Australialaisnainen vieraili White Island -saarella isänsä ja siskonsa kanssa.

Uuden-Seelannin tulivuorenpurkauksen ensimmäinen uhri on nimetty. Poliisin mukaan maanantaisessa turmassa kuoli 21-vuotias australialainen Krystal Eve Browitt.

Browitt oli perheensä kanssa 13 päivän risteilyllä Ovation of the Seas -aluksella Uudessa-Seelannissa juhlistaakseen syntymäpäiväänsä, The Australian kertoo.

Sydney Morning Heraldin mukaan perhe oli säästänyt matkaa varten pitkään ja ahkerasti.

– Olimme puhuneet siitä, kuinka paljon he nauttisivat vieraanvaraisuudesta, viihteestä, buffeteista ja kaikesta, mitä risteily tarjosi, perhetuttu kertoi lehdelle.

– He ovat työläisperhe. Ei sitä säästä lähteäkseen upealle lomalle ja odota, että jotain tällaista tapahtuisi.

Perheen äiti Marie jäi laivalle, kun hänen miehensä ja parin tyttäret menivät päiväretkelle White Island -saarelle. Kesken retken saaren tulivuori purkautui.

Browittin isä Paul ja isosisko Stephanie ovat sairaalahoidossa. He saivat tulivuorenpurkauksessa vakavat palovammat.

Browittin entisen koulun rehtori Nick Scullyn mukaan nuori nainen oli ”hyvin rakastettu jäsen yhteisössämme ja opettajat sanoivat hänen olevan kaunis sielu”. Scully kertoi, että Stephanie-siskon toipumisen puolesta rukoiltiin.

Browittien ystävä on aloittanut varainkeruun perhettä varten. Hän kertoo perustaneensa sivun, koska koki itsensä avuttomaksi.

– He ovat tavallinen, ihana lähiöperhe. Marie on mitä rakastettavin ja pidettävin ihminen, joka tarvitsee tukea. Hän ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Tämä on mahdollisuutemme auttaa heitä.

Browittin entinen koulukaveri järjestää varainkeruutapahtuman, jotta perheen tukemiseksi saataisiin kerättyä rahaa.

Perhe saa myös tukea naapureilta. Mark Latham kertoi Marie Browittin olleen hänen tukenaan, kun hän menetti vaimonsa muutama vuosi sitten.

Hänen mukaansa Browittit olivat hyvin suojelevia tyttäriensä suhteen.

– Siksi uskon, ettei (tästä) ollut paljoa varoituksia...mutta jos estät ihmisiä tekemästä sellaista, mikä voi olla vaarallista, emme tekisi mitään.

White Islandin tulivuorenpurkauksessa on kuollut yhteensä 15 ihmistä. Kahdeksan uskotaan kuolleen jo saarella, kuusi kuoli myöhemmin sairaalassa vammoihinsa.