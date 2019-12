Amerikkalainen Hallmark-kanava hyllytti mainoksia, joissa samaa sukupuolta olevat parit suutelivat

Hallmark ei hylännyt samanlaisia mainoksia, joissa pariskunnat olivat heteroseksuaaleja.

Yhdysvaltalainen Hallmark Channel tv-kanava sensuroi neljä tv-mainosta, joissa morsiamet suutelivat toisiaan. Kanava veti mainokset pois torstaina sen jälkeen, kun konservatiivinen One Million Moms -jaosto oli kohdistanut kanavaan boikottikampanjan.

Asiasta kertoo New York Times.

Hallmarkin tiedottaja kertoi New York Timesille, että naisten ”julkiset kiintymyksenosoitukset” rikkoivat kanavan käytäntöjä. Hän oli kuitenkin kieltäytynyt kommentoimasta sitä, miksi melkein samanlaisia mainoksia, joissa morsian suuteli sulhasta, ei hyllytetty.

Zola-hääsivuston kuuden mainoksen sarja näkyi Hallmark Channelilla ensimmäisen kerran 2. joulukuuta. Mainoksissa pariskunnat pohtivat alttarilla seisoessaan, olisivatko vieraat saapuneet ajoissa ja ostaneet heille parempia lahjoja, jos he olisivat järjestäneet häät yhteistyössä Zolan kanssa.

New York Timesin mukaan valtaosassa mainoksia oli samaa sukupuolta olevia pariskuntia yhdessä heteroseksuaalisten parien kanssa. Yksi kuudesta mainoksesta keskittyi ainoastaan samaa sukupuolta olevaan pariskuntaan.

Aiemmin samalla viikolla One Million Moms -jaosto oli julkaissut verkkosivuillaan vetoomuksen, jossa kehotettiin Hallmarkia harkitsemaan uudestaan mainoksia, joissa esiintyy samaa sukupuolta olevia pareja.

One Million Moms on perinteisiä perhearvoja korostavan American Family Associationin jaosto, joka on keskittynyt loukkaavaksi kokemiensa mainosten ja tuotteiden boikotoimiseen.

Sunnuntai-iltaan mennessä lähes 28 000 ihmistä oli allekirjoittanut One Million Momsin vetoomuksen.

Kun Zolalle selvisi torstaina, että neljä kuudesta mainoksesta hyllytetään, Zolan edustaja vaati Hallmarkilta selitystä. Zolan edustaja oli kysynyt kanavalta, miksi mainokset hylättiin, ja Hallmarkin emoyhtiön työntekijä oli sanonut, että kanava ei hyväksy mainoksia, joita ”pidetään kiistanalaisina”.

Hallmarkin tiedottaja sanoi perjantaina, että ongelmana olivat suutelevat pariskunnat. Silti toisessa niistä mainoksista, jotka jäivät kanavalle, oli suutelua, mutta suutelijat olivat mies ja nainen. Zola ei uskonutkaan, että ongelma olisi suutelemisessa vaan siinä, että suutelijat olivat samaa sukupuolta.

Perjantaina illalla Hallmarkin emoyhtiö kertoi tiedotteessa, että mainokset vedettiin pois siksi, että niiden ympärillä vellova keskustelu häiritsi kanavan toimintaa, sillä kanavan tarkoituksena on tarjota viihdettä.

Twitterissä lukuisat ihmiset ovat keskustelleet boikotista ja sen seurauksista muun muassa aihetunnisteilla #boycotthallmark ja #BoycottHallmarkChannel. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustaja on parjannut Hallmarkia homofobiseksi. Hallmarkille oli myös tuunattu uusi logo, jossa lukee Hallmarkin sijaan Homophobic.