti koulutettuja kuin vaikkapa ulkosuomalaisissakin. Ihan tavallista työtä tekevien osuuskin on kuitenkin ulkovirolaisten keskuudessa suuri. On rakennusmiestä, on sairaanhoitajaa – ja kaupan kassaa.

Entä Helme itse?

Mies on itse työskennellyt ensin neuvostoaikaan kustantamoissa ja lehdissä. Uudelleenitsenäistymisen jälkeen hänestä tuli diplomaatti.

Ei rakennusmiestä, sairaanhoitajaa tai kaupan kassaa. Toisin kuin lukemattomista hänen äänestäjistään.

Siksi erityisesti puolueen kannatuspohjaa katsoessa Helmen pilkka tuntuu erikoiselta.

Ylenkatse niiltä, joilla yhteiskunnassa menee paremmin kuin itsellä, on aina ollut oikeistopopulistisia puolueita käynnissä pitävä voima. Vaikka Ekren kannatus on pysynyt suurin piirtein tasaisena viime kuukaudet, puolue on selvästi menettänyt kiinnostavuuttaan sen aiempien ydinkannattajien, niiden perus- ja toisen asteen koulutuksella työtään tekevien keskuudessa.

Helmelle voi olla yhdentekevää, mitä suomalaispoliitikot hänestä ajattelevat. Mutta oman äänestäjäkunnan kannatus on jotain, mitä edes hänen ei kannattaisi yrittää karistaa.

Siksi yhdenkään kassatyöntekijän pilkkaaminen ei ehkä olisi kannattanut.