Amazonista katosi yhdessä kuukaudessa Espoon kokoinen alue – kuluva vuosi on ollut sademetsälle katastrofaalinen

Rekkaan on lastattu Amazonin sademetsästä hakattujen puiden runkoja. Kuva viime syyskuulta.

Metsäkato yleensä laantuu loppuvuonna sadekauden takia. Tänä vuonna marraskuussa tuhoutui kuitenkin valtava alue metsää.

Brasilian Amazonian alueen metsäkato oli marraskuussa suurinta sitten vuoden 2015, jolloin tilastojen pitäminen alkoi. Marraskuussa maailman suurimmasta sademetsästä tuhoutui 563 neliökilometriä, mikä on noin kaksi kertaa niin paljon kuin viime vuonna samaan aikaan, metsäkatoa tarkkaileva Brasilian avaruustutkimuslaitos INPE kertoo. Alue on suurempi kuin esimerkiksi Lahden pinta-ala (518 neliökilometriä) tai Espoon pinta-ala (528 neliökilometriä) maa- ja merialueet mukaan lukien.

Metsäkato laantuu yleensä marras- ja joulukuun aikana sadekauden takia. Viime kuukauden luku on siksikin poikkeuksellisen korkea, Reuters uutisoi.

Kuluvan vuoden ensimmäisten 11 kuukauden aikana metsää katosi yhteensä 8 973 neliökilometrin alueelta, AFP kertoo. Luku on 83 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Vertailun vuoksi esimerkiksi Satakunnan maakunnan pinta-ala on merialueita lukuun ottamatta 8 268 neliökilometriä. Uudenmaan pinta-ala on 9 098 neliökilometriä.

Tutkijat ja ympäristöaktivistit ovat syyttäneet metsäkadon kiihtymisestä tammikuussa virkavalansa vannonutta presidenttiä, äärioikeistolaista Jair Bolsonaroa. Hänen hallintonsa on muun muassa heikentänyt ympäristölakien valvontaa leikkaamalla rahoitusta ja henkilökuntaa tärkeissä virastoissa. Lisäksi Bolsonaron hallintoa on syytetty laittomien hakkuiden, kaivosten ja laidunmaiden raivausten torjunnan laiminlyömisestä.

Bolsonaro ja hänen ympäristöministerinsä Ricardo Salles ovat syyttäneet metsäkadon kiihtymisestä aiempia hallituksia, väittäen, että budjettileikkaukset tehtiin ennen kuin uusi hallinto astui virkaan tammikuussa.

Amazonin sademetsästä hakattua puuta. Rekka kuvattiin Rondonian osavaltion Porto Velhon lähellä syyskuussa.

New York Timesin joulukuun alussa haastatteleman ilmastotutkijan Carlos Nobren mukaan Amazoniassa ei laeista piitata. Hän varoitti, että sademetsä saattaa pian ylittää keikahduspisteen, jonka jälkeen sen tuhoa ei voida estää.

– Lainvalvojat ovat saavuttaneet tehottomuuden huipun vuosikymmenessä, Nobre sanoi.

– Se on hälyttävä varoitus tulevaisuuden kannalta.

Ympäristöministerinä 2000-luvun puolivälissä toiminut Marina Silva syyttää myös nykyhallintoa Amazonian karusta tilanteesta.

– Metsäkato ja metsän polttaminen ovat aina olleet ongelma, mutta ensimmäistä kertaa niin tapahtuu kiitos liittovaltion hallinnon puheiden ja toimien.

Alkusyksynä Amazonin sademetsän ja Brasilian kuivemman cerrado-metsän palot herättivät huolta maailmalla. Bolsonaro kielsi lopulta kansainvälisen painostuksen jälkeen maan raivaamisen polttamalla.

Kuvat palavasta sademetsäst pysäyttivät syyskuussa.

Ympäristöjärjestöt suhtautuivat kaksi kuukautta kestäneeseen kieltoon skeptisesti. Esimerkiksi WWF:n mukaan Brasiliassa on jo olemassa lakeja ja työkaluja laittomien hakkuiden ja metsän polttamisen estämiseksi.

– Rankaisemattomuuden varmuus on se kipinä, joka sytyttää tulipalon,WWF totesi AFP:n mukaan.